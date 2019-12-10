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Все про:горсовет (459) детсад (189) Николаев (1225) СБУ (14117) хищение (459)

 Чиновники горсовета на Николаевщине присвоили 1,3 млн грн во время ремонта детсада, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции учреждений дошкольного образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чиновники организовали схему получения неправомерной выгоды через использование бюджетных средств. В 2018 году они заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детского сада. При этом фигуранты дела искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег в "тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн грн.

Во время обысков в городском совете, в офисных и складских помещениях подрядной организации, а также в помещениях и автомобилях фигурантов дела, в частности экс-руководителя департамента горсовета, обнаружены печати, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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Чиновники горсовета на Николаевщине присвоили 1,3 млн грн во время ремонта детсада, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3164579
 
 
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- а точно.. все собранные нами деньги пойдут детям?
- ну...все мы чьи-то дети
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Маньяк опрыскал деньги ядом и пожертвовал их детскому дому.
Погибло двадцать депутатов, два мэра и один министр.
Дети не пострадали.
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Закопать в пісочниці по пояс, але вниз головою...
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Падлы ну ничего святого, у детей воровать.!!!
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Конфискация! В пользу государства! Плевать им на условные сроки, которые обычно дают. Квартиры, машины, дачи конфисковывать! На таких жадюг только конфискация действует. Если записано на маму, маму тоже от винта раз ворюгу вырастила. Чиновники міськради на Миколаївщині привласнили 1,3 млн грн під час ремонту дитсадка, - СБУ - Цензор.НЕТ 7858
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