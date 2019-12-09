EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1121  5
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5917) Одесская область (1883)

 Смертельное ДТП в Одесской области: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, серьезно пострадали. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Белгород-Днестровском районе, в результате которого один человек погиб, еще четверо, среди которых двое детей - получили тяжелые телесные повреждения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области.

Событие произошло сегодня, 9 декабря, утром между селами Выпасное и Бритовка.

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона "Renault Kangoo" совершила столкновение с "Mitsubishi", выехав на встречную полосу.

Смертельное ДТП в Одесской области: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, серьезно пострадали 01

В результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров - мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель "Mitsubishi". Всех их забрала скорая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель Daewoo совершил наезд на двух детей, переходивших дорогу на Киевщине: мальчик и девочка в реанимации. ФОТО

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Смертельное ДТП в Одесской области: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, серьезно пострадали 02
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3164256
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опять "хорошие" новости из Одессы.. и пол года не прошло.
 показать весь комментарий
 
 
скользко очень на дорогах, это нужно учитывать при выборе скорости и дистанции.
 показать весь комментарий
 
А тут дитячі крісла винні,чи знов паски безпеки? А може просто не треба по зустрічці їздить ,бо дебілам і ввімкнені фари не допомагають і паски і крісла бо посвідчення придбала а їздить ні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх