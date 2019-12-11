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 С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простятся 13 декабря в Ровно. ФОТО

13 декабря в Ровно в 11.00 по адресу: ул. Д. Галицкого, 4 (1-й подъезд) начнется церемония прощания с Виктором Федоровичем Прусским, 1970 года, жителем Ровно, младшим сержантом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 декабря в 19.20 в районе города Золотое Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных им при подрыве противотанкового шлагбаума, произошедшем при обстреле наших позиций со стороны наемников РФ.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает Ривненский областной военный комиссариат, передает Цензор.НЕТ.

Похоронят Героя на Аллее Героев кладбища "Новое" Молодежное. У него остались мать и сестра.

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С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простятся 13 декабря в Ровно 01
С воином 14-й ОМБр Виктором Прусским, погибшим на Донбассе, простятся 13 декабря в Ровно 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164826
 
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