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 В ДТП с участием школьного автобуса на Львовщине травмировались 5 человек, из них 3 - дети, - Нацполиция. ФОТО

В с. Коростов (Львовская обл.) произошла авария с участием легкового автомобиля и школьного автобуса. 5 человек получили телесные повреждения, из них 3 - дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Ниацональной полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 декабря, около 8.20 на автодороге Киев - Чоп в селе Коростов, Сколевского района.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "Пежо 308", которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом "ТАТА" под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка "Пежо", 24-летняя киевлянка.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

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В ДТП с участием школьного автобуса на Львовщине травмировались 5 человек, из них 3 - дети, - Нацполиция 01
В ДТП с участием школьного автобуса на Львовщине травмировались 5 человек, из них 3 - дети, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164562
 
 
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ну на встречку автобус, вроде, не выскакивал...но виноват, канешна жеж, будет... адназначна!
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Слово Олаху шо у нас пока что нету "православных бомбистов", а ведь будут.
Путин поехавший, и может даже на такое пойти.
Ну пишут же что взрывал дома.... оно и без писанины видно шо меркели-микроны-трампы здороваются за руку, которая по локоть в крови.... детей. Путин, ставай бобрым, я все прощу. А если нет то - "гореть вечно"..... сволочь плешивая, покайтесь, ведь нужно бабло попам давать а не Шойгу(он "православный шаман" У ДТП за участю шкільного автобуса на Львівщині травмувалися 5 осіб, із них 3 - діти, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7526 )
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Школи позакривают маломірні, накупують бензину і автобусів, дітей пересадят на автобуси, будуть возити в школи далі і довше, убиватися і калічитися в дтп їх теж стане більше
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Звичайно будуть калічити і вбивати як в автобусах так і без автобусів допоки довбойобам водійські посвідчення будуть видавати.
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Каліцтво і смерть дітей в ДТП прямо пропорціональне часу проведеному в автобусі з водієм довбодятлом, в два рази будуть більше часу проводить-в два рази буде більше каліцтв. Навіть коли зовсім не буде довбодятлів -водіїв, це не означає що не буде ДТП
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