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Все про:ДТП (5911) Николаев (1223) смерть (6269)

 "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили. ФОТО

В ночь на 7 декабря в Николаеве водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси Daewoo Lanos.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"7 декабря около 2:30 на пр. Богоявленском, 8, в Ингульского районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus под управлением 21-летнего водителя, и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист. Водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.

Лексус в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили 01
Лексус в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили 02

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Правоохранители уже открыли дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о задержании водителя Lexus. Если его вину докажут, ему грозит до 10 лет за решеткой.

Источник: https://censor.net.ua/p3164010
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы на вместо ланоса был подержаный фолькс или такой же лекс, то выжили бы все.
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Сделают как с Кривошеевым? ВНЕЗАПНО порвалось в мозгу 100500 сосудов и педаль газа провалилась, а руль возомнил себя юлой.
А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли вна суд на лохов, которые въехали в его Лексус.
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Ну сейчас новые лица Зе-команды все кардинально изменят. Например, Аваков.
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Ну сейчас новые лица Зе-команды все кардинально изменят. Например, Аваков.
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Тепер потрібно арештувати і посадити не тільки водія а й тих хто продав йому права і тих хто його вчив в автошколі за хабарі!
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Откуда только такие берутся. Пришел перднул в воду не подумав.
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Ты что-то попутал. Застрял в прошлом году. У нас тут уже другие у власти и они должны отвечать, почему 21-летний сопляк на "лексусе" (ОТКУДА ВЗЯЛ-для начала разговора) летает по встречке среди ночи.
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судя по агрессии, тупости вождения и незнанию украинского языка - 100% пэдрык "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили - Цензор.НЕТ 8250
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Повоем же про мертвую щеню?!
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Шизоид, при твоих симптомах, ветеринары безсильны "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили - Цензор.НЕТ 3908
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Если бы на вместо ланоса был подержаный фолькс или такой же лекс, то выжили бы все.
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А кабы был танк, вместо Ланоса и царапинки не было бы. На х........ если бы, придерживаться правил надо.
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Вот водитель Ланоса и придерживался. Сильно это ему помогло?
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То есть, ты, едя на Таврии, придерживаясь Правил, застрахован от таких обезьян как "герой" новости?
я все правильно понял? ну да, ты будешь прав, но права эти будешь качать святковому Петру(если ты православный)
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Выживает тот у кого крепче тачка а не тот кто правил придерживался. Такова суровая правда жизни. Были бы два немца, все остались бы живы.
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А кабы вместо Лексуса был бы бронепоезд, то что бы осталось от танка-ланоса?
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Ещё вариант. Если бы за рулём лексуса был не долбо...б, а адекватный водитель,соблюдающий скоростной режим в пределах населённого пункта, то вообще был бы шанс избежать ДТП.
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Ну, Вы за запрет долбо...бов за рулем, я - за снижение пошлин и акцизов на ввоз подержанных авто для личного использования. Что проще реализовать юридически?
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Понятно, что проще второе. И я только "за".Но в ЕС же как-то и первое реализовали более-менее нормально.
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"снижение пошлин и акцизов на ввоз подержанных авто для личного использования" абсолютно не уменьшает количество долбо-бов за рулем.
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Это уменьшает число жертв таких долбо-бов.
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И я не столько за запрет долбо...бов за рулём, сколько за то, чтоб долбо...бы за рулём получали адекватное наказание за свои действия не взирая на статусы, звания и ранги.
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Ну, пока об неотвратимости наказания за нарушения ДТП можно только мечтать. Я тоже за это двумя руками.
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ага, и пешеходов ещё запретить, помнишь зайцеву?
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Ну, Вы за запрет пешеходов, я - за снижение Пошлин и акцизов на ввоз подержанных авто для личного использования. Что проще реализовать юридически?
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Имеешь полное право так заблуждаться. Садись на "Таврию" и доказуй свою правоту. Флаг тебе в руки.
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но не старше 15 лет...а то иногда можно увидеть такие коптящиеся драконы...какая нибуть ТЕЦ отдыхает по выбросам
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Если у человека 40-летний москвич, то при условии сдачи такого гроба в утиль, я бы разрешил такому и ввоз 15-летнего авто. Но без права продажи.
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При боковому там і в Лексусі могли загинути. Саме небезпечне зіткнення.
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Там удар в ланос під 45 градусів. Теж не надто приємно. Але різниця у міцністі корпусів разюча.
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Лучше бы на месте ланоса была бетонная стена.
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Водитель играл в подвиг Гастелло,
Справа два тела, слева три тела
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Сделают как с Кривошеевым? ВНЕЗАПНО порвалось в мозгу 100500 сосудов и педаль газа провалилась, а руль возомнил себя юлой.
А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли вна суд на лохов, которые въехали в его Лексус.
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А может у него просто ГРМ оборвало, как у Кулебы со слов Овно Богуцкой?
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Та может быть что рептилоиды ослепили плазмой, или барабашка вывернул руль, но суд как-то не впечатлится(если не "занести"), это только пещерные христопитеки могут серьезно высрать чет вроде "бесы попутали"(если за рулем машины-убийцы был бы поп)
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Если докажут? Это вряд ли... Доказывать не кому, мусара на трупах зарабатывают.
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виновнику не будет никакого наказания , максимум поселение , не страна , а бандустан , какое нах может быть доверие к суду ? доверие к бабосам да , а к суду нет
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Ах оставьте, виновник будет потом "гореть вечно", если православный и если не занесет попу бабла "на исповедь")
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Іномарки не для вас. Їздіть на Запежорцях і буде вам щастя.

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Сраная евробляха такси убила пассажирку.. все помойки старше 3-х лет снять с такси, обязательное лицензирование, кассовые аппараты и страховка пассажиров.
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Отец, вы еврей?
Чем плох хоть 23-летний Мерс - W-124, или W-140, или даже W-123?
Возьми даже новое говно китайское и вьедь так в машину - где окажешься?
Краш тест "семерки" при 60км. - почти шо сложилась. Давай.те, купи новое такое говно - главное шо "не старше 3-х лет" то.
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Любитель вторсырья, даже новые китайские повозки типа чери и джили спасают водителя и пассажиров в таких авариях.
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23-х летний мэрс гнилое корыто, которое не соответствует современным требованиям безопасности, ты слышал о таком понятии как усталость металла? Я уже молчу о подушках безопасности, которых в 99,9% уже нет, а если есть то от старости не сработают.
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Ну так 2 тонны у немца это тебе не 900кг. у китайца.
Ну ок, ты гришь шо запретить старше 3-х лет - выйдешь перед владельцами и скажешь это?
Или 4 года тот же Мерс = в утиль шоле?
Я не понимаю этого - что чмошники таможенники вздумали шо более 5-ти лет - низзя, а тут ездят 35-ти летние ВАЗы - отбери все это говно у владельцев и выдай трехлетние Тойоты хотя бы.
Как это понимать - отобрать 90% машин что-ли? Как ты это видишь то?
А, еще у солдиков отбери 95% т/с - точно рады будут пешком ходить то)
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Я попадал в лобовую аварию на skoda Fabia с Toyota Highlander. Вес тойоты 2175, а шкоды 1313 кг, я отделался ушибом колена и царапинами на локтях и это при том что был не пристёгнут. Вес самого примитивного китайца чери тиго 2 1310 кг, о каких 900 ты сказки рассказываешь? В такси должны быть только новые автомобили и как показывает практика их ресурса хватает не больше чем на три года, Безопасность пассажиров должна быть прежде всего.
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А, то вы тока за такси сказал шо не более 3-ех лет нуна?
Но все равно Мерс 15 лет с подушками лучше новой той же Фабии.
Че мы спорим из-за а+б= непоймишо? "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили - Цензор.НЕТ 466
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Таксист и шофёр это не профессия, а диагноз умственной неполноценности. Немытое быдло в трениках должно пешком ходить если не в состоянии заработать на новый автомобиль.
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Якщо б до цього випадку з 10 судів повісили, то можливо і вирок був би ільш-менш справедливий.
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Пристёгиваться нужно. Даже при лобовом столкновении можно в таком случае отделаться синяками и переломами, но не черепно-мозговой травмой о руль, от которой точно капец.
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какая красота!!! нравится наблюдать за очищением Земли от долбо
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лучше бы ему камаз какой то встретился, а не ланос. Минус две жизни из-за какого то водятла "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили - Цензор.НЕТ 6107
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По хорошему в такси должны быть машины с высокой степенью безопасности, это должно быть принято на законодательном уровне. Но сейчас же развелось всяких Уберов-шмуберов где абсолютно любой на любом ведре может таксовать.
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"Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева."
"Lexus под управлением 21-летнего водителя"
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Миколаїв - настільки велике місто, що якщо не ганяти за сотню - нікуди не встигнеш
вашу ж мать!
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В Николаеве негде разогнаться, средняя скорость 20-22 км максимум, весь город засран грузовиками и евробляхерскими помойками.
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Сейчас менты, прокуроры и судьи грешить начнут.
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