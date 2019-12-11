 Женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса из-за столкновения с легковушкой на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.
Между селами Чистилов и Большой Глибочок не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. По предварительной информации, причина столкновения - выезд на полосу встречного движения.
На момент удара в общественном транспорте находились около десяти пассажиров. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.
В больницу доставили четырех пассажиров, а также водителя автомобиля.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья.
Событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК.
в, ******** - пам.ять і все друге і третє
суть православия в этом.
это..... очень пох.оже на т.н. "коммунизм, не нахадите?"