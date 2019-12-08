EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  5604  170
Все про:Зеленский (1) Порошенко (8) нормандская четверка (5) Богачук Олег (4)

 Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины Петр Порошенко пожелал удачи украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, которая завтра в Париже примет участие в саммите нормандской четверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече "Червоні лінії для Зе".

"Прошу, не верьте Путину после всего того, что он сделал плохого для Украины... Не бойтесь Путина, он не такой страшный. Посмотрите, как мы изменились за эти пять лет", - обратился Порошенко к Зеленскому.

Читайте также: Порошенко - Зеленскому: Не становитесь на колени перед Путиным. Он один виновен в войне

"Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарен заграничному украинству, которое по всему миру, в том числе в Париже проводит акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается - в вашем неравнодушии", - отметил Порошенко.

Также пятый президент поблагодарил фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

"Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдаче укранских интересов", - подчеркнул Порошенко.

"Мы на этом майдане искренне желаем успехов завтра украинской делегации. Пусть никто не передергивает - мы тут, потому что мы верим в нашу победу. Но мы также тут, чтобы не допустить поражение после той цены, которая была заплачена героями за 300 лет борьбы за нашу независимость, за пять лет отпора российскому агрессору", - подытожил Порошенко. 

Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко 01
Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко 02
Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко 03
Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко 04
Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко 05

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3164097
 
   
 Топ комментарии
 
фу бля какая мерзость. мыролюбец блеет о недопустимости мыролюбности.
 показать весь комментарий
 
до тебе ще не дійшло, що порохоботів вже немає.... є державники, які вболівають за подальшу долю України, і є, споживачі, яким пох.., де ковбасу купувати, аби дешевше Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9641
 показать весь комментарий
 
На пузе сидит не очень. Имея в собстанности один из крупнейших фитнес-центров в стране... Хотя Порошенко одно сплошное противоречие: кондитер-диабетик; бизнесмен-госслужащий; член каждой правящей партии- "участник" двух Майданов...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тобто зебіли стверджують що він не був п'яним. Добре!
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. соесрань не спорит, шо пэтя таки сыньоносый. Вот и хорошо
 показать весь комментарий
 
 
Будь-яку владу треба попереджати, що крок праворуч чи ліворуч від державних інтересів в Україні - смерті подібно. От тільки барижний ****** цього так і не зрозумів. А Зеленського попередити варто. Бо дуже вже багато накосячили.
 показать весь комментарий
 
Нехай ця зустріч закінчиться так, як у Лукашенка і путіна. Ніяких підписаних документів. Гірше не буде. Без досвіду в політиці Зеленському зламати путіна марна справа.
 показать весь комментарий
 
 
Вы уверены что путлер и Батька ничего не подписали? Ближайший год покажет.
 показать весь комментарий
 
Звичайно, що не впевнена. Життя покаже, бо ЗМІ то таке...
 показать весь комментарий
 
Возможно он просто карамельку резко сжал... Не знаю... Плохо видно.
 показать весь комментарий
 
Понятие "успех" у каждого своё. Что имеет в виду По?
 показать весь комментарий
 
понять его не мудрено-чтоб его не посадили и бизнес не отжали,а на политику наплевать-вот и вся Кемска волость
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не підлизуйся, бариго - все рівно сидіти тобі!
 показать весь комментарий
 
Петр Алексеевич считает, что вправе учить других как Родину любить, в то время когда сам любит только власть и деньги.

ЗЫ. А Тягнибок уже у Порошенко на подтанцовке?))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Педро з допомогою масовки з полєзних ідіотів вдало відволікає, переводить стрілки громадської думки, - населення від своїх діянь...
 показать весь комментарий
 
 
Я Пороха звик бачити при краватці, або ж в однострої.
 показать весь комментарий
 
 
Да пете по пи..жу нет равных. Гордись этим петисос.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какой же Порошенко - редкостный подонок!
 показать весь комментарий
 
 
потому что пожелал монике успеха? ))))
тебя петя опустил?
 показать весь комментарий
 
 
не о митинге... о качестве нации...если заметная ее часть готова считать патриотом человека, который во время войны продавал армии втридорога ненужные катера и бракованные бронетранспортеры…из этой аморальности общества вытекает и тотальная коррупция, и не объявление войны, и вся страна на продажу....а нынешние митинги - это так, технология...
 показать весь комментарий
 
 
тебе не надоело говном исходить? )))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Судя по концовке у петикантропа истерический смех.
 показать весь комментарий
 
 
не суди...))))
тебе , муд.ку не дано ))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
а зараз зебілов та рогатих пуче нехіло!! сподівались що буде якась буча...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Технология аут-политиков показать, что они что-то могут. Петя, видя недостаточное количество людей, чтобы стать в позу бескомпромиссного оппозиционера, быстро поддержал власть.
 показать весь комментарий
 
 
В искренность верится с трудом, сам говорит, а в кармане точно дули крутит.
 показать весь комментарий
 
Один зрадник побажав успіху іншому зраднику. Виконання Зеленським Мінських угод є державною зрадою. Треба негайно розпочинати процедуру імпічменту. А Порошенка треба негайно притягнути до кримінальної відповідальності за підписання Мінських угод.
 показать весь комментарий
 
Посмотрите, с какими лицами делегация Путина слушала слова Лукашенко о «равных условиях»
https://nn.by/?c=ar&i=242490&lang=ru
 показать весь комментарий
 
 
Дебилам просьба успокоится, демократия - это когда большинство решает, как им жить дальше.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
мены стало жалко порохоботів))) Понятно, шо в основному це платні троллі з кацапіі, але зараз їх точно поімєлі)))
 показать весь комментарий
 
 
тем ,что Петр открыто ржет на шмарклей?)))зебанаты такие зебанать...
 показать весь комментарий
 
 
Пуче бтдло зебілов та тролів рогатих...
 показать весь комментарий
 
Судя по слова у петикантропа нервы сдают или с рождения неуравновешанный кент.
 показать весь комментарий
 
Завтра, когда Зеленский на Нормандской встрече пуйла на колени поставит, что тогда Петя запоет.
 показать весь комментарий
 
Чувак, завязывай с тяжелыми наркотиками....они плохо на тебя действуют... Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3991
 показать весь комментарий
 
 
а ти шо у квн-і працюєш??)) прямо клован якійсь раз пурген риголетиш такий...)
 показать весь комментарий
 
))))))))))))))))))))) ну ты насмешил.
так потролить монику никто не додумался ))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже,и не дай Бог ему продать украинцев и Украину!!! Даже до Ростова не успеет..
 показать весь комментарий
 
Его уже послали, но не во Францию, еще весной.
 показать весь комментарий
 
 
***** в Нормандии, а пеця почему-то не там, а плачется перед своими порохоботами в Киеве.
 показать весь комментарий
 
у тебя проблемы с географией???
для зебила закономерно..)))
 показать весь комментарий
 
Зебіли захищають не Зе а свою тупість людина удачі побажала а вони розгавкались зелені шемпанзе
 показать весь комментарий
 
 
За 5 лет уже узнали, как он украинцам удачи желает, спасибо ненадо.
 показать весь комментарий
 
А ты каким боком к украинцам, мордва
 показать весь комментарий
 
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 3 ч.3 часа назад

Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 268

Все познается в сравнении.
1. Народное вече на Майдане. МОРЕ НАРОДА.
2. Саак орал у Шустера: "Не на Майдан нужно идти, а в церковь!" (студия ссыт кипятком, все хлопают в ладоши, поддержка 100%).
У меня только один вопрос: ГДЕ ФОТО МИЛЛИОНОВ МОЛЯЩИХСЯ ЗА УКРАИНУ ЗЕЛИБОБОВ?
 показать весь комментарий
 
 
зебилы это пассивное тупое быдло. они сидят на диванах и ждут когда зеля начнет им раздавать им всякие ништяки))) идиоты короче по жизни, любители халявы
 показать весь комментарий
 
 
Кравчук у Савика четко высказался, - какие еще советы может давать подавляющее меньшинство президенту, которому уже все советы на выборах дало подавляющее большинство. Избран практически всем народом, который дал ему право принятия решений.

"Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции" Источник: https://censor.net.ua/p3164097
Интересно, а они предлагали Зеленскому и зеленым войти в их круг, чтобы они вместе с ними выступали против капитуляции? Если нет, то почему не предлагали.
 показать весь комментарий
 
кому верить кравчуку и егго ученичку медведчуку Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5921 и главкому вовке который на 0 быль правда вовке не кто не пояснил что часовой яр это не 0 Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5921
 показать весь комментарий
 
🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VasserIronn 6 дек.

Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2121

Чего не отнять у Пороха - он всегда был прозрачен и понятен в своих целях и поступках. Когда он ехал на очередную встречу в Европу, ни укого, даже у самых отбитых на глухо зрадофилов, не было никакх сомнений, что все принятые им решенияи и договоренности будут выгодны Украине.
 показать весь комментарий
 
 
На сегодняшний день у нас все пять экспрезиденты живы и здоровы Никто из них кроме пятого не принимает активного участия в политической жизни страны Потому что они понимают что их время ушло что они могли сделать = сделали!!!И только последнему*неймется* Ему кажется что народ его не забыл У негоесть еще какие то идеиИ народ вновь его хочет!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх