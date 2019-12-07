 "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили. ФОТО

Об этом сообщает полиция Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"7 декабря около 2:30 на пр. Богоявленском, 8, в Ингульского районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus под управлением 21-летнего водителя, и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист. Водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.





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Правоохранители уже открыли дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о задержании водителя Lexus. Если его вину докажут, ему грозит до 10 лет за решеткой.