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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4803) Госпогранслужба (3554) Одесская область (1889)

 "Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику отдела кадров за назначение на офицерскую должность. ФОТО+ВИДЕО

Инспектор пограничной службы отдела "Черноморское" собирался за взятку в 500 долларов США получить назначение на офицерскую должность, но был задержан сотрудниками внутренней безопасности ГПСУ на горячем.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничника разоблачили во время дачи начальнику отдела кадров пограничного отряда неправомерной выгоды в размере 500 долларов США за назначение на офицерскую должность. Кадровик на предложение не согласился и сообщил о намерениях втягивания в противоправную деятельность компетентным органам", - говорится в сообщении.

Неправомерную выгоду изъяли, продолжаются неотложные следственные действия.

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Руки на стол ладошками вверх! - пограничник попался на взятке в $500 начальнику отдела кадров за назначение на офицерскую должность 01
Руки на стол ладошками вверх! - пограничник попался на взятке в $500 начальнику отдела кадров за назначение на офицерскую должность 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164699
 
 
 Топ комментарии
 
щось тільки вашого горохового майдану не бачив. "Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику одела кадров за назначение на офицерскую должность - Цензор.НЕТ 2908
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Обиделся кадровик, что мало давал.
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Скоро будут новости об арестах "взяточников" в поликлиниках с коньяком и конфетами?
"Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику отдела кадров за назначение на офицерскую должность - Цензор.НЕТ 1142
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Зрада!!!
Усі на соємайдан!!!
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щось тільки вашого горохового майдану не бачив. "Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику одела кадров за назначение на офицерскую должность - Цензор.НЕТ 2908
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Зачем вы его пиарите?Порошенко,зачем?в каждой теме
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Чудо...Після ПОПа знайшовся ..ще один з руками!
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Не звезди, ЗЕ сказал вам Х.......... , а не снега. Газовый контракт еще не подписан.
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500 зеленых - разве ж это деньги за такое серьезное дело...
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Скоро будут новости об арестах "взяточников" в поликлиниках с коньяком и конфетами?

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"Солдат у нас в народе считается примером.
И служба рядового почетна и сложна.
Но если постараюсь и стану офицером
За это не взыщи, товарищ старшина!"
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Эти ладошки ничего не крали! - заявил кадровик... А в голове крутилась одна мысль: - Маловато будет!
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