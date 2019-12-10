 Украинец вез из Дубая в штанах 26 айфонов на $30 тыс., - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Современные гаджеты спрятал в штанах и закрепил ремнем пассажир рейса из Дубая. Всего под одеждой 51-летнего украинца нашли 26 телефонов iPhone.

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По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки смартфонов стоила путешественнику около 30 000 долларов США.