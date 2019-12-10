 Кравцов показал проект реконструкции центрального вокзала Киева: "Получили разрешение - готовы к работе". ФОТО

Об этом он рассказал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro максимально открыто выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале(свыше 10 тыс квадратных метров). Торговые точки, мешающие пассажирам или портящие интерьер, будут ликвидированы, а удобные и неиспользованные площади - коммерциализированы", - написал Кравцов, добавив, что следующим этапом станет реконструкция привокзальных площадей и передача их части в концессию.

По его словам, с начала 2019 года вокзал нанес "Укрзализныце" свыше 87 млн ​​грн убытков: некоторые арендаторы имели "контракты" по максимально низкой цене на 25 лет.

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Кравцов также пояснил, почему вопрос реконструкции был заморожен ранее.

"Почему не делали этого раньше, ибо у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе", - написал он.









