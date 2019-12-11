 С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Ровно. ФОТО

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает Ривненский областной военный комиссариат, передает Цензор.НЕТ.

Похоронят Героя на Аллее Героев кладбища "Новое" Молодежное. У него остались мать и сестра.

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