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 Женщина погибла, еще пять человек получили травмы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей один человек погиб и 5 получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, авария произошла 9 декабря на автотрассе "Броды-Червоноград" в Радеховском районе Львовской области.

Женщина погибла, еще пять человек получили травмы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция 01

"В результате столкновения водитель ВАЗ-2106, 44-летняя жительница одного из сел района, получила травмы, от которых скончалась в больнице. Четверо пассажиров ВАЗа, а также водитель "Шкоды", 32-летний житель Сокаля, доставлены в больницу", – указано в сообщении полиции.

Женщина погибла, еще пять человек получили травмы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция 02

Также в отделе коммуникации сообщили, что водителя "Шкоды" позже задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его уведомили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Женщина погибла, еще пять человек получили травмы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3164506
 
 
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Так а хто винен. А то водія Шкоди затримали і ХЗ, він був "організатором" трощі, чи жигулятор?
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А ти роззуй очі і подивись де стоїть шкода!
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Не треба грубити старшим, і ставати ватопітеком.
Те, що Шкода стоїть на зустрічці, не є показником, що вона є винуватцем. Я нікого не виправдовую, так само, як і не звинувачую.
При аварії в лобову, навіть при малих швидкостях, авто буде крутити по дорозі, мов дзигу, особливо наразі.
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По фото видно, що водій Шкоди порушував ПДР.Вискочів на встречку
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И не говори. Шкода сильно повреждена тоже, но целостность корпуса сохранена, лобовое на месте, подушки безопасности отработали. Машина сминалась, поглощая энергию удара и спасая пассажиров.
У ТАЗа - стекло торчит в крыле шкоды, и это самая целая оставшаяся часть этого ведра с гайками. На все остальное страшно смотреть.
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Ой, той поворот.... Ще один такий є за кілометр перед Буськом...
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