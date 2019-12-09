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 Происшествия, Общество
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Все про:Крым (1) УПЦ МП (3) Евстратий (Зоря) (1)

 УПЦ (МП) возвела в епископы священника с медалью оккупантов "За защиту Крыма", - Зоря. ФОТО

В воскресенье, 8 декабря, стало известно о возведении в епископы УПЦ Московского Патриархата Каллиника Чернышева, который способствовал оккупации Крыма Россией.

Об этом сообщает архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

Каллиник стал епископом Бахчисарайскими еще в 2016 году по решению Священного Синода УПЦ (МП).

"Без объявления сделали "епископом Бахчисарайским" Московского Патриархата Каллиника Чернышева - известного пособника русских оккупантов в Крыму. Ждали почти 4 года, а накануне встречи в Париже решили показать, "кто здесь хозяин"", - отметил Зоря.

По его информации, местом посвящения стал Николаевский собор в украинском городе Нежин. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП также опубликованы соответствующие фото из Нежина, где Каллиник стоит среди архиереев Московского патриархата в мантии епископа.

УПЦ (МП) возвела в епископы священника с медалью оккупантов За защиту Крыма, - Зоря 01

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В Крымской епархии УПЦ (МП) опровергали обвинения в сепаратизме в адрес Каллиника (Чернышева).

Каллиник (в миру Константин) Чернышев родился в 1977 году в Евпатории. Имеет юридическое и экономическое высшие образования, степень магистра богословия. Монашеский постриг с именем Каллиник принял в 2008 году. В 2012 году по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря был поставлен духовником Таврической духовной семинарии. В 2013 году возведен в сан архимандрита. Согласно данным сайта "Миротворец", принимал активное участие в аннексии Крыма: проводил антиукраинскую агитацию, разместив склад оружия для "самообороны Крыма" на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От российских властей Крыма получил медаль "За защиту Крыма".

УПЦ (МП) возвела в епископы священника с медалью оккупантов За защиту Крыма, - Зоря 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164190
 
   
 Топ комментарии
 
я правильно понимаю, что чел, имея юридическое и экономическое высшие, рассудив здраво, решил, что священником заработает больше?
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Не называйте кацапских чекистов священниками. Ето выродки вражеские ничего общего к Богу не имеют.
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Ополченцы в Украине с голода не умрут. Их будет Московский Патриахат поддерживать. Пора эту секту закрывать.
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я правильно понимаю, что чел, имея юридическое и экономическое высшие, рассудив здраво, решил, что священником заработает больше?
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Ця стаття не про думки та марення покидька УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 7823
а про його падлючисть та про гидотність фєдєрастів-попів які ФАКТИЧНО служать фашистському режиму пукіна УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 2295
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Так все попы такие. Любой хер, который "служит" богу(богам) - это лживая скотина. Принадлежность к вероисповеданию значения не имеет. Нет никаких богов, это все сказки для лохов.
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Тут и без образования можно было обойтись.
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та всі чудово пом'ятають того вихреста з Перекопської 9 і татка його...Валєрія Євгеньєвича... і його супружніцу... НУ ДУЖЕ не слов'янську... і його родичів"прітпрініматілєй"по яким буцегарня ридає
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Частные самолеты есть у многих архиереев в России, у нескольких митрополитов УПЦ (МП). Каждый из них объясняет, что без своих (!) самолетов и вертолетов им сложно будет добираться до своих прихожан УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 3776 . Да-да, вертолеты и самолеты (!), именно у тех епископов, которые при постриге в монашество давали обет нестяжания и отречения от всего мирского. Недаром один из святых сказал: "Дно ада устлано архиерейскими ризами", а другой добавил: "Там, в аду, епископы стоят друг у друга на головах в несколько рядов".
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Яким українським політикам зараз подобається УПЦ МП?
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та де лайно крімінальне там і юдька=злодюжка УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 6834
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Не называйте кацапских чекистов священниками. Ето выродки вражеские ничего общего к Богу не имеют.
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Це називається православна церква сталінського патріархата. Нехай ватани посперечаються, якщо їм не відомо хто і коли організував цю шоблу під назвою ПЦ МП+УПЦ МП. Це абсолютно сралінсько-комуняцьк- гебіська організація.
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та и к Бетмену тоже ничего общего не имеют(попробуй к сказочному персонажу иметь какое-то отношение то))
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Сейчас по храмам Киева распространяется брошюрка, изданная при содействии "православной суки", разоблачающая якобы "мифы о УПЦ МП". Пишут, что УПЦ за мир на Донбассе; что никто из священников никогда не призывал с амвонов к "борьбе за свою родную донбасскую землю с украми"; что против них, таких патриотов, сейчас объединился весь остальной мир, а они хотят добра народу Украины. Но не пишут, как встречали в храмах Славянска и Донецка "освободителей от Гиркина", как благословляли "ополченцев" и призывали молодежь брать оружие и "убивать супостатов бендеровцев"; как хранили оружие в храмах и прятали боевиков; как собирали деньги и продукты с прихожан на помощь "защитникам". Кстати, СБУ на эти факты никак не реагирует. (Может, потому, что сама СБУ находится на содержании ФСБ РФ?)
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Ну это уже мелочи. Сам ********** скоро получит медаль "За Украину".
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Ополченцы в Украине с голода не умрут. Их будет Московский Патриахат поддерживать. Пора эту секту закрывать.
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принимал активное участие в аннексии Крыма: проводил антиукраинскую агитацию, разместив склад оружия для "самообороны Крыма" на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От российских властей Крыма получил медаль "За защиту Крыма".

Ну и где наше СБУ, где прокуратура, где уголовное дело? Или хранение оружия и сотрудничество с окупантами уже не уголовное преступление?
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Помогает мирянам,не грешить и поста держатся!Святой человек😂
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Кстати, а попы ведь всегда на ногах, если подумать.... так как вот получается что почти все они как мешки то? УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 4284
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У блин!
Классическая жирно-бурятская харя
Истинно ватно-зеленявая
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и куда Грицак 5 лет смотрел вместе с Пецей своими поросячими очами?
в нашем Нежине поп террорист сепаратист возглавлял ячейку ФСБ???
а потом удивляются отчего на черниговщине склады взрываются(
ну не ганьба це свиноботы? чи Пэця не знав, бо зайнят був, воював, а у вiльний мiж боямi час робив цукеркi?
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Ну баканов щас усе порішає, правда, зебіле?
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правда свинобот
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баканов спеціалізується на "чОртах". А цей лише помічник. Не рівень баканова. УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 7219
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Ну ось шкет криворізький як вазьмьоцца, як вазьмьоцца і рознесе МП вщент.
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наврядче(
пiсля того як така свята людина як Пэця Парашенка нам не змогла лавру повернути
я поняв шо шансiв нема, от слова зовсiм(
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Ніхрена ти не пойняв. ЗЕ всьо порешаєтЬ в ПарЬІжі. Чи сумліваєшся?
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а вы ожидали чего то другого от мацковского пархатриата?
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Маасковія звідусіль намагається як не насрать, так підісрать. Хто на шо вчився. УПЦ (МП) возвела в епископы священника с медалью оккупантов "За защиту Крыма", - Зоря - Цензор.НЕТ 7280
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А где же штатные говночерпальщики?
Кто нам расскажет про смешной и не нужный томос?
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Тутмас это как в бочку говна доложить литр меда и гыгыкать шо другие чудаки жрут просто говно, а ты - с медом УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 1780
понятно шо с Тутмасом лучше бесноваться(настроение выше), но вот зачем вообще эти пещерные обряды, которые тянут бабло у стада в карман попов?
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Ты опровергать существование Бога иди в другое место - например студенческую столовую.
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ну прихожане у него есть? Ну и славненько! Новые потенциальные переселенцы. УПЦ (МП) возвела в сан єпископа священника з медаллю окупантів "За захист Криму", - Зоря - Цензор.НЕТ 1498
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А очередная звездочка на погоны положена?
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Ну так если стадо любит мазохизм и все бегает к ним в капища, видя что там все в золоте, а толстые брюха попов - лопаются от деликатесов и еле помещаются в джипы, то можид ну его нафиг? Ну что ты сделаешь например с чудаком, который любит есть говно и готов тебя убить за то что ты попытаешься объяснить что это вредно и этого мона и не делать то?
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Наследники средневековых московско-православных и сталинских инквизиторов.
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Какой УПЦМП ??? Петя с Томосом ездил, обещал, что теперь все церкви объединятся в УПЦ.. А на деле отобрали церкви у Филарета и передали их УПЦ. МП просто постояли в сторонке и посмеялись из Печерской Лавры.
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