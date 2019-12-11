 Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль "Мустанг" на луганских номерах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
"На станции метро Минской оригинальная полиция "бодается" с фейковой за спецсигналы. Кто кого?" - говорится в коментарии.
Стоит также отметить, что "Мустанг" зарегистрирован в Луганской области.
и похрен про шо новина
Тью! надо стоять смирно и отдавать честь!... Полагаю, Аваков бдительность проверял.
«Мустанг» зарегистрирован в Луганской области
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жлобье и безвкусица.........
В остальном-пацаны умнички)) Жалко конечно, но пусть этот "мустанг" сгниет на штрафплощадке((( Использовать символику полиции-свинство))
Я так не думаю(((
80е года на даунбасе "авторитетный чувак" это тот который трет с ментами
в каких регионах таких за авторитетных держали?
откуда это все, мы удивляемся овощь-стукач-менты-бандиты ?
ВОТ ТАК ПУСКАЙ ИХ В ЕВРОПУ
Бренди какой марки ?