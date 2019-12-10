 "Дичь" от Путина, красные линии, анализы "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

...а к вопросу Крыма вообще не дошли....
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Он в курсе?
В тёмно-синем лесу, где трепещут осины...
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Фото на память
Обмен мыслями
Красные линиии
...после 2024 года
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Анализы "русского мира"
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Соевые после саммита, когда страшилки не оправдались: "Ееее, бееее, это все благодаря майдану на банковой, ееее, давай фотожабы лучше делать"
Вы туалет в квартире без компаса находите?
До того ж зараз не та влада, щоб її залишати без громадського контролю.
Там половина комик-труппы вартала при этом присутствовала. Никто не опроверг.
Ты помощникам Владимира Александровича и его официальной делегации уже не доверяешь ? !!!
Кстати, с чем у тебя ассоциируется соя ?
С шоколадом, наверно, как делают в Кацапии ?
У меня же интернет есть.
А у тебя пока нет ?
Так ты так и не ответил на определяющий вопрос - почему ты именно про сою пишешь ?
.
***
когда изобретатель USB-порта скопытнется, то пусть его гроб сначала опустят в яму,
затем поднимут, перевернут, и опять опустят.... правильной стороной
.
Мабуть, ось за цей момент можу від душі сказати Зеленському - "ай молодець!" ))))
Для порохоботні в самий раз.