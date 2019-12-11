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Все про:загрязнение (135) Киев (18303) ртуть (36) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (7)

 На территории бывшего завода "Радикал" в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство. ФОТО

Министерство энергетики и защиты окружающей среды 10 декабря зафиксировало загрязнения территории в результате вредного производства на заводе "Радикал" в Киеве, после закрытия которого остались значительные объемы ртути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные министерства.

Отмечается, что загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной.

"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает 0 до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.

На территории бывшего завода Радикал в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство 01

Заместитель профильного министра Роман Абрамовский отметил, что первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха.

"На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути решения этой экологической проблемы", - заявил Абрамовский.

На территории бывшего завода Радикал в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство 02

Кроме того, он сообщил, что КГГА начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал".

Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов. Теперь, по данным министерства, это территория с более чем 200 тысячами тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов. Предприятие остановило работу в июле 1996 года.

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Источник: https://censor.net.ua/p3164682
 
 
 Топ комментарии
 
Ртутная помойка в городе Киев...
Какую страну просрали)))) да совкодрочеры?
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Брешут. Реактивы они выпускали.
Бертолетовая соль, хлор, каучук и.т. д.
На военку тогда все заводы работали, хоть тут угадали. Почтовый ящик №1000 сие было.
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Для решения вопроса проводить там заседания кабмина.Через три недели проблема закроется
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Ртутная помойка в городе Киев...
Какую страну просрали)))) да совкодрочеры?
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Для решения вопроса проводить там заседания кабмина.Через три недели проблема закроется
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Ляшко, шо ж ты делаешь то? Ради-кал главный, уже землю не жрет, а на ртуть перешел?

\\\\\\\\В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов Источник: https://censor.net.ua/p3164682\\\\\

шо-шо? На территории бывшего завода "Радикал" в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство - Цензор.НЕТ 1366
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Брешут. Реактивы они выпускали.
Бертолетовая соль, хлор, каучук и.т. д.
На военку тогда все заводы работали, хоть тут угадали. Почтовый ящик №1000 сие было.
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та понятно шо не игрушки для будущего пушмясца))
на совковом заводе везде плакаты - "мызамирмирумир", но крутят гайки к ракетам, которые = наступалка.

кстати - че мну так заспамили то? вроде бы нейтрально спетросянничал то и такая ненависть .... На території колишнього заводу "Радикал" у Києві зафіксовано значне перевищення норм випарів ртуті, - міністерство - Цензор.НЕТ 1577
это наверное еретики - ненавидят то шо я правослабный
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та вы шо? еще год назад про эту помойку было куча сюжетов.а тут ГСЧС наконец "снеслась"
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Какой год ? Десятками лет тема всплывает и угасает.
Его распилили на металл примерно в 2000-м. Причем тупо ртуть сливали на пол. там больше 100 тон ее было.
Примерно в 2010-2012 выделили бабки на вывоз и утилизацию оставшихся отходов в Польшу. Часть вывезли, остальные средства, как обычно, скоммуниздили
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теперь понятно откуда агрессия у людей
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Ртуть сама по собі не шкідлива. Шкідливі з'єднання ртутті з іншими складовими.
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а, бачив відео - парашник-гендир заводу руки в ртуть опускає і навіть в рило набирає її, типу - ось, ось, воно ж не шкідливо(потім хірургам скаже так само?)
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Сама ртуть, в отличии от Талия - относительно безопасна, но ее пары весьма ядовиты.
Относится к группе кумулятивных ядов, тоесть - медленных, накопляющих
Вот вроде все нормально год-два- пять, а потом бац и заболел болячкой Минаматой.
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"виготовляли телескопи(!!!) для підводних суден" - звідкіля вас беруть, невигласів?
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Типа, удивили. Все никак не испарится))))))
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