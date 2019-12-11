 Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил местный портал в Facebook.
Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали. Местные правоохранители за короткий промежуток времени нашли памятник в болоте.
О задержанных не сообщается.
Бригадным методом работают бакинцы. У кацапов только умение пистеть и бухать - их на работу не берут
Российские телеканалы начинают показ телесериалов ЗЕгидранта. Роялти естественно ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа". Ну и за прокат естественно.
ЗеДятлы, это не торговля на крови?
Ну так позвони президенту или в мид, чтоб ввели визы, в чём проблема?
Президент с апреля на работе не появляется..
помню май 2014-го и разговор в луганском супермаркете двух квадратно-гнездовых в гражданском, с кобурой под рубашкой и ужасным раССейским говором - у них тут водка супер, пока всю не выпьем в Рязань не вернемся...((( а вы о кофе...
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при Порошенко они и носа сюда боялись сунуть.. а сейчас наполняют страну и творят такой беспредел