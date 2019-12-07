 Группа злоумышленников занималась вымогательством денег у участников судебных процессов в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, в состав группы входило четверо жителей областного центра. Через личные связи они подыскивали граждан, дела которых находились на рассмотрении в судах. За различные суммы денег злоумышленники предлагали им содействие в якобы положительном решении вопросов в судебных органах, в частности относительно избежания административной или уголовной ответственности.
При этом фактического влияния на принятие соответствующих судебных решений участники группировки не имели.
Деньги за "услуги" граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты со своими клиентами злоумышленники осуществляли дистанционно - по телефону или с использованием интернет-сервисов.
Оперативники спецслужбы задокументировали десять эпизодов противоправной деятельности группы.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Одессе и Запорожской области правоохранители обнаружили более 100 SIM-карт мобильной связи, кредитные и платежные банковские карты, терминалы мобильных телефонов, электронно-вычислительную технику с доказательствами незаконных действий.
Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех вероятно причастных к деятельности организованной группировки.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.