 Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

Его организатор - 56-летний местный житель. Вместе с двумя сообщниками он устроил игорный зал в одном из местных кафе. Вчера работники полиции и прокуратуры при поддержке спецподразделения КОРД "посетили" казино в разгар игры.

Установлено, что зал работал в закрытом режиме. Пользуясь средствами конспирации, его организаторы еженедельно, во вторник и пятницу, собирали в подпольном зале любителей азартных игр.

"Вчера во время санкционированного обыска детективами следственного управления и сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми были обнаружены и изъяты два покерных стола, игровое оборудование, документация и долговые расписки. Сейчас продолжаются следственные действия по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Ход следствия находится под процессуальным руководством прокуратуры. Решается вопрос об объявлении о подозрении лицам, причастным к противоправной деятельности.

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