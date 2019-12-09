 Фура везла одежду и обувь с декларируемой стоимостью $52,7 тыс. Реальная стоимость после сверки составила $177,2 тыс., - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Об этом рассказал в фейсбуке глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Приехала себе фура на Рава-Русскую, везла: парикмахерское оборудование и аксессуары весом 7758 кг стоимостью $16 575, одежду и обувь весом 8264 кг стоимостью $52 799. Как-то странно дешево это кажется на глаз. Фуру задержали, направили запросы в Италию, Францию ​​и Польшу. Пока получили следующие ответы: парикмахерское оборудование и аксессуары весом 1664 кг стоимостью 41 472 евро, еще парикмахерское оборудование весом 6094 кг - стоимость пока неизвестна, одежда и обувь весом 8264 кг стоимостью $177 277.

Пока Галицкая таможня составила протокол на 5.3 млн грн, но это еще не конец. Товар изъят, ожидается суд", - написал он.

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Нефьодов также обратился к серым импортерам: "Практику сверок с органами других стран будем только усиливать. Ничего личного, но эту вакханалию надо прекращать!"







