 Джип рухнул с моста у ст. м. "Левобережная" в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает с места происшествия корреспондент Цензор.НЕТ.

На фото с места событий видно, что Subaru Forester лежит на крыше рядом с ТРЦ "Комод".

Место аварии окружили автомобили "скорой помощи", две из них уже покинули место ЧП, по-видимому, увозя пострадавших.

По данным СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

На месте дежурят и спасатели.

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