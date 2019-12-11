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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Краматорск (1858) обстрел (8494) памятник (1896) вандализм (447)

 Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет. ФОТОрепортаж

Памятник жертвам обстрела Краматорска 10 февраля 2015 года перенесли из центра города на территорию воинской части.

Пресс-секретарь Краматорского горсовета Ольга Юрасова заявила, что мемориал перенесли по инициативе собственников для того, чтобы уберечь от вандалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Было обращение от владельцев инсталляции с просьбой о ее переносе, поскольку вандалы периодически разрушали ее. Было решено перенести в воинскую часть для того, чтобы сохранить", — написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото. ФОТО

В сообщении горсовета отмечается, что мемориал "Сколько людей еще должно погибнуть?" перенесли по запросу рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг" из-за того, что за первые месяцы его неоднократно повреждали неизвестные.

В доказательство в пресс-службе привели фотографии повреждений памятника.

Мемориал открыли в феврале 2018 года. 10 февраля 2015 года в результате обстрела Краматорска из системы реактивного залпового огня "Смерч" погибли 17 человек, 64 были ранены, среди них — пятеро детей. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города.

Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет 01
Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет 02
Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет 03
Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет 04
Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет 05

Источник: https://censor.net.ua/p3164671
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
скільки українців знає правдиву історію нашої держави ?
або хоча б цікавиться ?
скільки навернулось до мови дідів- прадідів ?
небагато.
вони всі живуть росіским життям, тому фуйло прагне їх захищати, бо їхнє існування уможливлює його владу над Україною.
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Потому паРаша и стирает у народов память о себе, начиная с царских указов и расставляет своих идолов...
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всі ті вандали, то любителі руцкого міру.
мєньшини, які хочуть розмовляти росіскою і тяжіють до росії.
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поки когось за ногу не підвісять, порядку в місті не буде
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Зачем?Если не поняли,то кацапы могут повторить.
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Вы что там, не можете даже в центре города порядок и патрулирование полицейских обеспечить?Ну "супер", осталось только какому-нибудь гражданину взять детский пистолетик и ограбить какую-нибудь сберкассу.
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В ватном Краматорске Х"йла любят. Он у них кацапский бох. Мало прилетело - давайте еще, т.к. до тупых не дошло.
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писало что в Марике вата реально считает шо ВСУ обстреляли оплаченцев, но ракеты развернулись в воздухе и прилетели в жилой квартал.
там даже как в Грозном сделают, и все равно половина населения скажет что это гадкая Обама и Петко сделали
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1. только бы солдиков не избили теперь, ну, как в крыму отжали не только корабли, но и сотни унитазов

2. кто такой тов. "Найдьонов"?
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Россия может нападать только на бывший СССР,хронологию нападений найдете в Ютубе.НАТО не по карману хрякам питерской подворотни
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с вандалами надо бороться, а не в Раду избирать. Полностью согласна со словами черкасского депутата на похоронах Героя в Хацьках
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"перенесли из центра города на территорию воинской части"_____________________ПОЛНЫЙ ПИ@ДЕЦ! ЭТО "ВАНДАЛОВ" НУЖНО "ПЕРЕНЕСТИ" В СИЗО А НЕ ПАМЯТНИК В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ!!!!!!!!
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вандалы это - сила..., у них скоро партия своя будет..., а мы будем свои памятники и память прятать по воинским частям под защиту оружия..., что за хрень собачья, вандалы должны получать по заслугам - я не противник отрывать руки-ноги, но 200 часов общественно-полезного труда должны пойти на пользу, после того, как сойдут синяки и ушибы, конечно...
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Правильное решение. Он здесь вряд ли и день простоит. Такой менталитет местный. В сознании ничего не поменялось с 2014 года.
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Оце і є залізний аргумент Сивохам і іншим ХАМам, чому від дамбісу на даному етапі потрібно відгородитися. Бо це - руйніаники за своєю суттю. Вони руйнують все-від пам'ятників до держави. І приймаючи ОЦЕ у склад ще не зміцнілох держави ми залишаємо її перспектив розвитку, прирікаючи на руйнування. Символічно, що пам'ятник перенесли на територію військової частини. Бо з українського, як бачимо, там лише армія.
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т.е. видионаблюдение повесить и периодически патрульным проезжать - это космос?
зачем этот памятник в воинской части? это ж напоминание о мирных цивильных жертвах... мирным людям...
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якщо на посаді президента блаЗЄнський-мародЬОр, то не дивно, що відбуваються такі речі. Він дав ЗЄлене світло для кацапо-колаборантів.
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Вот это решение!!!
Еще перенесли бы этот памятник во Львов или Тернополь...
Шо за дебилы у руля этой нещасной страны?
Вандалов нужно ПЕРЕНОСИТЬ под тюремную шконку или на петушыный уголок!
А не памятники...
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Ця мразота й раніше бикувала. Та зараз вже повний пісець. Від неї починають ховати пам'яткики, тікати? Де аваков з його поліцією і жонами? Готується, замість українських прикордонників, патрулювати з сепарнею кордон? Там цікавіше, прибутковіше? Потоки контрабанди
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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