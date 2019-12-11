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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1823) памятник (1896) вандализм (447)

 Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото. ФОТО

В Ворзеле Киевской области неизвестные уничтожили памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам на Донбассе. Вскоре его нашли в болоте.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил местный портал в Facebook.

Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали. Местные правоохранители за короткий промежуток времени нашли памятник в болоте.

Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото 01
Фото: Портал Ворзеля

О задержанных не сообщается.

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Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164667
 
 
 Топ комментарии
 
ФСБ работает на всех направлениях и про памятники не забывает.
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КАКИЕ ВИЗЫ!!! Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото - Цензор.НЕТ 976 Вы о чём?
Российские телеканалы начинают показ телесериалов ЗЕгидранта. Роялти естественно ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа". Ну и за прокат естественно.
ЗеДятлы, это не торговля на крови?
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ФСБ работает на всех направлениях и про памятники не забывает.
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Им бы только жить в приличной стране, а там они себе и список важных дел напишут, будут гадить от души, поедая сало или прошуто Никто работать в тайге не хочет- все лезут в цивиллизацию
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В тайге нефть и золото - работают аж бегом
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Ага , зараз и поверю.
Бригадным методом работают бакинцы. У кацапов только умение пистеть и бухать - их на работу не берут
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Только вахтовым методом. Единственный регион на обосРахе, где стабильно прибывает население с деньгами, чтобы нормально пожить- это Кубань. А в подавляющем большинстве мест на паРаше не жизнь, а жалкое ее подобие.
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На паРаша ТВ, в то время, когда Искандеры смеялись, рассказывали, что мы сами с усами и умеем работать и показали село и людей, которые говорили с явным... украинским говором...
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А почему не местные чинуши, чтоб распилить бабла на повторной установке памятника?
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Еой, только давайте без Ваших кгбистских трюков с переводом стрелок
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Не обязательно ФСБ так прямо, после того, как ***** после начала агрессии вдруг стало невиновато, а стал виноват Порошенко в ухудшениях жизни, то автоматом стал виноват и Майдан...
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Виборці Зеленого цирку більш прямолінійні, ніж їхній гламурний політик світового рівня.
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З номерами АН чи ВВ?
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сумніваюсь що ті хто їздять будуть займатись такою хернею, скоріше це люмпен якійсь
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Введите наконец с рашей и Беларусью визы . Украинцы такими спецоперациями не занимаются
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КАКИЕ ВИЗЫ!!! Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото - Цензор.НЕТ 976 Вы о чём?
Российские телеканалы начинают показ телесериалов ЗЕгидранта. Роялти естественно ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа". Ну и за прокат естественно.
ЗеДятлы, это не торговля на крови?
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Ты во всех темах будешь жрать шоколадное дерьмо, порохоботина?
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"Слуга народа" это ЗЕлёное говно, и кушаете его как раз вы. Смачного, камшот вы наш, не превередливый. Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото - Цензор.НЕТ 3573
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А вдруг это операция СБУ, чтобы разложить паРашу, ведь лукашисты в восторге от Слуги народа!!!.. Не.. что-то я херню сморозил...
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таким гівном можна лише збидлити до краю цей і без того примітивний совковий мозок.
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Терпеть не могу когда кто-то за бугром тарелки моет и сюда с советами лезет.
Ну так позвони президенту или в мид, чтоб ввели визы, в чём проблема?
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кому ?
Президент с апреля на работе не появляется..
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Аґенти ФСБ національностей не мають, лише номер і позивний.
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как это не занимаются? Украинская вата как раз таким и занимается. И ловят их постоянно.
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Оце оті мєншінства, які вимагають захисту від ***** ?
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Думаю, что все гораздо проще . Специальная ГРУПКА из раши - въезд в Украину, как в проходной двор , свободен. Квартиру арендовать - ПАСПОРТА НИКТО НЕ КОНТРОЛИРУЕТ. Заезжают и выполняют работу- им за нее платят. Попутно пьют каву и едят хорошие недорогие продукты.
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каву? вы шутите? они по водке спецы, а не по более приличным напиткам...
помню май 2014-го и разговор в луганском супермаркете двух квадратно-гнездовых в гражданском, с кобурой под рубашкой и ужасным раССейским говором - у них тут водка супер, пока всю не выпьем в Рязань не вернемся...((( а вы о кофе...
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сколько ловили таких вандалов, оказывались свои, местные. Своей ваты и без Раши хватает.
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с "вандалами" нужно "разобраться" по тихому - что б на кладбище был только номерок, а не их могилки...
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Вот была у нас Січ. И законы там были правильные. За убийство, убийцу живьем закапывали в могилу вместе с убитым им козаком. Я бы и сегодня приветствовал такой закон в Украине, и за осквернение могил воинов, так же зарывал бы эту сволочь живьем. На помойке или на свинарнике.
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а потом если обнаружат шо козака убил не Петро, а Микола, то все делали вот так:
..
.

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Только кацапские выродки способны на такое.
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Скорее переселенцы с Донбасса, не все из них украинцы. (внутри, не по паспорту.)
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Те, кто за Зелемойского голосовал не слышали про эбонитовые палочки и Сеньора Голодомора?
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А я думаю в таких випадках треба ще більші меморіали робити. Чи ще більше таких памятників встановлювати... І так завжди. Просто невилювати їхню гнилу роботу.
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100% щоб все важче було паплюжити. А ще непомітні камери ставити на підході щоб краще ідентифікувати було
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всегда говорил и буду говорить - вместе с памятниками АТО и всему что ненавидят ватники надо ставить ВЕб камеры. Потом на основе видео быстро вязать дегенератов и очень важно - НА ВСЕХ ТВ каналах ПОКАЗЫВАТЬ КАК ИХ РЕАЛЬНО САДЯТ. Только тогда желающих такое творить поубавится. Только так.
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Злость и ненависть движет такими "людьми"
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а вы заметили сколько машин появилось в Киеве с рос номерами?
при Порошенко они и носа сюда боялись сунуть.. а сейчас наполняют страну и творят такой беспредел
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