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Все про:Одесса (5817) пожар (3833) Россия (74503)

 СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже "#баной показухой", ответил на критику журналистов. ФОТО

Российский певец Morgenshtern, который, выступая 8 декабря в одесском клубе, со сцены назвал день траура в связи со смертельным пожаром в местном колледже "#баной показухой", в грубой форме отреагировал на критику его поведения в СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал одесский активист Сергей Стерненко. 

"Просто публикую эти скрины, чтобы не забыть его, когда он еще попробует к нам приехать. Да, это тот черт, который насмехался над трауром по погибшим в одесском институте. Это его реакция на критику", - написал Стерненко.

СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже #баной показухой, ответил на критику журналистов 01

Смотрите также: Российский музыкант Morgenshtern, выступая в Одессе, назвал "#баной показухой" траур в связи со смертельным пожаром в местном колледже. ВИДЕО

СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже #баной показухой, ответил на критику журналистов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164317
 
 
 Топ комментарии
 
Из какой ж@пы достали эту голову?
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Скрепно,но ваты в Одессе много
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А когда уже вы, суки зебильные, хоть как-то себя проявите? Даже в таком трагическом случае вы, тварьё зелёное, способны только срать под себя.
Фу, мерзость.
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Моргенштерн. Да с таким псевдо оригинально в Одессу приезжать.
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Чурка чурбанская. Ну что в этом "табле" словянского?
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спіймати і в ротяку напхати поки "нє упархнул в радную пітушляндію"...
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Пора закон принимать об матюках - и кого обидели , может пожаловаться в суд. И НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ МАТЮКАЛЬЩИКОВ СО ШТРАФОМ . Бюджет Украине бы собрали
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Обращение друг к другу только на Вы с необходимым добавлением «сэр» или «мэм» - это придумали в Америке, дабы отучить, наконец, сотрудников от пошлых шуточек и грубости. И знаете, помогло: «Канайте отсюда, сэр" выглядит приличнее
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Петушок крашеный закукарекал,в мое время такие вот мудозвоны дальше подьезда не выходили,крепили сразу в парадном.
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Да шош вы за люди то ? то ?после всего нету их.
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Поки українці не зрозуміють,що кацапів в Україні треба душити без жалю,доки кацапи будуть молоти всякі дурниці.
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Думаю это ватное чмо больше не должен вьехать в Украину ПОЖИЗНЕННО.
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По-нормальному, оно сейчас и выехать не должно.
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Я даже не кажу за кого голосувала та худоба яка пішла на його концерт. Мені зараз три ННН скаже чи муцкорта, чи може льоня з дніпра?
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Ну головне що в нас досі багато тих, хто покладає надію на молоде покоління расєянців (включно з президентом). Дивіться і насолоджуйтесь.
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рузькій мір він такий, а чого ви хотіли? за їх ментальністю, право критикувати, обзивати, гадити всім і без винятку, є і завжди було за рашапідами на перших місцях. словесний понос від цього покемона не виключення. цікаво, хто ходить подивитися на цього висера і з якою метою???
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И шоколадник в унисон сказал со сцены вече,что власть спецом назначила день траура на 8 декабря.
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Добиваться популярности с помощью матюков... Фу!
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А наша молодежь массово обожает россиянских музыкантов. Они для юных малороссов большие авторитеты. А были бы нормальными гражданами, то надавали бы этому кацапу по морде прям на концерте вчера, хотя бы из гордости за свой город. Но нет, одесситы оказались не такими уж и гордыми, когда их кацап дерьмом облил.
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З тим, хто запросив "воровайок" розібрались, а хто запросив це бичье?
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Обезьянка кидается какашками, пипл негодует. А тем временем в Париже...
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Одесити, вам не гидко, що таке мурло у вашому місті?
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Хммм...так вот он какой Асобый Северный Алень!
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Очень жаль шо одеситы ему на лбу не набили портрет *****
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нефиг рекламировать тут кацапского нарика-дегенерата. запретить въезд навеки и всё тут.
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и шо, в Одессе кто-то ходил на это чучало смотреть? еще и денег за это дал...?

Одесса стремительно хиреет, мы ее теряем...
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Стерненко одного ватана зарезал, этого, видать, слабо...
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Пока будут в наличии дебилы, ходящие на концерты подобных мудаков - мудаки и будут так себя вести.
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Простая русская душа,
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА!! РОССИЯ велика!!
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