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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4237) ОГА (1560) СБУ (14114)

 Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, которые предназначались для постройки детского дома, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с ведома чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств. Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили.

Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил на временно оккупированную территорию Луганска. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.

В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерскую документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганщины и более 2,6 млн грн наличными.

Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

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Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, которые предназначались для постройки детского дома, - СБУ 01
Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, которые предназначались для постройки детского дома, - СБУ 02
Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, которые предназначались для постройки детского дома, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3164279
 
 
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прикопать биоматериал в онлайн по месту абнаружения паследнего.
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СБУ- красавчеги)))
Вопрос;- Это фирма "единственная"????
Или... Где было не 10 млн. грн.-те откупились и дальше "работают"????
Бедные Луганские "СИРОТКИ" (((
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Осталось теперь их соевого лидера посадить
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Так а сколько вообще то выделяли??? На каком фоне 10 лимонов -это много или мало ?
Новые лица не сильно то отличаются от старых...
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Вот так и будет происходить "восстановление Донбасса".
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Луганчани, як завжди, грішать на Київ. А іуди під боком.
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Ну а нахрен они шли в гос-чиновники? Ну сколько можно такое слышать и нахрен это знать? Или конвертационные центры. Их прикрывают уже 15 лет. По 300 миллионов в среднем оборот. Я так думаю что 20 миликов снимают для себя силовики, а шустрые на 280 мил в другом месте или там же открывают через неделю! Идут тырить---давно ясно. Это причина основная отъезда за кордон. Когда закон не работает нормальным делать нечего там, а вернее здесь!
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Ниправильно!
На самом деле в самом центре Донецка, в подвале кафе "Сепар" находится мальдивский сейф Адского Порошенко, куда он и складывали миллионы!
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Один не мог украсть. Там все кубло в деле.
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Так ЗЕфіли ж казали, що усі таки будинки закриються, ось вони і вирішили не будувати... Чиновники Луганської ОДА привласнили 10 млн грн, які призначалися для будівництва дитячого будинку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3826
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