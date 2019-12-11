 Женщина погибла, трое детей отравились угарным газом при пожаре в жилом доме в Харькове, - ГУ ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 00:01, информирует Цензор.НЕТ.

"На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения. Кроме того, пострадали трое детей: двое - это дети погибшей женщины (мальчик 2016 н. и девочка 2018 р.), а также ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 р.). Все они с отравлением угарным газом средней тяжести госпитализировали в детскую больницу №1", - говорится в сообщении.

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В 00:28 пожар был локализован, а в 1:29 полностью ликвидирован. Причину возникновения пожара устанавливаются.









Фото: kh.dsns.gov.ua

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