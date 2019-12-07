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 Происшествия
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Все про:ДТП (5911) Киев (18284)

 Джип рухнул с моста у ст. м. "Левобережная" в Киеве. ФОТО

Автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар колесами вверх.

Об этом сообщает с места происшествия корреспондент Цензор.НЕТ.

На фото с места событий видно, что Subaru Forester лежит на крыше рядом с ТРЦ "Комод".

Место аварии окружили автомобили "скорой помощи", две из них уже покинули место ЧП, по-видимому, увозя пострадавших.

По данным СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

На месте дежурят и спасатели.

Также на Цензор.НЕТ: "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили. ФОТО

Джип рухнул с моста у ст. м. Левобережная в Киеве 01
Джип рухнул с моста у ст. м. Левобережная в Киеве 02
Джип рухнул с моста у ст. м. Левобережная в Киеве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3164030
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо, что пешеходов не оказалось внизу...
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Тоді цій дурепі потрібно видати грамоту Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 4880
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Було би мазератті, подумала би що то мать дубінського.
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Долюо...бы. Как еще назвать наших авто любиетелей
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Ездят уже как каскадеры,что значит авто крутизны.
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Нужно предложить Авакову штрафовать водителей за езду на крыше. Он почему-то тормозит.. , а Зебыдло в Раде быстро за это проголосует ))
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Яке відношення має авто до курячих мозгів?
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чем круче авто, тем больше хочется повыпендриваться
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Менше потрібно пити.................. або вставлятись.
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в будь якому випадку - тепер на одного дибіла буде менше на дорогах
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Знаю эту развязку. Там перевернуться - нужно сильно постараться.
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Тоді цій дурепі потрібно видати грамоту Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 4880
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Подивись, розумнику - праве переднє колесо вистрілило. Тому і занесло її різко вправо на огорожу.
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Тобі треба медаль іксперда видати
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Случайно не жена Овоща? Овощ же любил гонять тоже.
А если нет - то просто проверить на предмет вменяемости. Ну вот как мона так гнать, да еще и на полноприводном кроссовере, шоб сорваться?
Там или что-то в крови обнаружить можно(если не "занесут" бабла), или просто "мама любила скорость"(если подохнет).)
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Дружина Овоча? П'ятидесяти років від народження? Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 2575
Чи ви не про Любаню? Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 2575
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ой облиште, я не дуже розбираюсь в сортах виродків)
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О!
Точно...
Переплутав...
Дякую за поправку)
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В статті правильно сформулювали...
А ось в заголовку потрібен був треш - більше читачів заглянуло відразу Джип звалився з мосту біля ст. м. "Лівобережна" в Києві - Цензор.НЕТ 7616
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Було би мазератті, подумала би що то мать дубінського.
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на масерате далеко не уедеш, у нее расход 40 л. на сотню и бака хватает на 100 км.
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у него по моему проблем нету в отличии от жителей Украины.
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И с каких пор субару форестер джипом стал , это вообще то полноприводный кросовер, а между ними такая же разница как между танком и бтром . А на счет самой аварии , так при скорости в 60 км в час максимум чуть помять машину можно , а если нет мозгов и по городу 160 катаются .......
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...у совков любэ: джипы, геленвагены и фольцы...*)
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Курица, какая ты курица, ну, кто так паркуется? Кто так паркуется?
Курица, смотрит вся улица, видит вся улица какая ты курица!
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Tesla с автопилтом покрутила бы у виска.
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