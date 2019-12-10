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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18299) оружие (3805) Нацполиция (10531)

 Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве спецназовцы задержали гражданина России и изъяли у него три пистолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о задержании мужчины с оружием. На место выехала следственно-оперативная группа.

Около полуночи во время патрулирования на улице Анны Ахматовой полицейские полка особого назначения № 1 проверили автомобиль "Форд", за рулем которого находился 42-летний гражданин России. Стало известно, что транспортное средство находилось на территории Украины с нарушением таможенного законодательства.

В салоне автомобиля правоохранители обнаружили пакет с тремя предметами, похожими на огнестрельное оружие в разобранном состоянии. Владелец иномарки объяснил, что изъятые предметы являются пистолетами марки "Глок", которые принадлежат ему.

По факту незаконного обращения с оружием следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Задержанному выбирают меру пресечения.

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Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция 01
Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция 02
Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3164461
 
   
 Топ комментарии
 
Чому досі існує безвізовий режим з країною агресором?
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Приехал поддержать бубочку
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Представляю украинского гражданина задержанного в РФ с тремя пистолетами. Ну лет 25 без права на амнистию и "признание" что он агент СБУ и собирался совершить покушение на самого Пу. А может вообще погиб во время задержания , трижды выстрелив себе в голову, боясь "разоблачения". Ну у нас то все по другому. И это еще границу с ОРДЛО не открыли. Пора наверное Западу задуматься о прекращении безвиза, а то вот такая вот рашен братва попрет туда да еще и украинский паспорт будет иметь на руках .
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В частности путина возмутило то, что с 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.
«Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Насколько мне известно, представители других школ: венгерские, румынские, польские, только с 2023 года. Вроде венгров в Украине не больше, чем русскоязычных», - сказал президент РФ.
Он добавил, что надеется - это вопрос, так же, как и другие нерешенные проблемы, будут в центре внимания «Нормандской четверки».

В России проживает более 2 млн граждан Украины
Сегодня на территории Российской Федерации (РФ) нет ни одной школы, где обучение полностью велось бы на украинском языке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает РБК-Украина.
В целом, по словам Прокопчука, в России проживает более чем два миллиона украинского национального меньшинства.
"В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке. В прошлом году была ликвидирована единственная библиотека украинской литературы, которая функционировала в Москве", - цитирует Прокопчука в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.
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А в Криму...Що, краща ситуація, з україномовним навчанням у школах ???
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Чому досі існує безвізовий режим з країною агресором?
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Гарне питання. 6 рік війни, а козлор лі вільно їздять до нас.
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Нее, дятлу одному, которого мучает Порох и его невестка...
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Тебе тогда лучше про Коломойского с Боголюбовым подумать, или Новинского с Ахметовым, там все круче будет, раз тебя так глобализация муляет, а вообще зависть это грех...
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Та то он так... по-приколу. Ну шо:
1)Будем пополнять обменный фонд? 2) Отпустим? 3) Извинимся, отпустим? 4) Дадим хоть манеха пострелять!? Вон в Одессе свинособака трех-этажным нас крыл и - ... НИЧЕГО-с!
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В дупу ему те пистолеты и обратно в мордор!
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Так ведь ВЕРНЕТСЯ же! Мало воров в законе одних и тех же каждый месяц "выдворяют"!?
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оце так новина!
******* не тільки вільно шастають теренами України, а й ще незаконно зброю постачають!
А як він кордон перетинав, там що, нема досмотру?
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У нас на кордоні виявляється досі нема автомобільних сканерів!
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Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4424
а як тобi можливий замах на наших лидарiв революции гiдностi(
тому и три стволи Гражданин РФ с тремя пистолетами задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2715
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Представляю украинского гражданина задержанного в РФ с тремя пистолетами. Ну лет 25 без права на амнистию и "признание" что он агент СБУ и собирался совершить покушение на самого Пу. А может вообще погиб во время задержания , трижды выстрелив себе в голову, боясь "разоблачения". Ну у нас то все по другому. И это еще границу с ОРДЛО не открыли. Пора наверное Западу задуматься о прекращении безвиза, а то вот такая вот рашен братва попрет туда да еще и украинский паспорт будет иметь на руках .
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Нічого не заважає нашим зробити з нього типу агенту і на обмін
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Заважае! Пыня заругает! Оно и так монике предъяву по поводу вахты красной линии на Банковой выдало! Артист после встречи ОЧЕНЬ жаловался!
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еще и на российских госномерах ?
ночью посреди Киева с тремя стволами?
причем взяли пэпсы, простые полицейские
в то время как сбэушники в посадках хворост сторожат
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Думаю, там на бляхах, бо видно, що на номері синя вставка збоку (як в ЄС), ну і пишуть, що авто з порушенням митних норм - а це в основному бляхи...
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он точно хотел покуситься на святого петю и пошлумиться над ним - закидать яйцами с зеленкой, оглушить из пистолетов, а тушу после надругания закинуть в мусорный бак
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да успокойся ты ***** , что ты стрелки переводишь на Петю
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Пістолети міг і тут купити. А от нахєра купляв і чого приперся - треба запитати
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Сейчас новая таможня, про зарплату им ещё не говорили.
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Розумом зрозуміти безвіз з кацапами, це навіть не можливо придумати у снах. Мати під боком такого підступного ворога, вести з ним війну та гратися в безвіз, це вище мого розуміння.Закрити кордони наскільки це можливо з цими варварами-навічно!
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Проходной двор, сколько мильенов ментов нужно Украине, что бы тут был какой то порядок?
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а шо такое?
вазелин вчера лично пригласил в гости любого кацапа для "посмотреть" как у него на "юго-востоке" дела. какие проблемы? вот - утренним рейсом и прибыл
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Теперь выменяют, смысл кричать. Вначале узнайте зачем. Как в фильме ирландец, пусть копают себе могилу.... Пока не расколется
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Этому дать 10 лет за экстремизм с возможностью обмена на 10 наших.... А если параша не поменяет - добавить за попытку побега еще 2 потом еще... и так каждый год, пока не загнется.
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