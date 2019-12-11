 Связали собаку, размозжили ей голову и оставили умирать, - на Ривненщине возбудили дело о живодерстве. ФОТОрепортаж

Об этом написала в Facebook зоозащитница Юлия Петренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Абсолютно контактная собака, следуя инстинктам, забежала в курятник. Ее оттуда выманили, на что она без всякой боязни пошла. Садисты связали несчастное животное. Били и издевались долгое время. Выкололи глаза, размозжили голову и оставили умирать. А спустя несколько часов еще живую собаку, перекинули через забор людям, которые и вызвали ветеринаров. Усыпить собаку оказалось не чем. Она умирала в агонии страшнейшей боли целый день", - написала она.
Сегодня группа зоозащитников из Киева устроила в Морозовке акцию протеста.
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Заявление зоозащитников о преступлении внесено в ЕРДР, сообщили в полиции. Полицейские изъяли останки собаки, их отправят на экспертизу в Харьков. 55-летний местный житель объяснил сотрудникам полиции, что собака, жившая на пилораме, задушила 6 кур – 4 его и 2 его соседа.
Теперь мужчине готовят подозрение по ст. 299 ККУ (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
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Так що ж це за нелюди такі !
Вимагаю плакатів на українській мові.
Убедительный пример в Полтаве произошел, о котором все СМИ сообщают.. Успешный предприниматель 3 года назад пропал со своей любовницей. А оказалось, что их убили уголовники из за грабежа и завладению авто.
А потом оказалось, что этот предприниматель был заядлым охотником и постил множество фото с убитыми им животными. Вот Бог и дал ему почувствовать то, что чувствовали животные перед убийством. СПРАВЕДЛИВО!
и второе - из сотни охотожопых, убьют одного и все такие - ой, вот Бок дал.
пещерные люди как будто
а у некоторых даже на деньгах высрано: мы верим в Баба.
"Слуги народа" уже полгода у власти, но у ветеринаров даже нечем усыпить собаку.
Такое впечатление что страну может спасти только военный переворот.
можид Зеля еще и пауков в твоей комнате должен вылавливать? или сказать кенгуру шоп тя не пинали так, ибо сбоку видно шо пользы от этого нету - только хуже бредишь то