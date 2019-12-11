 "Руки на стол ладошками вверх!" - пограничник попался на взятке в $500 начальнику отдела кадров за назначение на офицерскую должность. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничника разоблачили во время дачи начальнику отдела кадров пограничного отряда неправомерной выгоды в размере 500 долларов США за назначение на офицерскую должность. Кадровик на предложение не согласился и сообщил о намерениях втягивания в противоправную деятельность компетентным органам", - говорится в сообщении.

Неправомерную выгоду изъяли, продолжаются неотложные следственные действия.

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