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Все про:Николаев (3) спасение (90) патрульная полиция (2)

 Патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой из-за проигрыша 5 тыс. грн в игровых автоматах в Николаеве. ФОТО

Ночью в Николаеве мужчин хотел спрыгнуть с моста из-за долга в 5 тыс. грн, которые он проиграл в игровых автоматах.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские увидели мужчину, который стоял за ограждением Ингульского моста и намеревался прыгнуть. На контакт парень не шел, но правоохранители во время разговора узнали, что у него есть сестра и уговорили позвонить ей.

Через некоторое время на место происшествия приехала сестра мужчины, которая подошла к нему и начала разговаривать, уговаривала не прыгать.

Воспользовавшись моментом патрульные смогли незаметно подойти ближе и слаженными действиями по команде, схватили мужчину за одежду, а потом за руки. Парень пытался вырваться, но патрульные все же затащили его через забор на мост.

На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи.

Как стало известно позже основанием такого поступка был долг в сумме 5 тыс. грн, которые парень проиграл в игровых автоматах.

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Патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой из-за проигрыша 5 тыс. грн в игровых автоматах в Николаеве 01
Патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой из-за проигрыша 5 тыс. грн в игровых автоматах в Николаеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164186
 
 
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Та нормально всё. Сейчас казино начнут открывать, сходит - отыграется.
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Легализировать собираются в 5* гостиницах. Таких пацанчиков туда скорей всего даже пускать не будут. Да сейчас и с дома не нужно выходить чтобы поиграть. Он в интернете сколько этих онлайн-казино разных. А вот эти шалманы под видом лоторей конечно нужно закрыть. Но их вроде как Аваков крышует а точней у него доля в каком-то нелегальном игорном бизнесе.
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возьмите его в полицейские
и долг отдаст и будет делать добро людям
и амтоматам игровым отомстит когда начальником станет
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А Тимошенко не давала игорному бизнесу процветать и таможня выла на Луну тоже от безденежья.
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Тимошенко сама признала что запрет только загнал игорный бизнес в тень.
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Чего то я не понял
У нас же все игральные автоматы запрещены
или я что то не знаю ?
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Пліснява влада вимагає узаконити ігорний бізнес. Таких випадків, тільки з хріновим кінцем, стане багато. Звикнете (сарказм)
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Этот парень молодец ,господа офицеры когда-то ,поступали так же не имея возможности вернуть долг а в наше время обычно идут убивать беззащитных ,ни в чём неповинных людей .
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