 Джип рухнул с моста у ст. м. "Левобережная" в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает с места происшествия корреспондент Цензор.НЕТ.
На фото с места событий видно, что Subaru Forester лежит на крыше рядом с ТРЦ "Комод".
Место аварии окружили автомобили "скорой помощи", две из них уже покинули место ЧП, по-видимому, увозя пострадавших.
По данным СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.
На месте дежурят и спасатели.
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А если нет - то просто проверить на предмет вменяемости. Ну вот как мона так гнать, да еще и на полноприводном кроссовере, шоб сорваться?
Там или что-то в крови обнаружить можно(если не "занесут" бабла), или просто "мама любила скорость"(если подохнет).)
Чи ви не про Любаню?
Точно...
Переплутав...
Дякую за поправку)
А ось в заголовку потрібен був треш - більше читачів заглянуло відразу
Курица, смотрит вся улица, видит вся улица какая ты курица!