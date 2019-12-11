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 Происшествия
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 Женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса из-за столкновения с легковушкой на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Один человек погиб, пятеро с травмами попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла сегодня около 12:00 на Тернопольщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Между селами Чистилов и Большой Глибочок не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. По предварительной информации, причина столкновения - выезд на полосу встречного движения.

На момент удара в общественном транспорте находились около десяти пассажиров. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

В больницу доставили четырех пассажиров, а также водителя автомобиля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья.

Событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК.

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Женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса из-за столкновения с легковушкой на Тернопольщине, - Нацполиция 01
Женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса из-за столкновения с легковушкой на Тернопольщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164783
 
 
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Та пісець.... Паска звичайно в цьому коритові не було.
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а хоча би й Песах був(придирка до опечатки)))
в, ******** - пам.ять і все друге і третє
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Все бегают к "ворожкам", которые трендят - "есть судьба" и все плачут если шото случилось(в перерывах между походами к попам).
суть православия в этом.
это..... очень пох.оже на т.н. "коммунизм, не нахадите?"
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По такой дороге и по такой погоде скорость должна быть не более 60 км/час. Лучше приехать на пару часов позже, но приехать.
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