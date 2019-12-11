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 Происшествия, Киевские новости
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 Мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте в столице, - Нацполиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте, а водитель мотоцикла с телесными повреждениями госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Вечером в полицию поступила информация о ДТП в Дарницком районе Киева. Свидетели сообщили, что на улице Ревуцкого мотоциклист сбил пешехода.

На месте происшествия полицейские установили, что 81-летний киевлянин пересекал проезжую часть улицы (шесть полос) в запрещенном месте, на него внезапно совершил наезд водитель мотоцикла "Ямаха".

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте, а мотоциклиста, 38-летнего жителя Черниговской области, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте в столице, - Нацполиция 01
Мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте в столице, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164747
 
 
 Топ комментарии
 
Очевидно обвинят мотоциклиста, или его мотоцикл "Ямаха" - как внезапно появившегося на одной из трёх полос шести полсной дороги на пути ничего не подозревающего о последствиях подобного перехода шести полoсной проезжей части (предназначенной только (!!!) для проезда транспортных стедств) пенсионера.
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Об этом уже писали ниже и каментов куча. Та же новость - повтор - только из другого источника.
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Уважаю самоубийц, но только тех, которые никому при этом не вредят.
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Да уж...печально!
И дед того...и мотоцыклисту хлопот
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не..й літать там швидкість явно не 60 була
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Об этом уже писали ниже и каментов куча. Та же новость - повтор - только из другого источника.
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Очевидно обвинят мотоциклиста, или его мотоцикл "Ямаха" - как внезапно появившегося на одной из трёх полос шести полсной дороги на пути ничего не подозревающего о последствиях подобного перехода шести полoсной проезжей части (предназначенной только (!!!) для проезда транспортных стедств) пенсионера.
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Как раз,нет.В ходе последних решений верховного суда,деда признают виновным,а его детей или внуков заставят выплатить водиле компенсацию за ремонт макаки и ущерб здоровью.
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А у нас в Зажопинске хата у сусида згорила Мотоцикліст збив 81-річного пенсіонера, який переходив дорогу в недозволеному місці в столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4724 И його нэвистка всралась Мотоцикліст збив 81-річного пенсіонера, який переходив дорогу в недозволеному місці в столиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4724
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Уважаю самоубийц, но только тех, которые никому при этом не вредят.
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Дед китаец всегда не любил япоцев, и особенно японские мотоциклы которые мешали спать. Одним громким гонщиком меньше, подумал дед.
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Мотоциклисту опа как ни крути. Их хлебом не корми дай кого-то посадить если у тебя нет денег или связей
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Если б каждый дедуля по байкеру приземлил. Памятник старику! Подвиг посильнее Матросова.
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Жаль деда, но на одного безбашенного летуна стало меньше.
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