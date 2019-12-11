 Доверенное лицо российского вора в законе Гули Бакинского задержали на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Для этого гражданин Республики Азербайджан планировал организовать встречу с криминальными элементами, так называемую "сходку".

Чтобы не позволить криминальным элементам влиять на криминогенную ситуацию в области, полицейские установили место нахождения доверенного лица "вора в законе" - частный дом в Лисичанске.

Во вторник, 10 декабря, он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотические средства.

Решаются вопросы об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, после проведения экспертизы изъятых веществ возможна дополнительная квалификация его действий - по статье 309 Уголовного кодекса Украины.

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