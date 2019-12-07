 "Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови", - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского. ФОТОрепортаж

Об этом Станиславский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время фотографирования строительства подстанции для бетонного гетто ПОО, на меня было совершено нападение строительной мафией Аркада. Разбили нос, выбивали телефон, повредили фотоаппарат и угрожали утопить", - написал он.
Станиславский обратился в полицию и зафиксировал побои. Активист утверждает, что теперь охрана пытается сделать его виноватым.
"Вначале мотивация охраны (титушек) была, что я якобы головой бился об ограждение строительства. Потом хотел перелезть через забор (это с фотоаппаратом, штативом и зимней курткой) Вечером новая версия - камни бросал. Но никаких доказательств фото или видео никто не показал", - написал Станиславский.
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"Также были применены методы психологического давления: лежание с разбитым носом на земле (как памятка, кто главный на районе у пацанов), принуждение сидения на холодном песке, попытки силой затолкать на территорию строительства для расправы, угрозы и т.д", добавил он.
Станиславский призвал не приближаться к скандальной стройке, потому что это может быть опасно для жизни.
Речь идет о скандальном строительстве в зеленой зоне на Осокорках. Застройщик "Контактбудсервис", возводящий там ЖК "Патриотика", задолжал городу 65 млн гривен, и Киевсовет еще в январе проголосовал за расторжение договора с ним.
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Местные жители требуют создать здесь ландшафтный экопарк "Осокорки". Между ними и нанятыми застройщиком "титушками" не раз возникали стычки.
но радуют псы-охранники - не пропала сноровка.
А якщо і ввалили - нічого страшного.
Нині слово "ахтивіст" - символ огиди та зневаги.
фошізм!!!!1111
Ну, типо записать шо типо звонят и угрожают, и да - пару фингалов себе нормальных поставить, а не скуление это транслировать.
Но все равно - слава тем шо хоть шото делают против
Аваковабандитов.
активист селфается - новость на Цензоре
Где бы не строился дом или комплекс, тут же появляются подобные "активисты".
"Аркада", один из немногих застройщиков, который самостоятельно строит детские сады на территории своих жилых комплексов и не идет на контакт с вымогателями, вроде этого скота на фото.
Это естественно не устраивает местные власти, которые уже "поделили" паевые взносы, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и "активистов".
Такие как ты частенько на Крещатике ошиваются: сегодня митингуют как "шахтеры", завтра как "атомщики", послезавтра - "противники незаконного строительства".
Лай себе на луну, борец с олигархами.
Слово 'активист' уже у всех вызывает рвотный рефлекс. Как только где-то начинают строить - сразу как падальщики сбегается куча 'активистов' и себе урвать кусочек пирога. В Киеве это целая индустрия.
Иди работать лодырь бородатый. Зарабатывай своим трудом а не рейдерством.
Або Сєруня (чия жіночка в москву сьогодні приїхала,навєрно ,диверсії робить) -так активіздував,що аж спеціалістом по залізницях став !
Дубінський про колєгу:
"Сегодня поменяли членов наблюдательно совета УЗ Даниэля Билака и Константина Марьевича на одиозного журналиста Сергея Лещенко, который к УЗ не имеет никакого отношения, и человека министра Криклия - некого Журавлева.
Видите, не зря Серёжа со своими друзьями так усердно и с таким еврооптимизмом лизали жопу Абромавичусу, который поставил Гончарука премьер-министром.
Нализал аж на набсовет УЗ с многомиллионной зарплатой."
Цьому Станіславському вірю:
Пишут гадости об активисте не киевляне, не знеающие проблемы, никогда не выступавшие против власти - только на клаве с дивана. Или сами только за деньги - титушками выступать против можете? -Противно.