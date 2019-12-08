 Искренне желаю Зеленскому успеха в Нормандии, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече "Червоні лінії для Зе".
"Прошу, не верьте Путину после всего того, что он сделал плохого для Украины... Не бойтесь Путина, он не такой страшный. Посмотрите, как мы изменились за эти пять лет", - обратился Порошенко к Зеленскому.
"Я благодарю всех неравнодушных. Десятки тысяч людей по всей Украине демонстрируют солидарность. А еще я благодарен заграничному украинству, которое по всему миру, в том числе в Париже проводит акции в поддержку Украины. Это сегодня то, в чем Украина нуждается - в вашем неравнодушии", - отметил Порошенко.
Также пятый президент поблагодарил фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".
"Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции, и внепарламентские силы в этот день вместе с нами. Только вместе мы можем противостоять сдаче укранских интересов", - подчеркнул Порошенко.
"Мы на этом майдане искренне желаем успехов завтра украинской делегации. Пусть никто не передергивает - мы тут, потому что мы верим в нашу победу. Но мы также тут, чтобы не допустить поражение после той цены, которая была заплачена героями за 300 лет борьбы за нашу независимость, за пять лет отпора российскому агрессору", - подытожил Порошенко.
Фото - Олег Богачук
ЗЫ. А Тягнибок уже у Порошенко на подтанцовке?))
тебя петя опустил?
тебе , муд.ку не дано ))))))))))))))))))
https://nn.by/?c=ar&i=242490&lang=ru
так потролить монику никто не додумался ))))))))
для зебила закономерно..)))
Все познается в сравнении.
1. Народное вече на Майдане. МОРЕ НАРОДА.
2. Саак орал у Шустера: "Не на Майдан нужно идти, а в церковь!" (студия ссыт кипятком, все хлопают в ладоши, поддержка 100%).
У меня только один вопрос: ГДЕ ФОТО МИЛЛИОНОВ МОЛЯЩИХСЯ ЗА УКРАИНУ ЗЕЛИБОБОВ?
"Парламентская оппозиция объединилась против капитуляции" Источник: https://censor.net.ua/p3164097
Интересно, а они предлагали Зеленскому и зеленым войти в их круг, чтобы они вместе с ними выступали против капитуляции? Если нет, то почему не предлагали.
Чего не отнять у Пороха - он всегда был прозрачен и понятен в своих целях и поступках. Когда он ехал на очередную встречу в Европу, ни укого, даже у самых отбитых на глухо зрадофилов, не было никакх сомнений, что все принятые им решенияи и договоренности будут выгодны Украине.