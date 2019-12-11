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 Происшествия, Общество
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 Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль "Мустанг" на луганских номерах. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции остановили в Киеве автомобиль марки Ford Mustang, украшенный в стиле патрульного полицейского автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"На станции метро Минской оригинальная полиция "бодается" с фейковой за спецсигналы. Кто кого?" - говорится в коментарии.

Стоит также отметить, что "Мустанг" зарегистрирован в Луганской области.

Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль Мустанг на луганских номерах 01
Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль Мустанг на луганских номерах 02
Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль Мустанг на луганских номерах 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3164825
 
   
 Топ комментарии
 
так отобрать настоящим патрульным тот мустанг а пацанам дать пендель и жетон на метро)
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Даунбасс порожняк не гонит!
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автомобиль марки Ford Mustang , украшенный в стиле патрульного полицейского автомобиля
«Мустанг» зарегистрирован в Луганской области
---------------
жлобье и безвкусица.........
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кому шо, а идиоту везде зе совать надо

и похрен про шо новина Поліція в Києві зупинила брендований під патрульний автомобіль "Мустанг" на луганських номерах - Цензор.НЕТ 8008
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Ключевое слово *Даун*, басс несущественная приставка.
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так отобрать настоящим патрульным тот мустанг а пацанам дать пендель и жетон на метро)
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Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль "Мустанг" на луганских номерах. ФОТОрепортаж

Тью! надо стоять смирно и отдавать честь!... Полагаю, Аваков бдительность проверял.
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Відправити власника Мустанга разом з тачкою назад в Луганськ, сєпарам це сподобається.
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автомобиль марки Ford Mustang , украшенный в стиле патрульного полицейского автомобиля
«Мустанг» зарегистрирован в Луганской области
---------------
жлобье и безвкусица.........
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Дела не в авто........дело в ментальности владельца.......
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Отобрать- дело не хитрое)) А кто будет этого "тигра" заправлять??????????
В остальном-пацаны умнички)) Жалко конечно, но пусть этот "мустанг" сгниет на штрафплощадке((( Использовать символику полиции-свинство))
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Ну на 2.3 экобуст, в реальности жрет не на много больше, чем та же полицейский сонаты на автомате
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А якшо там 5-ти літровий жрун стоїть?
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Я-же не против) Но! Неужели Вы верите, что в Украину, "в Луганск", кто-то пригонит миниальную версию "мустанга"???????????
Я так не думаю(((
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ну...за подделку "торговой марки" должно быть наказание)))) однозначно!!!
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Готовый автомобиль для полиции.Владельца отправить в родные края на перевоспитание.
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Кстати) Недавно читал, что полиция будет контролировать границу на "ненаших" территориях)) Только "ЗА". Арсен Борисович на мустанге и.... Вдоль границы))))))
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Ну так в чем проблема? Почему просто остановила? По правилам машина должна быть тут-же на штрафплощадке это как минимум. Водиле нехилый штраф.... Ну и пару бонусов...
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Примусити власника з'їсти автомобіль
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"представители территориальных общин" Лугандонии готовятся к патрулированию границ с Аваковым?
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есть знакомый с харцызка объяснял шо:

80е года на даунбасе "авторитетный чувак" это тот который трет с ментами

в каких регионах таких за авторитетных держали?
откуда это все, мы удивляемся овощь-стукач-менты-бандиты ?
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Якісь не правильні пацани. Так зашкваритися.
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теперь конфискуют как вещественное доказательство, а потом возьмут во временное пользование)
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Вообще-то, за подобное - например, при ношении полицейской формы, без права на неё, в нормальных странах уголовная ответственность и огромные штрафы, "светят"... А тут автомобиль...
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Конфисковать и без того наверняка отжатый Мустанг нафиг! И перекрашивать не надо.
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Это луганские уже к особому статусу ЛУГАНДОНа готовятся
ВОТ ТАК ПУСКАЙ ИХ В ЕВРОПУ
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сподіваюсь "мусорів" не сильно накажуть?
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Дамбаское чувство юмора. Сам не смотрел, может, кто подскажет, в "Сватах" или в "Слуге народа" такое было? Или на московитском КВНе?
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Це ви цим хочете даватиособливий чи особий статус? Вони його і так весь час мають і деруть з цієї бідної України все, що тільки можна. Уже пів Києва вони скупили, чи забрали.Малороси, вони і в Африці малороси.
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А пассажиры были тоже брендированы ?
Бренди какой марки ?
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В Одессе такой же Порше остановили, оказалось это для съёмок фильма. Думаю этот тоже для съёмок используют а водила выехал понты поколотить и особе заявить.
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