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 "Мы вам бл#ди сделаем потепление", - "Миротворец" о реакции Союза журналистов РФ на якобы закрытие сайта. ФОТО

Сегодня сайт "Миротворец" сообщил об остановке всех своих серверов в 18:00 10 декабря, чем вызвал бурную реакцию в российских СМИ, которые решили, что проект прекращает свое существование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 10.12.2019 года в 18:00 на радость тварям от медиабл#дства, боевикам и российским наемникам, а также ввиду некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорилось в сообщении на сайте проекта.

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В российских СМИ, а также Союзе журналистов РФ с радостью восприняли эту информацию.

"Закрытие этого сайта - явный признак потепления отношений между нашими странами", - сказал глава организации Владимир Соловьев, подчеркнув, что "это один из итогов встречи президентов в Париже".

Однако, как выяснилось, "Миротворец" остановит свои сервера только на 2 часа и обещает в 20:00 "сделать потепление" всем, кто поверил в его закрытие.

Мы вам бл#ди сделаем потепление, - Миротворец о реакции Союза журналистов РФ на якобы закрытие сайта 01

Мы вам бл#ди сделаем потепление, - Миротворец о реакции Союза журналистов РФ на якобы закрытие сайта 02

Мы вам бл#ди сделаем потепление, - Миротворец о реакции Союза журналистов РФ на якобы закрытие сайта 03

Мы вам бл#ди сделаем потепление, - Миротворец о реакции Союза журналистов РФ на якобы закрытие сайта 04

Мы вам бл#ди сделаем потепление, - Миротворец о реакции Союза журналистов РФ на якобы закрытие сайта 05

Источник: https://censor.net.ua/p3164551
 
   
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Нет твердости в достижении цели. Это беда Украины.
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После того, как на "Миротворец" начали вносить всех без разбору, кто качал соевую будку, сайт потерял свое имя.
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Ну да, Саакашвили в миротворце, а Медвдечук нет
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Ну видимо при клятом зебиле добавили, раньше говорили - "Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту - Цензор.НЕТ 412
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И правильно делали шо вносили. Видишь какое лайно накачали
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это вам мокшинским тролякам в ольгино такую методичку выписали по поводу "миротворца"?
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Браво, Миротворец! Украина с вами!
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Да они туда Лободу даже внесли. Она чем опасна?
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Зачем эту чушку даже обсуждать? Внесли, так внесли и хрен с ней.
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Это как раз после переговоров объявили? Чувствуется как поперли на нас достижения после Нормандского.
Спаси, Боже Украину!
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