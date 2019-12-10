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 "Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

...а к вопросу Крыма вообще не дошли....

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?" - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": К вопросу Крыма мы не дошли, - Зеленский

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Он в курсе?

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

В тёмно-синем лесу, где трепещут осины...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От этого никуда не уйти", - Лавров вновь заявил о необходимости диалога Киева с представителями ОРДЛО

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Фото на память

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Обмен мыслями

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Красные линиии

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...после 2024 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": WADA на 4 года отстранило Россию от международных спортивных соревнований

Дичь от Путина, красные линии, анализы русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Анализы "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3164607
 
   
 Топ комментарии
 
Рядом охранник Коломойского, за спиной юрист Коломойского, а впереди стоит шут того самого Коломойского.

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5107
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и лишить Рашу всего и навсегда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Соевые до саммита: "этот клоун сдаст Украину, нет шансов против кгб-шника, его задавят, только порах мог противостоять путену"

Соевые после саммита, когда страшилки не оправдались: "Ееее, бееее, это все благодаря майдану на банковой, ееее, давай фотожабы лучше делать"
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У вас потерянная ориентация во времени и в пространстве.
Вы туалет в квартире без компаса находите?
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Лише імбецил вважає, що масові виступи проти ЗЄкапітуляції. на вплинули на Гаранта. Вони виглядають у вікна, вивчають соціологію. Зрештою їм ще не набридли теперішні теплі крісла.
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Люто плюсую.
До того ж зараз не та влада, щоб її залишати без громадського контролю.
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Так сам Аваков подтвердил слова Суркова про то, что до митинга на Банковой договаривались не так ))
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А кто из известных правдорубов современности - Аваков или Сурков - сейчас пользуется авторитетом среди порохоботов? Оба?
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Так там не только эти двое правдорубов были.

Там половина комик-труппы вартала при этом присутствовала. Никто не опроверг.

Ты помощникам Владимира Александровича и его официальной делегации уже не доверяешь ? !!!
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ну так реально же благодаря майдану.

Кстати, с чем у тебя ассоциируется соя ?

С шоколадом, наверно, как делают в Кацапии ?
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Ты видать больше в курсах как в кацапии делают. "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8100
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Конечно !

У меня же интернет есть.

А у тебя пока нет ?
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Инет МОЗГИ не заменяет,к твоему сожалению... "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 872 "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2156
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но информацию даёт.

Так ты так и не ответил на определяющий вопрос - почему ты именно про сою пишешь ?
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Рядом охранник Коломойского, за спиной юрист Коломойского, а впереди стоит шут того самого Коломойского.

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5107
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У Пеца охранники были от Януковича и ничего
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у Петра охранник был от государственной службы охраны,
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Но ведь бывает де так: жил-был олигарх, дерибанил страну, карьеру начинал в СДПУ убийцы Стуса, бегал по Раде с лозунгами о "недопустимости продвижения НАТО на восток", дарил зеку на днюху Айвазовского. А потом бац - единственный, безальтернативный патриот Украины - филантроп, альтруист, либерал и демократ. Светоч среди агентов путена.
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Так я тебе по секрету скажу, что раньше все сегодняшние патриоты комсомольцами были и ненавидели НАТО
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Як виглядає паризька зустріч у французькій пресі .

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1332 .
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Ось ще й така є... "Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9466

"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1752

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Дурню ви постите. Для безпеки треба всі ці речі. Важливо, що Вовік робить, а не на чим він їздить
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"Умер создатель Т9. Земля ему пуховик. Помойся с пивом" (с)
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(или... земля ему пуховик))))

***
когда изобретатель USB-порта скопытнется, то пусть его гроб сначала опустят в яму,
затем поднимут, перевернут, и опять опустят.... правильной стороной
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шота у вас з послидовнистью...утром картинко нравилась всем модерам?
"Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1464
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Нда... только зебанат, со своей пустой башкой, мог так своего любимого зекретина в дерьмо окунуть... Во ты, дегенерат)))))
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То все херня.Все по прежнему в атб бегаешь?"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 516
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Пожалуй, лайкну. Было хуже, стало лучше. Не?
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Пєця і Пуця, які не сказали за все своє життя ЖОДНОГО чесного слова. Звісно вони не могли домовитись, щоб зробити постанову для присутніх
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Реальность другая: энергичный довольный Зеленский, кислый понурый Путин
"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8627
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Залікові жабки.
Мабуть, ось за цей момент можу від душі сказати Зеленському - "ай молодець!" ))))

"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3427
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Справді? Дідько, я думав, це оригінал. Хоч маленька перемога була б (виставити ворога у сміхотворному вигляді).
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так кацапи мабуть не в курсі і так зжують "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8325
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Жест "Victory" легко и тупо превращается в рожки))

"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5972
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Не фотожаба (підозрюю,дехто з них на шторах висить і гидить в кутках).
"Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2051
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Зелебобка в этот раз не обосрался, надо честно признать, а ***** выглядело жалким посмешищем.
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Дебільні картінки.
Для порохоботні в самий раз.
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да ты не переживай так, это же о преЗике, а не о Президенте "Дичь" від Путіна, червоні лінії, аналізи "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9804
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