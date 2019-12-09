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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1884) таможня (1552) Нефьодов (150)

 Фура везла одежду и обувь с декларируемой стоимостью $52,7 тыс. Реальная стоимость после сверки составила $177,2 тыс., - Нефьодов. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей задержана фура с товаром, декларируемая стоимость которого была в разы меньше реальной.

Об этом рассказал в фейсбуке глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Приехала себе фура на Рава-Русскую, везла: парикмахерское оборудование и аксессуары весом 7758 кг стоимостью $16 575, одежду и обувь весом 8264 кг стоимостью $52 799. Как-то странно дешево это кажется на глаз. Фуру задержали, направили запросы в Италию, Францию ​​и Польшу. Пока получили следующие ответы:  парикмахерское оборудование и аксессуары весом 1664 кг стоимостью 41 472 евро, еще парикмахерское оборудование весом 6094 кг - стоимость пока неизвестна, одежда и обувь весом 8264 кг стоимостью $177 277.

Пока Галицкая таможня составила протокол на 5.3 млн грн, но это еще не конец. Товар изъят, ожидается суд", - написал он.

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Нефьодов также обратился к серым импортерам: "Практику сверок с органами других стран будем только усиливать. Ничего личного, но эту вакханалию надо прекращать!"

Фура везла одежду и обувь с декларируемой стоимостью $52,7 тыс. Реальная стоимость после сверки составила $177,2 тыс., - Нефьодов 01
Фура везла одежду и обувь с декларируемой стоимостью $52,7 тыс. Реальная стоимость после сверки составила $177,2 тыс., - Нефьодов 02
Фура везла одежду и обувь с декларируемой стоимостью $52,7 тыс. Реальная стоимость после сверки составила $177,2 тыс., - Нефьодов 03
Фура везла одежду и обувь с декларируемой стоимостью $52,7 тыс. Реальная стоимость после сверки составила $177,2 тыс., - Нефьодов 04

Фура везла одежду и обувь с декларируемой стоимостью $52,7 тыс. Реальная стоимость после сверки составила $177,2 тыс., - Нефьодов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3164252
 
 
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как не стыдно - один эшелон с лесом, зерном да с любым сырьем - вот это показатели - танкеры это показатели - а это тупо наезд - это везут карго - а заберают товар у тех кто грузит на карго - просто грабеж ,вот и все
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Ну а як же бюзнэсмэнам накручивати 200-300% прибутку ??? Вони ж не можуть хандльовати за 15 - 25 % Це ж впадлу.
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...Фуру задержали, направили запросы в Италию, Францию ​​и Польшу...бред ...могли перейти дорогу і запитати у поляків митну вартість раз Україна ще не підключена до єдиної бази гейсоюзу митних накладних ...чи на митниці з діджиталізацією немає потреби поспішати ?Источник: https://censor.net.ua/p3164252
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Интересно, почему Китай фурой из Европки везут, а не контейнером по морю.
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