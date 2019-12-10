 "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку. ФОТО

Архиепископ Климент (ПЦУ) вышел с плакатом – "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму" и заявил, что начинает голодовку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", – сказал архиепископ Климент.
По его словам, он прекратит голодовку только после "выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей".
"Требование: встреча с премьер-министром Украины (Алексеем Гончаруком. - Ред.), определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. До этого времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина. - Ред.) я поеду в Крым", – добавил он.
Хочет сабж попоститься, имеет полное право, подаст пример другим культистам...
И да - выше написали - че сделает КабМин то?
Или поп может уже не простой не поп, а поп-майор(с прицелом стать попом-генералом в ближайшие 5 лет(голодать на икре и вине можно хоть 50 лет))?
()_О....
они там поехавшие? паспорт Украины в руках обезьяны - не = шо Украина как-то влияет на этого правослабного совка.
и это хорошо что не слышали, а то приравняли бы к каким-то жалким аравийцо-саудийцам..... ээээ....
оно надо было? 10000 ураганов "Катрин"(плюсуем/или умножаем), возможно, можид быть, нанесли бы похожий ущерб.....
Президента что-ли?
Там Украина светское гос-во, не?
И так с Тутмасом выглядела беганина как: больной на ПГМ президент пустился в гастроли с бородатыми "мущинками" в юбках.
ты интересовался историей?
ну так набери в рот чего-то там и не кричи ура-поцреотичным сопрано, ок?
ибо нечем особо гордиться.
Тем более что сам Филарет тут, новость была, высрал: война на Днобассе ибо: "маловерили", "проверкаверы".
Они настолько лживые и наглые, что я ненавижу Ленина прежде всего за то что он был дебилом и не смог грамотно слить эту заразу в сортир....
Зеля вроде уже вылетел обратно, либо близок к этому)
Как они все вместе не доживут то? Разве что взорвет таки Трамп Москву
Типо много святковіх Ухав примет в лоно свое
Там еще смешно пишут, в ветхих высерах, о "семени" - такое впечатление что специально самые отвратительные байки собрали, с прицелом на отравление детей.
ибо когда беснуются в капище - то дети слышат эти вопли, и спрашивают родаков - а шо такое "семя", а шо такое "лоно", а родаки такие..... Ах оставьте, иди лучше сестру паси на лужайке, ой, то есть козу, ой, то есть корову, да ну на....(и начинается нарушение "заповедей").....
какие же они жалкие то, не находишь?)