 Патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой из-за проигрыша 5 тыс. грн в игровых автоматах в Николаеве. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские увидели мужчину, который стоял за ограждением Ингульского моста и намеревался прыгнуть. На контакт парень не шел, но правоохранители во время разговора узнали, что у него есть сестра и уговорили позвонить ей.

Через некоторое время на место происшествия приехала сестра мужчины, которая подошла к нему и начала разговаривать, уговаривала не прыгать.

Воспользовавшись моментом патрульные смогли незаметно подойти ближе и слаженными действиями по команде, схватили мужчину за одежду, а потом за руки. Парень пытался вырваться, но патрульные все же затащили его через забор на мост.

На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи.

Как стало известно позже основанием такого поступка был долг в сумме 5 тыс. грн, которые парень проиграл в игровых автоматах.

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