 Украинец вез из Дубая в штанах 26 айфонов на $30 тыс., - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Современные гаджеты спрятал в штанах и закрепил ремнем пассажир рейса из Дубая. Всего под одеждой 51-летнего украинца нашли 26 телефонов iPhone.
По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки смартфонов стоила путешественнику около 30 000 долларов США.
ой, це двірник нові люки поставив каналізаційні та доповідає що тепер все буде добре?)
А уже тут разлочат... и цена будет другой..
Хочет всю страну на айпеды пересадить !
Медаль ему -
" За о т в а г у на перелетах " !
и все - берет и оформляет его.
я ваще придумал - надо "датчики пульса", это будет 100% эффект. грамотный контроллер вычислит любого котрика
поместилось между ног...под юбкой )))) видео в соцсети Facebook ))))
в себя деталей никаких не засунул? ))