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 Политика Украины
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Все про:акция (2) вече (1) нормандская четверка (5)

 "Красные линии для Зеленского", - народные вече прошли в разных городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни украинцев выходили в центр своих городов с призывом не отступить от интересов Украины на встрече "нормандской четверки".

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

В Днепре возле здания облгосадминистрации провели акцию протеста "Красные линии для Зеленского", сообщает Радіо Свобода. На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам участников, их цель - напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. Люди замечали, что собрались сами, скоординировав свои действия в соцсетях.

Красные линии для Зеленского, - народные вече прошли в разных городах Украины 01
Красные линии для Зеленского, - народные вече прошли в разных городах Украины 02

Также издание сообщает, что около тысячи львовян приняли участие в народном вече в канун встречи в "нормандском формате". Главный призыв к президенту Украины - не сдать Украину России. Акция началась с минуты молчания по погибшим в Одессе.

Также читайте: Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

Во время вече прошел флешмоб "Россия убивает Украину". В руках его участники держали информационные плакаты о Голодоморе 1932-1933 годов, о репрессиях советской власти против украинского народа. По словам участников флешмоба, они продемонстрировали, когда Украина бросается в объятия России, то получает пулю.

Красные линии для Зеленского, - народные вече прошли в разных городах Украины 03

Около сотни людей собрались возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе, поддержав акцию "Красные линии для Зеленского", передает hromadske.

Целью акции является привлечение внимания одесситов и президента Владимира Зеленского к возможным ошибкам, которые Зеленский может сделать во время "нормандской встречи".

Также смотрите: Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки". ФОТО

Также более 200 харьковчан собрались на митинг, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от пересечения "красных линий" во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, информирует издание.

Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/p3164143
 
   
 Топ комментарии
 
Ну ну..они героически боролись в интернетах с порохоботами и Порошенко. .не нужно преуменьшать их заслуг. А потом повоевав с порохоботами пошли Скотов по Г+Г смотреть..а завтра придут и напишут как сильно они устали от войны...и что нужно мирица с мышебратьями.
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У Дніпрі люди вийшли на мітинг проти капітуляції, а прихильники Зе у цей час сиділи вдома🐸
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Спасибо ребята что не молчите, что выходите. Вся ЗЕсепарня только и хочет что бы вы тихо сидели смотрели Скотов по Г+Г и никуда не выходили, пока эти колаборанты будут сдавать Украину кацапне.
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Кучка жалких горлопанов ни о чем. Когда там Пятро очередной "путч" собирать планирует?
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петя тратит свое наварованное бало на шакалов соевых не жалея. Спасает свою дупу.
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Лахтинская быдлота падлючая никак не угомонится,в спам животные...
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Пресс-секретарь штаба путчистов Богуцкая сообщит.
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Зеленскому. Как бэ «президенту».
Траур говорите Владимир Александрович? Да неужели... именно восьмого? Ах ну да, протесты же... А чего ж вчера и сегодня на 1+1 "Вечерний квартал" ржачем исходит?? В Одессе с первого дня трагедии флаги спущены и весь город кровь сдаёт... А вы, «первый народный президент», так и не сподобились приехать в скорбящий город, ищущий в развалинах детей... Что ж такое?? А ну да... вы готовитесь. К важной Нормандии. Я совсем забыла, вы ж хотели в глаза Сатаны плешивой посмотреть и найти там «человеческое». Поищите конечно. А пока вы ездите, комиссия, назначенная премьером, поищет виноватых. Только комиссия состоит из тех самых коррупционеров и начальников, которые и приводят к таким трагедиям. Ну вы ж не знали... вы ж «новое молодое лицо». Раненых везут ежедневно, нигде нет ни сводок ни сообщений... Везде тишина... мы должны узнавать это лишь из сообщений бойцов?? Или Наталья Юсупова бьется как рыба об лёд пытаясь добиться хоть какой-то помощи госпиталям!! Ах да, войны же нет... это все барыга виноват. Нет-нет, не *****. В нем вы «человека увидеть» хотите. Только Барыга, это же ваша личная война, не так ли? С Барыгой?
Где сводки с фронта??? Где???
Где сообщения из Одессы каждые хотя бы три часа по всем каналам???
Где чрезвычайное положение в городе Одесса и аресты чиновников которые довели город до ручки?? Четвертый пожар за год с детскими смертями!!!!
Да какой вы на хрен президент??
Своей дешевой трусливой манипуляцией с трауром восьмого числа вы опустили свою честь ниже плинтуса.
Где вы были пятого, шестого, седьмого??
Какое ***** шоу у Шустера если детей выгребают из завалов и погибшие ежедневно на фронте??
Ваши жалкие кривляния на сцене и ужимки «я не переоделся, я был на фронте» это костюм зайчика на новогоднем утреннике в детсаду. Простите но от этой всей комедии хотелось блевать! Да вы и на один процент не понимаете что такое фронт!!! Иначе не шептали бы у Шустера эту чушь, простите...
Сколько можно цинично постить видосики для своих избирателей на фоне ежедневных смертей на фронте которые умалчиваются?? Раненых везут пачками, а вы НИ РАЗУ не были в госпиталях. На телеканалах тишина.
Кроме презрения и отвращения ваши выверты уже ничего не вызывают. От ваших роликов тошнит. Вы - не президент. Вы - голограмма. Ролик. Уж простите, наболело.
Elena Ryazanova
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А Шустер явно показав себе проплаченою шавкою і пропагандоном.
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угу, особливо у тому місці де наш петро олексійович обіцяв життя віддати, щоб зберегти його "Свободу слова"
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Просто "Адесса" дала 41.26% в другому турі. Може "адеситам" такі дії Харанта до вподоби, в т. ч. і ржач 95 Кварталу в ящику?

І місцеві чиновники також їх задовільняють.

Циган з хроном

Степан Руданський

Ходити циган, ярмаркує,
Лиш копійку має ...
«А що тепер найдешевше?» -
Мужика питає.
«Та хрін тепер найдешевше! -
Мужик Йому каже. -
За копійку цілу в'язки
Сідуха нав'яже! »
Побіг циган до сідухі,
Купивши Собі хрону.
Подивився на ярмарок
Та й Пішов додому.
Іде Собі дорогою,
Свіжий хрін смакує.
У носі Свердлов завертіло,
А сліз НЕ вгамує.
Втирати, втирати циган очі,
Далі й Не втірає ...
Сів під мостом, іскрівівся,
Їсть та прімовляє:
«Плачте, плачте, дурні очі,
Щоб повілізалі! ..
Бачили ж ви, препогані,
Що ви купували! .. »
13 квітня [1858].
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Боротьба з рашистськими загарбниками безглузда?
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Та то ;Смицький;. Типовий електорат ЗЕ.
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Вчора було лише попередження. Що буде сьогодні - побачимо. Що буде завтра то, як сказав Овоч бєніному балаЗєню - " Я тебе не завидую". А Вітя Праффєсар знає, що каже ...
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В 2014 році вийшла молодь в бородьбі за майбутьнє. Вчора вийшли пенсіонери в боротьбі за минуле. Різницю відчуваєте ?
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Под шконку,лахта падлючая ,лживая,изворотливая...
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Зе проти капітуляції але чогось його фанати діяли по методичкі ольгинців яких сплеск активності вчора зафіксували ...
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Красными флажками обозначили матерого волка . Вот и мечется .
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Хто "материй волк" , Бубочка?! - Я вас прошу, не смішіть 😁
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это кто матерый волк?зелебеня шоле? "Червоні лінії для Зеленського", - народні віча відбулися в різних містах України - Цензор.НЕТ 6784ну ты съюморил
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Ну що поробиш, якщо Бєня Калашмойський такий є жлоб. Навіть у Києві мітинг на підтримку його блаЗєня зібрав заледве 50 ( п'ятьдесять Карл!) учасників. То що дивуватися з відсутності будь якої підтримки Вофкі Янєлоха в інших містах 😃
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Беня гімно не фінансує "Червоні лінії для Зеленського", - народні віча відбулися в різних містах України - Цензор.НЕТ 5094
Ну він же не ідійот!
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Та ні, він далеко не ідіот.... І на промивання мізків "електорату" через зомбоящик і на підкуп своїх "слуг" грошей не шкодує. Він просто чудового розуміє, що зібрати багаточисленні мітинги людей на підтримку свого блазня йому не вдасться. А потерпіти очевидну поразку йому дуже не хочеться . Йому дешевше утримувати ботоферму, яка укупі з лахтинською буде цілодобово поливати брудом всіх його ворогів,
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При полной ніщітє, до якої довів проклятий зеля народ України, та копійка, що отримували люди за участь в цьому мітингу, ох як кстаті буде!! І за це треба дякувати Петра Олексійовича. Він так і залишається для народа кормільцем, поільцем, і обувальщиком.
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так, жалюгідне видовище, мабуть тільки той хряк свиночолий не розуміє що йому вже всьо...
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Два автобуси народу, це не жалюгідно, це вообще ппц!!
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Лахта сечоволая ,а не пошла бы ты...работать на такси....
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Россию , читай ****, устраивает МИнский договорняк, и который подписал шоколадник. И Россия против изменения , которые хочет внести Зе в эти договоренности.
Вывод очевиден, кто сыграл в интересах России.
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И сирожаотмороз не преминул хрюкануть ,лахта очень возбудилась перед встречей у парЫжу
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Пєця і Зєля - одна і та шпигунська шобла.
Дострокові.
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В целом уже очевидно, что широко разрекламированный соевый шабаш полностью провалился как в Киеве, так и на местах.
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