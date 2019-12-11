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 Политика Украины, Общество
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Все про:Италия (948) футбол (3158) Национальная гвардия (1294) Маркив (88)

 Болельщики развернули баннер "Свободу Маркиву" во время футбольного матча "Шахтера" с итальянской "Аталантой". ФОТО

Во время футбольного матча Лиги чемпионов между "Шахтером" и командой "Аталанта" из Италии украинские болельщики развернули баннер "Свободу Маркиву", протестуя против приговора украинскому нацгвардейцу.

Как отметил в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов - "это требование справедливости".

Бутусов подчеркнул: "Прямо сейчас на мачте Лиги чемпионов "Шахтера" с итальянской "Аталантой" украинские болельщики развернули на центральной трибуне огромный баннер "L Italia, libera Vitaliy! FreeMarkiv" - "Италия, освободи Виталия Маркива!"

Украина глубоко возмущена приговором итальянского суда гражданину Италии и Украины, добровольцу Нацгвардии Виталию Маркиву, которого без всяких доказательств итальянский суд по заказу российских спецслужб приговорил к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андрея Рокелли, который был убит находясь в рядах банды террористов под Славянском в 2014-м году, и к смерти которого Маркив не имел никакого отношения.

Свобода Маркиву - это требование справедливости, и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти. Украина никогда не откажется от борьбы за свободу Виталия!"

Болельщики развернули баннер Свободу Маркиву во время футбольного матча Шахтера с итальянской Аталантой 01
Болельщики развернули баннер Свободу Маркиву во время футбольного матча Шахтера с итальянской Аталантой 02
Болельщики развернули баннер Свободу Маркиву во время футбольного матча Шахтера с итальянской Аталантой 03

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/p3164885
 
   
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Нехай не показує по трк Україна серіали, ще буде.
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ВАЛЮХА СНОВА КОКС ВОДКОЙ ПОЛИРУЕТ!!! Болельщики развернули баннер "Свободу Маркиву" во время футбольного матча "Шахтера" с итальянской "Аталантой" - Цензор.НЕТ 4646
У России есть возможности провести собственную Олимпиаду, считает глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

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глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ==== Валя-Стакан или Комсомольская Фея
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А Шахтёр тем временем горит 0-2 и таки сгорит и будеь это по вине дурочка тренера ,который решил отсидеться в засаде ,а ведь Шахтёр совершенно не привык и не умеет обороняться .
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И правильно...
В лиге Европы есть шанс далее пройти...
Тем более там МС оказывает помощь
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где плакат Когда Мародер сядет?когда эта наглая Барыга с ботокоманандой захлебнется?Не смотря на визги свинорыльной братии. Бутусов напиши,мы ждем,это интересно а не твоя проплаченная порохоботская турчиновская джинса
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рогатий, ягель йди погризи, а то зуби повилазять...
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Наша безхребетная власть даже на это не способна. Только банер ему вряд ли поможет. Он будет сидеть долго. И ЕСПЧ ему не поможет......
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У меня простой вопрос:"Как оценивают болельщики Шахтёра своего президента?Особенно в 2014-ом году.
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Ох,красота вчера была,-когда Лион и Бенфика взяли на двух палочках Зенит и выбросили его через забор! Спал после этого как младенец!
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он не сядет,не зря носится по Европе и лижет всем зад.Бесхребетная Европа уже дала гарантии.но пусть ведет себя соответственно.Мародер и свинья хрю-хрю.а то на Цензоре свинорылые ваще расшалились,берега попутали. позор Бутусову
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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