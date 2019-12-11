 Местные жители организовали подпольное казино в одном из кафе Сум, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.
Его организатор - 56-летний местный житель. Вместе с двумя сообщниками он устроил игорный зал в одном из местных кафе. Вчера работники полиции и прокуратуры при поддержке спецподразделения КОРД "посетили" казино в разгар игры.
Установлено, что зал работал в закрытом режиме. Пользуясь средствами конспирации, его организаторы еженедельно, во вторник и пятницу, собирали в подпольном зале любителей азартных игр.
"Вчера во время санкционированного обыска детективами следственного управления и сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми были обнаружены и изъяты два покерных стола, игровое оборудование, документация и долговые расписки. Сейчас продолжаются следственные действия по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).
Ход следствия находится под процессуальным руководством прокуратуры. Решается вопрос об объявлении о подозрении лицам, причастным к противоправной деятельности.
я уж подумал горожане сами саоморганизовались))) сидят под подъездом и в картишки рубятся...
Если слуги народа в Раде на заседаниях проституток заказывают?
но в принципе - зачем запрещать что-либо? если у нас демократия...(о б*же )
а нельзя запустить чувака с камерой, и просто будет что организаторы не "отмажутся"? ах да, я подзабыл где живу.......
ставлю Биплию на то шо никого не посадят даже на бутылку то