 СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже "#баной показухой", ответил на критику журналистов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал одесский активист Сергей Стерненко.
"Просто публикую эти скрины, чтобы не забыть его, когда он еще попробует к нам приехать. Да, это тот черт, который насмехался над трауром по погибшим в одесском институте. Это его реакция на критику", - написал Стерненко.
Фу, мерзость.
Одесса стремительно хиреет, мы ее теряем...
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА!! РОССИЯ велика!!