 "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму", - архиепископ Климент под Кабмином объявил бессрочную голодовку. ФОТО

Архиепископ Климент (ПЦУ) вышел с плакатом – "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму" и заявил, что начинает голодовку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", – сказал архиепископ Климент.

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По его словам, он прекратит голодовку только после "выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей".

"Требование: встреча с премьер-министром Украины (Алексеем Гончаруком. - Ред.), определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. До этого времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина. - Ред.) я поеду в Крым", – добавил он.