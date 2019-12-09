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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2256) Минфин (1298) Путин (25234) Янукович (30561) облигации (100) Маркарова (102)

 Украина готова к суду по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу, - Маркарова. ФОТО

Юристы Минфина готовы представлять интересы Украины во время спора Украины и России по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде", - говорится в сообщении.

Заседания будут проходить с 9 по 12 декабря. Во время слушания будут рассмотрены технические вопросы, выдвинутые сторонами дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субсидии украинцам будут гарантированно выплачены этой зимой, - Маркарова

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К незаконным схемам с использованием государственных облигаций причастны нардепы: сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, - Труба

Украина готова к суду по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу, - Маркарова 01
Украина готова к суду по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу, - Маркарова 02
Украина готова к суду по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу, - Маркарова 03

Источник: https://censor.net.ua/p3164282
 
 
 Топ комментарии
 
Фсё прапала!!! Зрада зрадна!!! Капитуляция!!!
Усі на соємайдан!!!
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Там засРашка бабки не упустит, а пианистка 3 млрд по Стокгольму сольет в унитаз. Такой вот припиздент...
Украина готова к суду по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5384
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Там засРашка бабки не упустит, а пианистка 3 млрд по Стокгольму сольет в унитаз. Такой вот **********...
Украина готова к суду по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5384
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Фсё прапала!!! Зрада зрадна!!! Капитуляция!!!
Усі на соємайдан!!!
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От всі проблеми із за тебе!
Тому, що саме ти тут із трусів літом вискакував, розказуючи, що восени на майдані повісиш Зеленського. А вже зима і з Зеленським все нормально.
Так що в цій зраді зрадній вина виключно твоя!!!
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А ты хоть рядом с Майданом проходила? Денег нет на памперсы?
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А были ли те деньги вообще? Потому что кроме Януковоща их никто в глаза не видел. Где ваши доказательства?
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Не нужно верить в сказки что деньги могут исчезать бесследно. На всех бумагах есть подписи, фамилии и печати. Цепочку можно всегда отследить до последнего у кого они были. На ком цепочка прерывается того крюком за яйца и на подвал.
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Скорее всего,путя их украл у страны. Дал яныку для приличия лимон. И гарантию безопасности за молчание.
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Були, москалі їх через Дублінську біржу давали.
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Хто добре жив при комуністах, не жебракує і зараз.
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І по Петру і по Кравчуку, Луценк,.., це все бувша номенклатура.
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При таком раскладе категорически не соглашаться с Грязьпромом по его долгу в 3 лярда нам. Для стёба можно предложить долгами поменятся. Сумма то одна. Ох и забегало бы под Москвой по морозу ******* гнусное---и опять по пенькам!
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Как утверждал *****, что Украина ето страна 404. Тем более сейчас еще и без крыма и дамбаса. Так кому же вы давали деньги у тех и возьмите.
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в Британии это не прокатит. Здесь суд примет решение в пользу рашки с вероятностью, близкой к 100%. И вовсе не от любви к пуйлу, а по причине того, шо английское право - прецедентное. Эта система формировалась сотни лет. И ни один судья в Британии никогда не пойдёт на то, чтобы разрешить кому-то не платить по долгам.
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З пані Зеркаль, і її командою, була б 100 % впевненість, зараз її немає. Зовсім
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Я писав ще у 2014. Де кримінальне провадження і вирок по Януковичу? Ми мали затвердити вироком, що ці 3 лярда були хабарем отриманим Януковичем заради утримання при владі, а хабар підлягає конфіскації! А так, слова, слова...
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Только в Украине верят что деньги могут исчезнуть просто так. Типа в тумбочке лежали, а Янукович их забрал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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