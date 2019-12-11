 Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве. ФОТОрепортаж

Об этом написала в Facebook зоозащитница Юлия Петренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно контактная собака, следуя инстинктам, забежала в курятник. Ее оттуда выманили, на что она без всякой боязни пошла. Садисты связали несчастное животное. Били и издевались долгое время. Выкололи глаза, размозжили голову и оставили умирать. А спустя несколько часов еще живую собаку, перекинули через забор людям, которые и вызвали ветеринаров. Усыпить собаку оказалось не чем. Она умирала в агонии страшнейшей боли целый день", - написала она.

Сегодня группа зоозащитников из Киева устроила в Морозовке акцию протеста.

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Заявление зоозащитников о преступлении внесено в ЕРДР, сообщили в полиции. Полицейские изъяли останки собаки, их отправят на экспертизу в Харьков. 55-летний местный житель объяснил сотрудникам полиции, что собака, жившая на пилораме, задушила 6 кур – 4 его и 2 его соседа.

Теперь мужчине готовят подозрение по ст. 299 ККУ (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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