 На территории бывшего завода "Радикал" в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министерства.
Отмечается, что загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной.
"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает 0 до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.
Заместитель профильного министра Роман Абрамовский отметил, что первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха.
"На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути решения этой экологической проблемы", - заявил Абрамовский.
Кроме того, он сообщил, что КГГА начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал".
Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов. Теперь, по данным министерства, это территория с более чем 200 тысячами тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов. Предприятие остановило работу в июле 1996 года.
Какую страну просрали)))) да совкодрочеры?
\\\\\\\\В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов Источник: https://censor.net.ua/p3164682\\\\\
шо-шо?
Бертолетовая соль, хлор, каучук и.т. д.
На военку тогда все заводы работали, хоть тут угадали. Почтовый ящик №1000 сие было.
на совковом заводе везде плакаты - "мызамирмирумир", но крутят гайки к ракетам, которые = наступалка.
кстати - че мну так заспамили то? вроде бы нейтрально спетросянничал то и такая ненависть ....
это наверное еретики - ненавидят то шо я правослабный
Его распилили на металл примерно в 2000-м. Причем тупо ртуть сливали на пол. там больше 100 тон ее было.
Примерно в 2010-2012 выделили бабки на вывоз и утилизацию оставшихся отходов в Польшу. Часть вывезли, остальные средства, как обычно, скоммуниздили
Относится к группе кумулятивных ядов, тоесть - медленных, накопляющих
Вот вроде все нормально год-два- пять, а потом бац и заболел болячкой Минаматой.