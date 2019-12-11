 Памятник героям АТО в Ворзеле демонтировал ветеран, которому землю под монументом выделили для застройки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что памятник несколько лет назад установили участники войны на Донбассе в знак уважения к павшим побратимам. Позже землю, на которой он стоял, распределили между участниками АТО.

Территория со скульптурой досталась под строительство военному, который также был в АТО. Скульптура мешала ему начать строительство. Поэтому он самовольно ее демонтировал и выбросил.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве. Сейчас эксперты устанавливают ценность и значение памятника.

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