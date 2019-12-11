 Мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте в столице, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Вечером в полицию поступила информация о ДТП в Дарницком районе Киева. Свидетели сообщили, что на улице Ревуцкого мотоциклист сбил пешехода.

На месте происшествия полицейские установили, что 81-летний киевлянин пересекал проезжую часть улицы (шесть полос) в запрещенном месте, на него внезапно совершил наезд водитель мотоцикла "Ямаха".

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте, а мотоциклиста, 38-летнего жителя Черниговской области, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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