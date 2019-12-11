 Вандалы уничтожили в Ворзеле памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам АТО и выбросили его в болото. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил местный портал в Facebook.

Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали. Местные правоохранители за короткий промежуток времени нашли памятник в болоте.



Фото: Портал Ворзеля

О задержанных не сообщается.

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