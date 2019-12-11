 Полиция в Киеве остановила брендированный под патрульный автомобиль "Мустанг" на луганских номерах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"На станции метро Минской оригинальная полиция "бодается" с фейковой за спецсигналы. Кто кого?" - говорится в коментарии.

Стоит также отметить, что "Мустанг" зарегистрирован в Луганской области.







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