 Женщина погибла, еще пять человек получили травмы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области, передает Цензор.НЕТ.
По данным полиции, авария произошла 9 декабря на автотрассе "Броды-Червоноград" в Радеховском районе Львовской области.
"В результате столкновения водитель ВАЗ-2106, 44-летняя жительница одного из сел района, получила травмы, от которых скончалась в больнице. Четверо пассажиров ВАЗа, а также водитель "Шкоды", 32-летний житель Сокаля, доставлены в больницу", – указано в сообщении полиции.
Также в отделе коммуникации сообщили, что водителя "Шкоды" позже задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его уведомили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Те, що Шкода стоїть на зустрічці, не є показником, що вона є винуватцем. Я нікого не виправдовую, так само, як і не звинувачую.
При аварії в лобову, навіть при малих швидкостях, авто буде крутити по дорозі, мов дзигу, особливо наразі.
У ТАЗа - стекло торчит в крыле шкоды, и это самая целая оставшаяся часть этого ведра с гайками. На все остальное страшно смотреть.