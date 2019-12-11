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 Происшествия, Общество
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Все про:Киевская область (1825) памятник (1899) Нацполиция (10538)

 Памятник героям АТО в Ворзеле демонтировал ветеран, которому землю под монументом выделили для застройки, - Нацполиция. ФОТО

Памятник погибшим воинам АТО снес ветеран войны на Донбасе, поскольку он мешал ему начать строительство на выделенном государством участке земли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что памятник несколько лет назад установили участники войны на Донбассе в знак уважения к павшим побратимам. Позже землю, на которой он стоял, распределили между участниками АТО.

Территория со скульптурой досталась под строительство военному, который также был в АТО. Скульптура мешала ему начать строительство. Поэтому он самовольно ее демонтировал и выбросил.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве. Сейчас эксперты устанавливают ценность и значение памятника.

Смотрите также: Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет. ФОТОрепортаж

Памятник героям АТО в Ворзеле демонтировал ветеран, которому землю под монументом выделили для застройки, - Нацполиция 01
Памятник героям АТО в Ворзеле демонтировал ветеран, которому землю под монументом выделили для застройки, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164787
 
 
 Топ комментарии
 
Как можно выделять землю с установленным на ней общественным памятником?
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И здесь хуйло виноват? Сцуко, и внешних врагов не надо, сами самоистребимся.
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Ось так просто взяв і викинув на смітник... Впевнений що варто громадськості перевірити хто є цим "ветераном" і що він насправді робив в АТО. Впевнений що це липовий "вєтеран". Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4338
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Как можно выделять землю с установленным на ней общественным памятником?
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Як можна встановлювати памятники, де завгодно?
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И здесь ***** виноват? *****, и внешних врагов не надо, сами самоистребимся.
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Кругом дебилы, что поделать, других нет...
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Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото.

5 копійок

Дамбасня.
11.12.2019 09:11
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Мне нравится 33

зато вот такие во всём винят мифичную и страшную Дамбасню

и хоть бы что, повторяют этот бред из раза в раз, как только что то произойдёт в стране


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Тупо было бы вспоминать любого из наших президентов.
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90% новостной ленты - пожары, воровство, разборки, убийства, взятки и т.д. - мэйд ин Украина, но редакторы обязательно, не мытьём так катаньем упомянут Россию и Путина, в комментах само собой.. Уже даже не смешно, отторжение прямо...
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ну вот, а думали на Путина... Памятник героям АТО в Ворзеле демонтировал ветеран, которому землю под монументом выделили для застройки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2174
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Какой смысл писать,унижаться,если в спам полетишь?
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***** завжди винне, бо вже більше 20 років починає війни з сусідами і вбило сотні тисяч людей.
А в даному випадку місцеві чиновники - ДЕБІЛИ, да і ветеран міг себе по іншому повести...
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Украинские президенты, в т.ч. Ющенко и Порох, тоже разнарядку из Кремля получили?
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Патовая ситуация )) Ветеран против скульптуры для него. Вопрос. - Кто создал эту ситуацию ?
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А это еще раз оправдывает идею ,что материальная выгода важнее моральной. Всякие грамоты,медальки - подотритесь вы ими. Нах это человеку ? Бабло давай. Он сам решит,что ему важнее.
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Да бардак давно... Ирпень, Гостомель, Буча и Ворзель находятся отдельным статусом в Киевской области, вообще не понятно кто за что отвечает и кто распоряжается.
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В АТО всяких забирали, а ця скотина, судячи по тому, що зробив, далі штабу у Ворзелі й не служив. Мало в нас прокурорів і суддів окопа не бачили, а першими посвідчення отримали? Тим , хто дійсно були на війні, треба було б прийти до цього "бойца" і порвати йму очко разом з посвідченням.
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Скорее всего мусорило какое-то, на блок-посту в 10 км от передка постоял, получил УБД и стал "ветераном"... Таким и земля быстрее достается, а тот что на передке будет годами ходить доказывать...
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памятник площадью 6 соток? а может причина в самом херое?
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вы выясниете за кого воевал - этот витиран.....
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Ось так просто взяв і викинув на смітник... Впевнений що варто громадськості перевірити хто є цим "ветераном" і що він насправді робив в АТО. Впевнений що це липовий "вєтеран". Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4338
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Или аватар на всю голову раненный, и таких хватало.
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Типовий наскрізь прогнилий смердючий кацап, яких в арміі і військкоматах не одна сотня.
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А ты сам то где, умник, не на польских грядках пяткой в груды себе стучишь?
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А хіба можуть землі, на яких є споруди громади, передаватись у власніть без погодження з громадою? Здається, хабарем смердить...
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знести пам'ятник своїм побратимам? він за кого воював? чи це штабний? чи вже продав землю?
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Скорей всего поставили монумент не зарегистрировав его, там где захотели, но это не самое главное. Этот АТО-шник настоящий или самозванец?
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Ветерани теж різні бувають... Не забувайте що майже всі теперішні резонанстні вбивства скоїли учасники АТО.
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майже всі? кому резонансні? а скільки вбивств стається щодня? ти про всі знаєш?
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Гандзюк, Вороненков, хлопчик 3-х річний, .... Їх вбили колишні АТОвці. Нажаль але факт.
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а чим вони резонансні, хто таке сказав, що вони резонансні, бо по телевізору сказали?
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А "резонансні", бо там АТОшники участь приймали... А решта - не "резонансні"...
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та я ж так і зрозумів, істерію наганяють, АТОшник це вбивця
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А те , кто выделял, не знали о памятнике ? А как у ветерана поднялась рука на памятник своим побратимам ? Наказать по закону .
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Что-то здесь не чисто. Вряд ли ветеран, который сам прошёл войну, будет выбрасывать в грязь памятник побратимам. Надо его глубже копнуть.
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ветеран не слишком умный ..перенес бы памятник у себя на участке в сторону где-то - потом бы имел с этого определенный плюс ..
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Там земля на вартість золота і для цього ветерана виявилася дорожчою за пам'ять про загиблих захисників України. Повторюю, ветерани теж різні бувають.
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После высказываний Коломойского, после Кивы ставшего депутатом Медведчука, такие ветераны уже не вызывают удивления.
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