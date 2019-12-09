 УПЦ (МП) возвела в епископы священника с медалью оккупантов "За защиту Крыма", - Зоря. ФОТО

Об этом сообщает архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.
Каллиник стал епископом Бахчисарайскими еще в 2016 году по решению Священного Синода УПЦ (МП).
"Без объявления сделали "епископом Бахчисарайским" Московского Патриархата Каллиника Чернышева - известного пособника русских оккупантов в Крыму. Ждали почти 4 года, а накануне встречи в Париже решили показать, "кто здесь хозяин"", - отметил Зоря.
По его информации, местом посвящения стал Николаевский собор в украинском городе Нежин. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП также опубликованы соответствующие фото из Нежина, где Каллиник стоит среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа.
В Крымской епархии УПЦ (МП) опровергали обвинения в сепаратизме в адрес Каллиника (Чернышева).
Каллиник (в миру Константин) Чернышев родился в 1977 году в Евпатории. Имеет юридическое и экономическое высшие образования, степень магистра богословия. Монашеский постриг с именем Каллиник принял в 2008 году. В 2012 году по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря был поставлен духовником Таврической духовной семинарии. В 2013 году возведен в сан архимандрита. Согласно данным сайта "Миротворец", принимал активное участие в аннексии Крыма: проводил антиукраинскую агитацию, разместив склад оружия для "самообороны Крыма" на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От российских властей Крыма получил медаль "За защиту Крыма".
а про його падлючисть та про гидотність фєдєрастів-попів які ФАКТИЧНО служать фашистському режиму пукіна
Ну и где наше СБУ, где прокуратура, где уголовное дело? Или хранение оружия и сотрудничество с окупантами уже не уголовное преступление?
Классическая жирно-бурятская харя
Истинно ватно-зеленявая
в нашем Нежине поп террорист сепаратист возглавлял ячейку ФСБ???
а потом удивляются отчего на черниговщине склады взрываются(
ну не ганьба це свиноботы? чи Пэця не знав, бо зайнят був, воював, а у вiльний мiж боямi час робив цукеркi?
пiсля того як така свята людина як Пэця Парашенка нам не змогла лавру повернути
я поняв шо шансiв нема, от слова зовсiм(
а я уже переживать начав))
это точно не Валуев?
Кто нам расскажет про смешной и не нужный томос?
понятно шо с Тутмасом лучше бесноваться(настроение выше), но вот зачем вообще эти пещерные обряды, которые тянут бабло у стада в карман попов?