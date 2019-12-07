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 Общество, Фоторепортаж
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 Легендарная "таблетка": в Киеве открыли памятник медикам, погибшим в зоне боевых действий. ФОТОрепортаж

Вчера, 6 декабря, на территории Киевского Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" (НВМКЦ) состоялось торжественное открытие памятного знака "Лицо войны", посвященного военнослужащим медицинской службы, погибших, спасая жизни защитников Украины в районе проведения боевых действий.

Об этом говорится в материале информационного агентства Министерства Обороны Украины "Армия Inform", сообщает Цензор.НЕТ.

На церемонии открытия присутствовали начальник медицинской службы ВС Украины, генерал-майор медслужбы Игорь Хоменко, начальник НВМКЦ генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук, личный состав военного госпиталя, ветераны АТО, волонтеры и представители духовенства.

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"Военные медики с первых дней войны с достоинством выполняют обязанности по оказанию медицинской помощи нашим раненым воинам, иногда рискуя и собственной жизнью. 65 медработников погибли, выполняя обязанности на войне", - отметил Хоменко.

Легендарная таблетка: в Киеве открыли памятник медикам, погибшим в зоне боевых действий 01
Легендарная таблетка: в Киеве открыли памятник медикам, погибшим в зоне боевых действий 02
Легендарная таблетка: в Киеве открыли памятник медикам, погибшим в зоне боевых действий 03
Легендарная таблетка: в Киеве открыли памятник медикам, погибшим в зоне боевых действий 04

После чествования героев минутой молчания, открыть мемориал "Лицо войны" выпала честь авторам инициаторам его создания - руководителю автомобильной службы капитану Юрию Слипчуку и ветерану АТО Игорю Симутину.

"Благодаря совместным усилиям нашего коллектива и значительной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием "Таблетка". На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые изо всех сил спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, сложивших головы за Украину, которых мы всегда будем помнить!" - отметил капитан Слипчук.

Источник: https://censor.net.ua/p3164013
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапи навмисне вичікували і обстрілювали медиків.
Вічна пам'ять загиблим у війні.
Не забудемо, не пробачимо.
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Педрило путенский, иди на бутылку.
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Кацапи навмисне вичікували і обстрілювали медиків.
Вічна пам'ять загиблим у війні.
Не забудемо, не пробачимо.
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Аналітик Бадрак написав, що оборонне замовлення буде виконано в 2019 році добре якщо наполовину. На слідуючий рік перспективи ще гірші, замість випуску бойової техніки буде зєльоний аудит. Навіть ті копійки, які виділяються на переозброєння армії не використовуються. Саботаж на найвищому рівні, чи просто зєбілізм?
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З травня не використано для ЗСУ 4,7 млрд. грн . Лишаться в бюджеті . А на Сході війна . Хоча бєня вваєає що "прічом туту путєн , ето гражданскій канфлікт" .
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🤣🤣дно
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Подяка й шана лікарям і медсестрам, котрі виривали з пазурів смерті життя наших захисників як на передовій, так і в госпіталях та лікарнях тилу.. Багатьох повернули буквально з того світу..
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Эту скорую надо поставить на место Т-34 на Большевике - так будет актуальнее.
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Чучело кацапское, эта машина и погибшие медики солдат спасали, тварь ты ватная.
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оно не для теб кугута поставлено. что им ближе, то и поставили. тебя спросить забьіли.
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Горький Лук писал:

Едем на медэваке, а водила как даст газу(местность простреливается), я спрашиваю - мы же медики, че ты гонишь то?

Тот отвечает - вот поэтому и гоню(орки специально охотятся с ПТУРами за медавтомобилями).

Антицивилизация православно-коммунистического шайтаната. Путин просто "лицо" этого сброда. Надеюсь Трамп добрый и щас кааак поддаст под жёппу Путину и тот станет очень мертвым(вместе с армией Рашки)
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Ты это скажи тем, кто погиб спасая жизни ребят, тем кто выжил благодаря этой таблетке. Эта машина символизирует подвиг медиков, но тебе тупому кацапу этого не понять.
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В Ульяновске будет памятник танку-освободителю "Оплот".
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