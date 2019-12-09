 "Красные линии для Зеленского", - народные вече прошли в разных городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ.
В Днепре возле здания облгосадминистрации провели акцию протеста "Красные линии для Зеленского", сообщает Радіо Свобода. На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой.
По словам участников, их цель - напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. Люди замечали, что собрались сами, скоординировав свои действия в соцсетях.
Также издание сообщает, что около тысячи львовян приняли участие в народном вече в канун встречи в "нормандском формате". Главный призыв к президенту Украины - не сдать Украину России. Акция началась с минуты молчания по погибшим в Одессе.
Во время вече прошел флешмоб "Россия убивает Украину". В руках его участники держали информационные плакаты о Голодоморе 1932-1933 годов, о репрессиях советской власти против украинского народа. По словам участников флешмоба, они продемонстрировали, когда Украина бросается в объятия России, то получает пулю.
Около сотни людей собрались возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе, поддержав акцию "Красные линии для Зеленского", передает hromadske.
Целью акции является привлечение внимания одесситов и президента Владимира Зеленского к возможным ошибкам, которые Зеленский может сделать во время "нормандской встречи".
Также более 200 харьковчан собрались на митинг, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от пересечения "красных линий" во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, информирует издание.
Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве.
Траур говорите Владимир Александрович? Да неужели... именно восьмого? Ах ну да, протесты же... А чего ж вчера и сегодня на 1+1 "Вечерний квартал" ржачем исходит?? В Одессе с первого дня трагедии флаги спущены и весь город кровь сдаёт... А вы, «первый народный президент», так и не сподобились приехать в скорбящий город, ищущий в развалинах детей... Что ж такое?? А ну да... вы готовитесь. К важной Нормандии. Я совсем забыла, вы ж хотели в глаза Сатаны плешивой посмотреть и найти там «человеческое». Поищите конечно. А пока вы ездите, комиссия, назначенная премьером, поищет виноватых. Только комиссия состоит из тех самых коррупционеров и начальников, которые и приводят к таким трагедиям. Ну вы ж не знали... вы ж «новое молодое лицо». Раненых везут ежедневно, нигде нет ни сводок ни сообщений... Везде тишина... мы должны узнавать это лишь из сообщений бойцов?? Или Наталья Юсупова бьется как рыба об лёд пытаясь добиться хоть какой-то помощи госпиталям!! Ах да, войны же нет... это все барыга виноват. Нет-нет, не *****. В нем вы «человека увидеть» хотите. Только Барыга, это же ваша личная война, не так ли? С Барыгой?
Где сводки с фронта??? Где???
Где сообщения из Одессы каждые хотя бы три часа по всем каналам???
Где чрезвычайное положение в городе Одесса и аресты чиновников которые довели город до ручки?? Четвертый пожар за год с детскими смертями!!!!
Да какой вы на хрен президент??
Своей дешевой трусливой манипуляцией с трауром восьмого числа вы опустили свою честь ниже плинтуса.
Где вы были пятого, шестого, седьмого??
Какое ***** шоу у Шустера если детей выгребают из завалов и погибшие ежедневно на фронте??
Ваши жалкие кривляния на сцене и ужимки «я не переоделся, я был на фронте» это костюм зайчика на новогоднем утреннике в детсаду. Простите но от этой всей комедии хотелось блевать! Да вы и на один процент не понимаете что такое фронт!!! Иначе не шептали бы у Шустера эту чушь, простите...
Сколько можно цинично постить видосики для своих избирателей на фоне ежедневных смертей на фронте которые умалчиваются?? Раненых везут пачками, а вы НИ РАЗУ не были в госпиталях. На телеканалах тишина.
Кроме презрения и отвращения ваши выверты уже ничего не вызывают. От ваших роликов тошнит. Вы - не президент. Вы - голограмма. Ролик. Уж простите, наболело.
Elena Ryazanova
І місцеві чиновники також їх задовільняють.
Циган з хроном
Степан Руданський
Ходити циган, ярмаркує,
Лиш копійку має ...
«А що тепер найдешевше?» -
Мужика питає.
«Та хрін тепер найдешевше! -
Мужик Йому каже. -
За копійку цілу в'язки
Сідуха нав'яже! »
Побіг циган до сідухі,
Купивши Собі хрону.
Подивився на ярмарок
Та й Пішов додому.
Іде Собі дорогою,
Свіжий хрін смакує.
У носі Свердлов завертіло,
А сліз НЕ вгамує.
Втирати, втирати циган очі,
Далі й Не втірає ...
Сів під мостом, іскрівівся,
Їсть та прімовляє:
«Плачте, плачте, дурні очі,
Щоб повілізалі! ..
Бачили ж ви, препогані,
Що ви купували! .. »
13 квітня [1858].
Ну він же не ідійот!
Вывод очевиден, кто сыграл в интересах России.
Дострокові.