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Все про:изнасилование (44) Киев (18294) прокуратура (6) шантаж (56)

 19-летний киевлянин изнасиловал школьницу и вымогал у нее деньги, угрожая выложить интимные снимки в интернет. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении 19-летнему местному жителю по факту изнасилования несовершеннолетней девушки и вымогательства у нее денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей стал посылать ей сообщения сексуального характера, постепенно развращая последнюю. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы девочка отправляла ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее.

После этого злоумышленник потребовал у девочки денежные средства, угрожая в случае отказа выложить в интернет фотографии школьницы в обнаженном виде.

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По результатам предварительного расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП ГУ Национальной полиции Украины, злоумышленника удалось установить и задержать.

19-летний киевлянин изнасиловал школьницу и вымогал у нее деньги, угрожая выложить интимные снимки в интернет 01

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Источник: https://censor.net.ua/p3164218
 
 
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Ну шо гребешок золотой петушок.... допригався?
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Можно его в пресс-хату к шерстяным с прямой онлайн трансляцией.
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Дебил! это не он ей должен был угрожать а она ему! за секс с несовершеннолетней (даже если и по обоюдному согласию) срок светит и не хилый такой срок лет 10 вроде!
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Несовершеннолетняя, это после 14 лет, а тут ещё хуже, это малолетняя.
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Блин, ну какие деньги у 11-ти летней школьницы???
Педофилам давно пора отрезать головы, а не яйца.
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