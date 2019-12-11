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 Происшествия
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 Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы. ФОТОрепортаж

Мужчина переходил в неположенном месте шестиполосную проезжую часть с двойной сплошной разметкой. Пешеход скончался на месте, мотоциклист - в больнице с переломами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вартові еспресо".

ДТП произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

Мотоцикл после того, как сбил мужчину, пролетел еще около 100 метров до полной остановки, сообщают очевидцы.

Пешеход-нарушитель скончался на месте. Водителя мотоцикла доставили в больницу. Предварительный диагноз – переломы конечностей.

На месте работает полиция.

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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 01
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 02
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 03
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы 04

Источник: https://censor.net.ua/p3164656
 
 
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Ну хорошо ты переходишь дорого у неположенном месте, но ты же надеюсь не слепой? неужели не видно приближающийся транспорт, или думал проскочить??
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ну не смотрит так рев хоть пусть слушает....
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Вообще это нормально в такую холодную и сырую погоду гонять на мотоцикле? Та и на кабриолете не плохо наверное...
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Пока снега нет то будут гонять ещё и как.
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Когда +18 задубеваешь так, что капец. Нужно очень тепло одеваться. А как можно на морозе? Не могу такого понять.
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У меня сосед на байке через весь город на работу ездит.Пох.. снег,мороз.
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Есть теплая мотоодежда, до 0 градусов никаких проблем, можно и в минус - вполне комфортно, опасно только из-за возможного обледенения
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точно.этот,как оденется,то на снеговика издали похож
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цинично, но... встреча оленя с хрустиком редко обходятся без летала...
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