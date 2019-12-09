 "Красные линии для Зеленского", - народные вече прошли в разных городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

В Днепре возле здания облгосадминистрации провели акцию протеста "Красные линии для Зеленского", сообщает Радіо Свобода. На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой.

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По словам участников, их цель - напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. Люди замечали, что собрались сами, скоординировав свои действия в соцсетях.





Также издание сообщает, что около тысячи львовян приняли участие в народном вече в канун встречи в "нормандском формате". Главный призыв к президенту Украины - не сдать Украину России. Акция началась с минуты молчания по погибшим в Одессе.

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Во время вече прошел флешмоб "Россия убивает Украину". В руках его участники держали информационные плакаты о Голодоморе 1932-1933 годов, о репрессиях советской власти против украинского народа. По словам участников флешмоба, они продемонстрировали, когда Украина бросается в объятия России, то получает пулю.

Около сотни людей собрались возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе, поддержав акцию "Красные линии для Зеленского", передает hromadske.

Целью акции является привлечение внимания одесситов и президента Владимира Зеленского к возможным ошибкам, которые Зеленский может сделать во время "нормандской встречи".

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Также более 200 харьковчан собрались на митинг, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от пересечения "красных линий" во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, информирует издание.

Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве.