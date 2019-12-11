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 СБУ блокировала продажу информации военного характера, среди покупателей были и представители РФ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группировки, участники которой незаконно продавали информацию из закрытых государственных информационных ресурсов, в том числе военного характера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей. Злоумышленники создали сайт, размещенный на зарубежном сервере, через который предлагали "клиентам" приобрести информацию с ограниченным доступом. Стоимость услуг зависела от объема данных, которые незаконно реализовывали. Среди массивов противоправно полученных данных были, в частности, сведения военного характера о закупке и перемещении техники.

Задокументировано, что только к одному из "сервисов" злоумышленников были подключены около 50 заказчиков. По предварительной информации, среди покупателей были также представители РФ.

Фигурантов дела задержали при продаже одной из баз данных в Ивано-Франковске.

Во время следственных действий оперативники управления СБУ во Львовской области обнаружили в офисе и по месту жительства фигурантов производства компьютерную технику с базами данных, которые являются собственностью государства и имеют ограниченный доступ, а также кредитные карточки, на которые злоумышленники получали средства за проданную информацию.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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СБУ блокировала продажу информации военного характера, среди покупателей были и представители РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3164818
 
   
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В США 10 лет тюрьмы любому,кто попытается взломать систему компьютерной безопасности,даже если нет вреда системе.
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четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей...

А говорят все сепары в донбассе....
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повторю еще раз: нет такого "в дамбаса"... нет. Есть только у козлорылой руской мрази в пику "в Украине". И даже, когда вовчик-клоун слушал вопрос кацапской кцрицы, у не прозвучало "в бамбасе" и "на Украине"... вовчик, этот экранный гловнакомандующий, тоже на рускам ответил ей, мол, на Украине...и т.д. это был украинский президент. Мерель говорила на немецком, Марошка - на французском, ***** - на своем рускам, и только украинский президент манкировал государственным украинским, шоб потрафит кацапам...
Поэтому, лепольд, у меня имеются сильные сомнения насчет твоего американского интернет протокола, но очень сильная уверенность, что ты находишься в запоребрике...
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информация об украинском главнокомандующем выходит на экраны кацапского ТВ на расее... ленка-президентша продала важный тайный сериал со всеми гостайнами, будучи кварталисткой 95... идет торговля на крови... барыга зелпский торгвет со страной-агрессором.
Вопрос: какого **я я должен ежемесячно отстегивать 1.5% военного сбора????????
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