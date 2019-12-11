EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  449  9
Материалы по теме:
Все про:донор (58) Донецкая область (4388) Национальная гвардия (1294)

 Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины, - штаб. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в районе ответственности в ОТУ "Восток" Объединенных сил, присоединились ко Дню донора, прошедшего на базе центральной районной больницы населенного пункта Большая Новоселка Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, подобные акции проходят не впервые. На этот раз к акции присоединились более десяти нацгвардейцев, среди них как "новички", так и "опытные" доноры.

Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины, - штаб 01

"Для меня это уже пятое донорство и первое - в районе проведения операции Объединенных сил", - рассказывает инструктор Руслан. Гвардеец впервые пошел на станцию ​​переливания крови со сослуживцами в Днепре, и вот уже более года каждые два месяца сдает кровь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курсанты и военнослужащие Нацгвардии сдали кровь для пострадавших при пожаре в Одессе. ФОТО

"Это очень нужное дело, ведь наша кровь может спасти чью-то жизнь", - говорит мужчина.

Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины, - штаб 02

Полученную кровь работники медицинского учреждения передадут на станцию ​​переливания крови Донецкой области, ведь донорский материал нужен всегда, отметили в больнице.

Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины, - штаб 03
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины, - штаб 04

Источник: https://censor.net.ua/p3164743
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дело хорошее , только на пользу ли ?
 показать весь комментарий
 
 
А нашо їм ?
Це населення для військових має кров здавати, а не навпаки
 показать весь комментарий
 
 
Они "потерпевшие" . Это очень удобно . Мне кажется , что если сидеть на двух стульях , рано или поздно стулья разъедутся и булки разорвутся . Жители Донбасса , берегите свою жопу . Украина не вечно будет толерантной .
 показать весь комментарий
 
 
Куча их землячков уехала на Расию...
Вот пускай и сдадут им!
Куча осела в Киеве и других больших городах...
 показать весь комментарий
 
 
И вообще...
Подойдет ли кровь украинцев и патриотов для САВЕЦКИХ ЧИЛАВЕКОВ?

Ведь после переливания у них начнет мутировать руцкая челюсть...
 показать весь комментарий
 
 
"Военнослужащие Нацгвардии из состава ОС сдали кровь для жителей Донетчины" - обратив их в бендеровцев. Теперь эти несчастные после полуночи ходят строем и кричат "Слава Украине".

-- ТАСС
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот! Вот именно так и превращают благородных потомков Сралина и чЛенина в бЭндеровцев.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх