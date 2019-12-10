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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:голодовка (745) Кабмин (11416) Крым (22161) архиепископ Климент (36) ПЦУ (501) Гончарук_Алексей (369)

 "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку. ФОТО

У здания Кабинета министров Украины в Киеве 10 декабря архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку.

Архиепископ Климент (ПЦУ) вышел с плакатом – "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму" и заявил, что начинает голодовку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", – сказал архиепископ Климент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Архиепископ Климент попросил посла США в ОБСЕ Гилмора помочь остановить выселение ПЦУ из храма в оккупированном Крыму

Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму, - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку 01

По его словам, он прекратит голодовку только после "выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей".

"Требование: встреча с премьер-министром Украины (Алексеем Гончаруком. - Ред.), определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. До этого времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина. - Ред.) я поеду в Крым", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/p3164462
 
   
 Топ комментарии
 
А що кабмін зробить? Крим- тимчасово окупована територія...
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отец Клемент города не перепутал? Может все же в Москву с плакатом, или хотя бы в Симферополь?
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Или хотя бы под посольство РФ, раз уж в Киев приехал...
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А що кабмін зробить? Крим- тимчасово окупована територія...
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Кабмин объявит мобилизацию в штурмовую бригаду попов-камикадзе и отправит их Крым решить проблему...)
Хочет сабж попоститься, имеет полное право, подаст пример другим культистам...
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Поп может быть очень добрым(например вегетарианцем, или как там веганы эти = любит типо животных), но если он толкает пиплейскае анекдоты, то он как минимум лицемер и лжец.
И да - выше написали - че сделает КабМин то?
Или поп может уже не простой не поп, а поп-майор(с прицелом стать попом-генералом в ближайшие 5 лет(голодать на икре и вине можно хоть 50 лет))?
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Усі владарювати заважають... Набридливі "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку - Цензор.НЕТ 4696
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из цикла того как обсе требует от Украины чтобы сепары в них не стреляли.
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хо-хо-хо, и такое разве было?
()_О.... "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 1480
они там поехавшие? паспорт Украины в руках обезьяны - не = шо Украина как-то влияет на этого правослабного совка.
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Батюшко!!! Актер шмаркля наш Томос со сцены, НА ВЕСЬ МИР, называл термосом. Вопросы!?
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99% мира даже и не слышали что такое Тутмас и не видели(а жаль) - как беснуются наши верозавры, вместе с ПАП-ом.
и это хорошо что не слышали, а то приравняли бы к каким-то жалким аравийцо-саудийцам..... ээээ.... "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 1441 "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 9892
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Нужно менять название УПЦ ( МП) на РПЦ МП в Украине. Но если это при Пете не сделали ( больше пиарились на этом как обычно) то уж при Зеленском тем более. Где он и где христианство в принципе, тем более независимая украинская церковь.
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назови количество спасенных христоедством, а также сколько оно погубило.
оно надо было? 10000 ураганов "Катрин"(плюсуем/или умножаем), возможно, можид быть, нанесли бы похожий ущерб.....
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Ніякого персонального комфорту у Зеленьчмокіна "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку - Цензор.НЕТ 4638
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отец Клемент города не перепутал? Может все же в Москву с плакатом, или хотя бы в Симферополь?
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Или хотя бы под посольство РФ, раз уж в Киев приехал...
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Там его ударят впо щеке, так что он должен будет подставить...... другую, а под нашим Кабмином - даже слова не скажут, а вместе побубнят мантры)
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а пошто епифашка лоснящийся голодовку не объявляет? ему для коррекции фигуры, цие действо явно бы не помешало
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Чорти тобі прогули пишуть, чмо мокшанське! "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку - Цензор.НЕТ 714
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Считаю, тут должен больше Епифаний хоботиться..
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Це юрисдикція чисто гаранта конституції.
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Чавоооо?
Президента что-ли?
Там Украина светское гос-во, не?
И так с Тутмасом выглядела беганина как: больной на ПГМ президент пустился в гастроли с бородатыми "мущинками" в юбках.
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Мордвину обязательно свое мурло вставить надо. Пшлонах запоребрик, монголотатар!
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я к несчастью флажок имею = оригинально, как и паспорт.
ты интересовался историей?
ну так набери в рот чего-то там и не кричи ура-поцреотичным сопрано, ок?
ибо нечем особо гордиться.
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Значит, такова воля божия, чтобы веруны в Крыму страдали... Кто такой этот поп, чтобы сомневаться в замысле всевышнего?
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Отлично сказано)
Тем более что сам Филарет тут, новость была, высрал: война на Днобассе ибо: "маловерили", "проверкаверы".
Они настолько лживые и наглые, что я ненавижу Ленина прежде всего за то что он был дебилом и не смог грамотно слить эту заразу в сортир....
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А чего вы все его задрачиваете? Реально то хороший вопрос ***** на нормандском формате на ответ про русский язык. Не спешите гнать ни на кого. Хорошая подсказка зе
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а не припозднились вы ка, сударь ка, с этим ка, попом ка?
Зеля вроде уже вылетел обратно, либо близок к этому)
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та через 4 месяца опять сборы, хотя бедняга может не дожить
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Так там пишут шо около 6-ти двойников, и все не могут выучить немецкий взад "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 6357
Как они все вместе не доживут то? Разве что взорвет таки Трамп Москву "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 8613
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Я думал за Путина говоришь. А поп не пропадет, всего лишь 4 месяца "поститься", в крайнем случае - в дверь не влезет, как Рогозин в "танк". Раздует его от молитв.... "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 8719
Типо много святковіх Ухав примет в лоно свое "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування - Цензор.НЕТ 6453

Там еще смешно пишут, в ветхих высерах, о "семени" - такое впечатление что специально самые отвратительные байки собрали, с прицелом на отравление детей.
ибо когда беснуются в капище - то дети слышат эти вопли, и спрашивают родаков - а шо такое "семя", а шо такое "лоно", а родаки такие..... Ах оставьте, иди лучше сестру паси на лужайке, ой, то есть козу, ой, то есть корову, да ну на....(и начинается нарушение "заповедей").....

какие же они жалкие то, не находишь?)
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Это всё равно, что требовать от жителей Алеппо / Идлиба, чтобы путин перестал их бомбить . . .
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Это так по религиозному толкать свои сказки о всемогущем бозиньке, но требовать от невсемогущего каб.мина защиты и льготной цены на газ для религиозных организаций.
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А еще пожалуй смешней муслимы - там же ваще жесть. Эти ираны-аравии-африки.... их попы поскромней, но посвирепей(глядя на попов правослабных - даже итальянские попы кусают юбки от зависти)))
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Разница лишь в поддержке местного населения, а природа тех кто слышит голоса свыше у всех одинакова.
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И у кого они просят помощи в этом вопросе?? Бред.
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