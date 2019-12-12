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Все про:авто (3690) Киев (18307) патрульная полиция (1359)

 Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульная полиция обнаружила в Киеве фейковый патрульный автомобиль полиции с водителем в полицейской форме без соответствующих документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Видео Киев оперативный

Вчера, около 14 часов, на Оболонском проспекте патрульные заметили автомобиль Ford, который имел полицейскую символику и был оборудован проблесковыми маячками.

Инспекторы остановили автомобиль чтобы проверить наличие разрешения на использование соответствующей символики и специальных световых устройств, поскольку устанавливать их разрешено только на оперативные или специальные транспортные средства.

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 01

За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но никаких документов, удостоверяющих его принадлежность к правоохранительным органам, как и разрешения на использование специальных устройств предоставить не смог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль "Мустанг" на луганских номерах. ФОТОрепортаж

На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) и протокол по ст. 122-5 (Нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств) КоАП.

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 02

Автомобиль патрульные эвакуировали на штрафстоянку.

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 03
Фото: патрульная полиция

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 04

Источник: https://censor.net.ua/p3164922
 
 
 Топ комментарии
 
а чего эта шелупонь в 24 года не на фронте ? Там вчера писали что лугандонская регистрация этого тазика … Их сейчас пол Киева вот таких вот "беженцев" .
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Ага... А СБУ-ушники, типа, накрыли псевдо-бордель с псевдо-праститутками, крышуемые псевдо-полицейскими ?
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Ага... А СБУ-ушники, типа, накрыли псевдо-бордель с псевдо-праститутками, крышуемые псевдо-полицейскими ?
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Він просто з дитинства мріяв стати патрульним. Мрії збуваються.
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Або ж він просто жигало, а його клієнтки ********** рольові ігри.
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Варіант. Мій комент більше адресований рекламникам, що окупували метрополітен з такими плакатами. Про мрії стати патрульним....
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Только не написали, что мустанг на луганских номерах был.
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Зазвичай такі машини на донецьких номерах. З Луганська більше жигулі та ланоси.
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А у лугандоців налагоджений "культурний та гуманітарний обмін". Вони ж деякий час навіть мріяли злитися, як параша з Білорус'ю. Але вчасно зупинились, боячись не поділити "небувалі доходи" рЄспублік.
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ждем заявлений о проверке бдительности ментов ?
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Там фото ще й з не замазаними номерами лугандонця.
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Це вже "наротна міліція" длнр пробні заїзди робить. Тому вибачаться і відпустять.
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Почему номер не присвоил?
Это - залёт, боец. Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом - Цензор.НЕТ 4072
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Номер отримує той, хто стверджує що я порохобот.
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Я тоже поражаюсь, насколько выборочно здесь подаются новости. В мире реально столько всего происходит.

Вулкан и спасение жертв, новые правила на Ютьюбе (касается всех), в Китае книги жгут и так далее и тому подобное
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Нужен раздражитель.
Под новостями без негатива очень мало комментариев.
Задача сайта - подогрев страстей.
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киев скоро станет аки дубаи полиция на мустангах
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а чего эта шелупонь в 24 года не на фронте ? Там вчера писали что лугандонская регистрация этого тазика … Их сейчас пол Киева вот таких вот "беженцев" .
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убогое, за лугандонцев переживаешь ?
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И? Отделается легким испугом и дальше будет псевдополицейским развлекаться
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О, поприкалывался, полицейский "мустанг".
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а когда фейкового министра
сАбакова задержат??
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Я вот и думаю, а может президенту нас тоже того - фейковый. Потому как дерьмицом от него кремлевским тхнет, ну самым настоящим гавнище м! ********
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Эй, а чего молчим что одного из шутников уже отправили в военкомат?
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Это донбаский дедебил -мажор.Ему все можно,по приколу.
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Заодно водію можна було б повістку в військкомат вручити
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фейковые патрульные - фейкове минисры - фейковый преЗЕдент - настоящие только пенсионеры
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не менее информативна, чем содержателен твой пост.
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жопорукие не винил нормально приклеить, ни сигнальные огни акуратно установить.
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Это хорошая новость ))) С такими тенденциями у полиции возможно скоро дойдут руки до фейковых республик с псевдореферендумами ))))
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Занять мустанга в поліцію + максимальний штраф і звіздюлина - більше всерівно нахєра не зробите.
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Я извиняюсь, а где автомобиль Форд про который пишется в статье?
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Ниче Вы не понимаете, это - народная милиция! Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом - Цензор.НЕТ 5616
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Майбуть цей малорос прибув до нас з тої сторони. Він приїхав приймати вибачення.
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А хто в нас міністр? Як ця машина проїхала від Луганщини і в центр Київ? Так можна всім проїхати з даунбаса і не міняючи надписи і форму?
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Навіщо закрили номер? Всі і так давно знають, що вони луганської реєстрації. (
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