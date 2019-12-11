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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Иностранные военные дипломаты посетили подразделения ОС на Приазовье. ФОТОрепортаж

Иностранные военные дипломаты посетили подразделения Объединенных сил на Приазовье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В рамках рабочего визита на восток Украины, представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА) посетили подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил на мариупольском направлении.

Как сообщили во время брифинга военные дипломаты, аккредитованные в Украине, целью визита является изучение фактической ситуации в районе проведения боевых действий, а также достоверное информирование высшего руководства стран, которые представляет Ассоциация.

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"Выезды военных атташе в район проведения ООС мы проводим ежегодно. Для наших зарубежных партнеров это прекрасная возможность воочию увидеть, что здесь происходит и оценить реальное положение дел непосредственно на месте. И это является свидетельством беспрецедентной поддержки Украины на мировой арене", - отметил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Валентин Левчик.

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Во время визита в Мариупольский морской торговый порт, делегация иностранных гостей приняла участие в брифинге командира тактической группы "Мариуполь" по текущей ситуации в Азовском море и агрессивным действиям русских в его акватории. Военные дипломаты посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" Объединенных сил и осуществили обзорную экскурсию на поисково-спасательном судне "Донбасс" ВМС ВСУ.

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В этот же день представителей военно-дипломатического корпуса ознакомились с особенностями и условиями работы на мариупольском направлении военного мобильного госпиталя и Регионального Центра по разминированию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Военные атташе стран-партнеров выразили обеспокоенность относительно ситуации на востоке и заверили украинскую сторону в всесторонней поддержке.

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В завершение своего визита представители КАВА, во главе с атташе по вопросам обороны Итальянской Республики, президентом ассоциации полковником Рикардо Кристони, ознакомились с деятельностью контрольного пункта въезда и выезда "Гнутово".

Иностранные военные дипломаты посетили подразделения ОС на Приазовье 06

Источник: https://censor.net.ua/p3164693
 
   
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