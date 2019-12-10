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 Общество
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Все про:вокзал (187) Киев (18299) Укрзализныця (1759) Кравцов Евгений (107)

 Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: "Получили разрешение - готовы к работе". ФОТО

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов показал, как может выглядеть центральный ж/д вокзал Киева и сообщил о готовности приступить к его реконструкции.

Об этом он рассказал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro максимально открыто выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале(свыше 10 тыс квадратных метров). Торговые точки, мешающие пассажирам или портящие интерьер, будут ликвидированы, а удобные и неиспользованные площади - коммерциализированы", - написал Кравцов, добавив, что следующим этапом станет реконструкция привокзальных площадей и передача их части в концессию.

По его словам, с начала 2019 года вокзал нанес "Укрзализныце" свыше 87 млн ​​грн убытков: некоторые арендаторы имели "контракты" по максимально низкой цене на 25 лет.

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Кравцов также пояснил, почему вопрос реконструкции был заморожен ранее. 

"Почему не делали этого раньше, ибо у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе", - написал он.

Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: Получили разрешение - готовы к работе 01
Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: Получили разрешение - готовы к работе 02
Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: Получили разрешение - готовы к работе 03
Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: Получили разрешение - готовы к работе 04
Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: Получили разрешение - готовы к работе 05

Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: Получили разрешение - готовы к работе 06

Источник: https://censor.net.ua/p3164534
 
   
 Топ комментарии
 
Киевляне, да и не только они, кто часто ездит поездами, знают, какое наш киевский вокзал г*мно. Ни кафе, ни нормальных залов для отдыха. Вопиющий бомжатник. Давно нужно что-то делать. Проект хороший. Только не нынешнее руководство УЗ должно осуществлять реконструкцию.
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Головне на центральному вокзалі це дуже міцно тримати кишені і документи.
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гандоны... заводы стройте. работу давайте...
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пусть лошадь работает, - у нее голова большая)
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зачем работать? Эпоха бедности прошла!
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что, неужели повысят уровень платформ до уровня пола в вагонах?

ДАВЫЧТО!!

если честно - вряд ли. Так, бабулек отмыть. новые торговые места разместить.
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"Представители Киева и Одессы проникают в Москву через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова Пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик - наилучшая улица на земле. " (с)
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А Шо не так? А в мААЦкву Ані проікают через Киевский вАкзал, если чё... Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 8706
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нет никакой маЦквы. давно уже сраный масквабад.))
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Капец!
Возле вокзала припарковаться невозможно уже сейчас, а с такой привокзальной площадью где?
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привокзальная площадь - не парковка и не базар, а счас там - гадюшник галимый
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ты там была, что так вещаешь? нормальный вокзал и с юга и с севера. И подъезды есть и парковки. Что не так?

хоть бы фотки посмотрели, что ли.
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Киевляне, да и не только они, кто часто ездит поездами, знают, какое наш киевский вокзал г*мно. Ни кафе, ни нормальных залов для отдыха. Вопиющий бомжатник. Давно нужно что-то делать. Проект хороший. Только не нынешнее руководство УЗ должно осуществлять реконструкцию.
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Головне на центральному вокзалі це дуже міцно тримати кишені і документи.
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Коли піймали банду кишенькових злодіїв, то з'ясувалося, що їми керував начальник поліції вокзалу... Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи" - Цензор.НЕТ 5966
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Идёшь садиться на поезд - таксисты всё-равно дёргают за руки: "куда подвезти?".
Это просто помойка какая-то.
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а если построить еще пару торговых залов, это изменит ситуацию конечно же.
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Хто хоче вкрасти -- реконструює вокзали, перевірити вгачені гроші важко. А хто хоче комфорту для пасажира, той, щонайперше, купує новий рухомий склад. Бо на вокзалі, який, звісно також має бути пристойним пасажир перебуває хвилини, а в потягу -- години. Найбільший розкрадач залізниці, "кірпа", також реконструював вокзали, а потяги на ладан дихали.
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А где возможность выйти из здания и сразу погрузить вещи в машину ?
Топать через площадь к дороге, занятой автобусами ?
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на Южном вокзале всегда так делаю. И еще при выходе из Центрального вокзала - огромную территорию пристроили справа, там и парковки и развязка.
вы когда там были последний раз? в 2000 году?
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Якесь хворобливе марення.. Яким боком офісна висотка біля Південного вокзалу до вокзалу й залізниці?
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вы ничо не понимаете, это заменит пассажирам второй выход из метро, а также будет вместо повышения уровня платформ до уровня пола вагонов.
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Ви для початку бомжів з циганами запакуйте і вивезіть за 101 км, потім вимийте там все. І ніякої реконструкції може і не треба буде - хіба косметичний ремонт того, що зробили при Омелі ще...
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Нахрена эти скверы-клумбы перед вокзалом?
Проект профинансировал цыгане?
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нет нужно залить все бетоном и застроить бомжатными киосками с шаурмой...да, еще везде бюстики и портретики шмаркли.))
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Надо брать чемодан в руки, чтобы спуститься на платформу. Катить - нельзя. Лифтов - нет.
Киевский вокзал - это ад.
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Що це?!!! Де зупинки громадського транспорту??!!
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на фото 1 та 3 бачите жовтенькi автобуси, то, мабуть i є зупинки
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Бываю пролётом на вокзале почти каждый день. Помойка, бомжатня, что ещё... воняет как в хлеву. Цыганье даже не стесняется, ходит таборами целыми в поисках добычи и всем *****)) под вокзалом одна сплошная парковка (незаконная) транспорт еле ездит ЦЕ ЕВРОПА)))
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Это говорит только о ьом, что не работают полицаи и комунальщики.
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Сколько танков и ракет эта реконструкция заберет у армии?
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Видел на Ютюбе сравнение с Киевским вокзалом в Масквабаде. Европа не у нас...
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Все бы хорошо если бы на это деньги железки шли а не с бюджета.
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