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Все про:взятка (7) СБУ (9) таможня (4) Херсонщина (3)

 Начальник одного из подразделений таможни ГФС Херсонщины задержан на взятке, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал системный механизм вымогательства денег с коммерсантов. За различные суммы "вознаграждения" он гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К противоправной деятельности руководитель подразделения привлек своих подчиненных.

Для реализации "теневой" схемы чиновник, который является руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе, пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас фигуранту дела осуществлено сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Начальник одного из подразделений таможни ГФС Херсонщины задержан на взятке, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3164197
 
 
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Какая разница. Должна работать иммунная система государства от паразитов. По крайней мере при пете ее не было.
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Было бы желание в верхах. Коррупция - это смерть для государства. Украина доказала.
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...а ще б було бажання в низах Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3310
Не давати хабаря легше, ніж відмовитися від нього Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4517
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Условия жизни создаются на верху, внизу только к ним приспосабливаются. Если не могут, то протестуют.
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За моїми спостереженнями, "пріспосабліваюцца" навіть тоді, коли створені умови цілком нормальні. Але бажання пролізти першим чи отримати якусь преференцію у посполитих не залежить від стану "верхів". І це проблема.
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гидота зебільна та ґоді вже БРЕХАТИ!! Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 3868
між митницею що була в часи юдькі-злодюжки та митницею кінця 2015р= ПРІРВА!!
саме в часи Президента ПОРОШЕНКО митниця почала з крімінальної мішпухи перетворюватися в щось таке що нагадувало державну службу.
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ЦЕ НОВА ТАМОЖНЯ ДУШИТЬ совково-крімінальне бидло Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 7043
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Порошенко винний. Хіба не зрозуміло, порохобот? Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 2891
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Не поділився. Як сам їсиш - швидко подавишся.
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і НЕ МРІЙпотворо - по-вашому вже ніколи не буде. А з такими як ти шлємазлами ті поци "поділяться" своїм цуресом на весь твій шмуціг тухес Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5949
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В недоразвитом обществе, сие явление, искоренить можно только пиночетовскими или китайскими методами...Сажать на сроки, от 10 лет. Суды-публичные проводить...Почему немецкий, французский, американский таможенники, взяток не берут, а быдляк ,с протянутой рукой, всегда стоит? Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 881
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та не дуркуй! в недоразвинутих країнах(кнр кндр фєдєрастія в'єтнам вєнєцуела куба..) ЗЛОДІЙСТВО то КРАДІЖКА це функція суспільства Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 1563
згадай совок - собака до дому не пускав як нічого не вкрав Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 252
і тортури НЕ ДОПОМОГАЮТЬ!! лише зміна державного устрою та поліцейська робота знищують(принаймі зменшує)злочинність
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Правильно заметил , в быдляче-воровской стране, только на венесуэлы,кубы, сев.корею равняться следует..На большее, умишка не хватает...Воруй дальше.. Керівника одного з підрозділів митниці ДФС Херсонщини затримали на хабарі, - СБУ - Цензор.НЕТ 9055
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І багато чого Китай досяг розстрілами? Покарання там найсуворіше з можливих, але все одно крадуть. Отже,треба щось инше. І я особисто не знаю що. Утім, знаю, але для цього треба півтисячі років.
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Китай вышел на 1 место в мире, по темпам экономического роста...А в какой части тела Украина находится,забыл? ДА, да, вполной ж...
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Я не понял!!! У нас "новая таможня" работает, коррупцию, контрабанду ПОБЕДИЛИ и ЛИКВИДИРОВАЛИ... Откуда ТАКОЕ?!!!...
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