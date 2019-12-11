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 Общество
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Все про:Бронежилет (45) Марченко Дмитрий (22)

 Фигуранта дела о бронежилетах Почтаренко отпустили под домашний арест. ФОТО

Суд изменил меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко, проходящий по делу о "закупке некачественных бронежилетов", в рамках которого был арестован начальник управления Дмитрий Марченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает военнослужащий, ветеран АТО Глеб Бабич, разместивший на своей страничке в социальных сетях фото из зала суда.

"А это полковник Почтаренко заполняет документы, на освобождение. Апелляционный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Можно немного выдохнуть, и собираться на заседания по апелляции Каморянского 12 декабря в 11:40", - пишет Бабич.

Фигуранта дела о бронежилетах Почтаренко отпустили под домашний арест 01

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Фигуранта дела о бронежилетах Почтаренко отпустили под домашний арест 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164845
 
 
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Чтобы расследовать это дело, нужно на фигурантов одеть те броники что они купили и пострелять по ним, если не зассут значит всё ок.
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При намоканні кевлар завжди втрачає свої властивості.
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Отлично. Но тогда так - если все ок - тебе столько же ударов прикладом по ребрам. Идет? Ведь это все равно больно. Так согласен? Или ссыкло?
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Это кстати даже не считая того, что они не занимались закупкой. Наоборот, это ловили тех, кто поставляет плохой товар. А тут все обвинение - что якобы не отреагировали на пост в фейсбуке.
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Кажется, начинается "слив" дела "по-тихому" - Труба - "в жопе", а других кандидатов, желающих "пузыри дуть", не имеется...
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Дядя, ти зачем попитался сделать ВСУ боеспособними!? Не порядок! На цугундер!
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