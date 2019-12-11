 Памятник жертвам обстрела Краматорска перенесли из центра города, чтобы уберечь от вандалов, - горсовет. ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь Краматорского горсовета Ольга Юрасова заявила, что мемориал перенесли по инициативе собственников для того, чтобы уберечь от вандалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Было обращение от владельцев инсталляции с просьбой о ее переносе, поскольку вандалы периодически разрушали ее. Было решено перенести в воинскую часть для того, чтобы сохранить", — написала она.
В сообщении горсовета отмечается, что мемориал "Сколько людей еще должно погибнуть?" перенесли по запросу рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг" из-за того, что за первые месяцы его неоднократно повреждали неизвестные.
В доказательство в пресс-службе привели фотографии повреждений памятника.
Мемориал открыли в феврале 2018 года. 10 февраля 2015 года в результате обстрела Краматорска из системы реактивного залпового огня "Смерч" погибли 17 человек, 64 были ранены, среди них — пятеро детей. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города.
або хоча б цікавиться ?
скільки навернулось до мови дідів- прадідів ?
небагато.
вони всі живуть росіским життям, тому фуйло прагне їх захищати, бо їхнє існування уможливлює його владу над Україною.
мєньшини, які хочуть розмовляти росіскою і тяжіють до росії.
там даже как в Грозном сделают, и все равно половина населения скажет что это гадкая Обама и Петко сделали
2. кто такой тов. "Найдьонов"?
зачем этот памятник в воинской части? это ж напоминание о мирных цивильных жертвах... мирным людям...
Еще перенесли бы этот памятник во Львов или Тернополь...
Шо за дебилы у руля этой нещасной страны?
Вандалов нужно ПЕРЕНОСИТЬ под тюремную шконку или на петушыный уголок!
А не памятники...