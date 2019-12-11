EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  499  7
Все про:казино (94) Нацполиция (10538) Сумы (629)

 Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Сумах полиция пресекла деятельность подпольного казино в одном из местных кафе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

Его организатор - 56-летний местный житель. Вместе с двумя сообщниками он устроил игорный зал в одном из местных кафе. Вчера работники полиции и прокуратуры при поддержке спецподразделения КОРД "посетили" казино в разгар игры.

Установлено, что зал работал в закрытом режиме. Пользуясь средствами конспирации, его организаторы еженедельно, во вторник и пятницу, собирали в подпольном зале любителей азартных игр.

"Вчера во время санкционированного обыска детективами следственного управления и сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми были обнаружены и изъяты два покерных стола, игровое оборудование, документация и долговые расписки. Сейчас продолжаются следственные действия по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Ход следствия находится под процессуальным руководством прокуратуры. Решается вопрос об объявлении о подозрении лицам, причастным к противоправной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 01
Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 02
Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 03
Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3164704
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
местные жители)))
я уж подумал горожане сами саоморганизовались))) сидят под подъездом и в картишки рубятся...
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял , что все игровые автоматы на каждом углу напольные,те законные?
 показать весь комментарий
 
Подпольное казино. Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8998 На каждом углу, даже в центре города, с вывеской. Полно.
 показать весь комментарий
 
А пуркуа бы им и не па?
Если слуги народа в Раде на заседаниях проституток заказывают?
 показать весь комментарий
 
расстреляли бы всех там, вот бы и была обеспокоенность от Европы

но в принципе - зачем запрещать что-либо? если у нас демократия...(о б*же Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 762 )
 показать весь комментарий
 
"Вчера во время санкционированного обыска детективами следственного управления и сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми были обнаружены и изъяты два покерных стола, игровое оборудование, документация и долговые расписки. Сейчас продолжаются следственные действия по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Источник: https://censor.net.ua/p3164704\\\\\\\\\\\\\\\\

а нельзя запустить чувака с камерой, и просто будет что организаторы не "отмажутся"? ах да, я подзабыл где живу.......

ставлю Биплию на то шо никого не посадят даже на бутылку то
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх