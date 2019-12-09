 Начальник одного из подразделений таможни ГФС Херсонщины задержан на взятке, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал системный механизм вымогательства денег с коммерсантов. За различные суммы "вознаграждения" он гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. К противоправной деятельности руководитель подразделения привлек своих подчиненных.

Для реализации "теневой" схемы чиновник, который является руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе, пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас фигуранту дела осуществлено сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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