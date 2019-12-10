 "Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

...а к вопросу Крыма вообще не дошли....

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?" - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": К вопросу Крыма мы не дошли, - Зеленский

Он в курсе?

В тёмно-синем лесу, где трепещут осины...

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Фото на память

Обмен мыслями

Красные линиии

...после 2024 года

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Анализы "русского мира"

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