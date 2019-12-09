 СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже "#баной показухой", ответил на критику журналистов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал одесский активист Сергей Стерненко.

"Просто публикую эти скрины, чтобы не забыть его, когда он еще попробует к нам приехать. Да, это тот черт, который насмехался над трауром по погибшим в одесском институте. Это его реакция на критику", - написал Стерненко.

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