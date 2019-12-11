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Все про:животные (710) Нацполиция (10538) Ривненщина (729) садизм (21) собаки (139) защита животных (22)

 Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве. ФОТОрепортаж

В селе Морозовка на Ривненщине местные жители связали и искалечили годовалую овчарку, жившую на пилораме, и бросили ее умирать. Поводом для расправы стало то, что собака задушила 6 кур. ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, беременным и несовершеннолетним.

Об этом написала в Facebook зоозащитница Юлия Петренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно контактная собака, следуя инстинктам, забежала в курятник. Ее оттуда выманили, на что она без всякой боязни пошла. Садисты связали несчастное животное. Били и издевались долгое время. Выкололи глаза, размозжили голову и оставили умирать. А спустя несколько часов еще живую собаку, перекинули через забор людям, которые и вызвали ветеринаров. Усыпить собаку оказалось не чем. Она умирала в агонии страшнейшей боли целый день", - написала она.

Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 01Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 02

Сегодня группа зоозащитников из Киева устроила в Морозовке акцию протеста.

Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 03Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 04

Читайте на Цензор.НЕТ: В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж

Заявление зоозащитников о преступлении внесено в ЕРДР, сообщили в полиции. Полицейские изъяли останки собаки, их отправят на экспертизу в Харьков. 55-летний местный житель объяснил сотрудникам полиции, что собака, жившая на пилораме, задушила 6 кур – 4 его и 2 его соседа.

Теперь мужчине готовят подозрение по ст. 299 ККУ (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также на Цензор.НЕТ: Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 05
Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве 06

Источник: https://censor.net.ua/p3164889
 
 
 Топ комментарии
 
Ще і вівчарку...
Так що ж це за нелюди такі ! Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве - Цензор.НЕТ 5497
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Ще і вівчарку...
Так що ж це за нелюди такі ! Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве - Цензор.НЕТ 5497
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Ну какая разница какой породы была собака, да хоть самая распоследняя дворняга. Эти "люди" - чудовища, называть их животными не могу - слишком много им чести будет.
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Щодо активістів.
Вимагаю плакатів на українській мові.
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да, смерть у собаки была тяжелая, а вот у 6 кур, которых хапали зубами и грызли по живому - смерть была легкая и веселая!! В селе если собака нажралась куриного мяса, то ее уже и хозяин не остановит, вывод : ей не жить. Такая вот жесткая правда. Виноват во всем хозяин собаки - она была голодная и без присмотра. И в селе у любого хозяина, если какая-то собака жрет у него во дворе его кур, - будет ликвидирована.
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А расскажи нам всем , если тебя на цепи возле будки посадить пилораму охранять , ты много кур задушишь ?
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От саме тому село не потрібно допускати до великих міст.
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что-то мне подсказывает, что смерть у кур была более легкая. Вы серьезно опрадываете то, что собаку много часов мучали?
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Городские и сельские с разных планет, в моей молодости пацан на "ЯВЕ" задавил курицу случайно, дурень остановился, так вот эта бабка немощная убила парня тяпкой перерубив ему шейные позвонки. Казалось бы урон копейки, но село думает иначе.
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Жах... Та що ж це за людиська такі? Для чого така дика жорстокість? Людина, яка так знущається над твариною, здатна знущатися над ким завгодно.
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Каждого убийца животных , в том числе и охотника - ждет преждевременная смерть через убийство.
Убедительный пример в Полтаве произошел, о котором все СМИ сообщают.. Успешный предприниматель 3 года назад пропал со своей любовницей. А оказалось, что их убили уголовники из за грабежа и завладению авто.
А потом оказалось, что этот предприниматель был заядлым охотником и постил множество фото с убитыми им животными. Вот Бог и дал ему почувствовать то, что чувствовали животные перед убийством. СПРАВЕДЛИВО!
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Хрен какое сравнение, преступники отслеживают состоятельных.
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Отслеживают многих состоятельных, но убивают только некоторых.
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какой Бок? Аполлон что ли? Так он добрый же.
и второе - из сотни охотожопых, убьют одного и все такие - ой, вот Бок дал.
пещерные люди как будто
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Все в мире взаимосвязано. Наши поступки сегодня, формируют наше завтра. Одни называют это Божественным управлением, другие - кармой. Кому как нравится. Но главное, что все справедливо - сделал негативный поступок , получил в будущем ответ на свою голову, или головы близких.
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"Каждого убийца животных" - спасибо, блеванул ветчиной
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Іще одне: невже мешканці села не чули страшного виття катованої собак? Що за люди мешкють у тому селі? Та це ж 100% чули й діти... Що з тих дітей виросте?
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Село-это особый социум. Могут резать друг друга,,а не только животных-никто и не пикнет. Только потом все откроется.
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По теме, скотов которые мучают животных надо сажать, надолго причем. Сегодня животное, а завтра человек или дитё малое.
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А твои дебилами. При чем одно к другому?
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Человек самое опасное самое жестокое и самое кровожадное существо планеты.Мы саранча которая её убивает.
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оно видно хотя бы по христоедстве - придумали самого свирепого божка из всех возможных.
а у некоторых даже на деньгах высрано: мы верим в Баба.
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Почему самого свирепого, ? В Христианстве нет жертвоприношений с убийствами животных, в отличии от иудаизма и мусульманства, вот там дьявольщина настоящая.
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Замучили собаку до смерти за нескольких кур ? ППЦ. "Новости стран третьего мира".

"Слуги народа" уже полгода у власти, но у ветеринаров даже нечем усыпить собаку.
Такое впечатление что страну может спасти только военный переворот.
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Слуги народа уже полгода у власти и столько же ты горишь из-за Петрушки Офшоренко. )))
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такое впечатление что ты таки поехавший.
можид Зеля еще и пауков в твоей комнате должен вылавливать? или сказать кенгуру шоп тя не пинали так, ибо сбоку видно шо пользы от этого нету - только хуже бредишь то
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при порохе принимались законы для защиты животных, так что мимо..
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Две крайних женщины справа, улыбаются. Как-то глупо выглядит.
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Не просто убили, а издевались, т.е получали удовольствие от страданий. Такие уроды заслуживают наказания такого же, как и за убийство человека. Ведь от издевательств над людьми таких таких мразей удерживает только страх наказания.
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и в чем смысл появления этой новости на цензоре?или надо больше новостей--хороших и разных?
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ублюдки! Если вы наплодили выродков, желаю чтобы они все здохли от рака, но перед этим вы вынесли и продали все, что у вас есть.
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"Это какой то позор.....". Все, абсолютно, серийные убийцы были и мучителями животных. У нас, недавно, убийца шести голубей, реально загремел на зону. И правильно.
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кинуть скота голодным свиньям и курам в его же сарай..
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Таким уродам, надо давать реальные сроки, и не на год или два, а минимум - четыре.
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Боже, какой ужас!!! К сожалению, скорее всего никого не накажут - возбудить уголовное дело это ещё не значит привлечь к ответственности.
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За собаку надо убивать, они же разумные.
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напишите адрес этих 2 уродов, мы их в яму с известью бросим, не кто вообще не когда их не найдёт............
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Так написано ж: с.Морозвка (Ровенская область). Садисти: ЯРМОЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ та СОБКОВИЧ ІВАН
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Таким інфернальним істотам не має значення кого катувати . В дитинстві вони відривають ноги жукам і дзвінко по дитячому сміються , ставши дорослими з задоволенням катують тварин . До катування людини лишається один крок бо основа вже закладена , схильність та практика є.
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Население Украины -на 70 процентов, имбецилы и дикари. У этих дегенератов нет понимания,что животное не обладает человеческим разумом. Оно ни хорошее,ни плохое-оно живет инстинктами. Кого такие люди могут избрать на выборах? Результат известен.
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и как земля таких тварей держит! тюряга для них - это просто санаторий! это дерьмо должно страдать так же, как и несчастное животное!
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