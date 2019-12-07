 "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили. ФОТО

Об этом сообщает полиция Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"7 декабря около 2:30 на пр. Богоявленском, 8, в Ингульского районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus под управлением 21-летнего водителя, и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист. Водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.
Правоохранители уже открыли дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос о задержании водителя Lexus. Если его вину докажут, ему грозит до 10 лет за решеткой.
я все правильно понял? ну да, ты будешь прав, но права эти будешь качать святковому Петру(если ты православный)
Справа два тела, слева три тела
А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли вна суд на лохов, которые въехали в его Лексус.
Чем плох хоть 23-летний Мерс - W-124, или W-140, или даже W-123?
Возьми даже новое говно китайское и вьедь так в машину - где окажешься?
Краш тест "семерки" при 60км. - почти шо сложилась. Давай.те, купи новое такое говно - главное шо "не старше 3-х лет" то.
Ну ок, ты гришь шо запретить старше 3-х лет - выйдешь перед владельцами и скажешь это?
Или 4 года тот же Мерс = в утиль шоле?
Я не понимаю этого - что чмошники таможенники вздумали шо более 5-ти лет - низзя, а тут ездят 35-ти летние ВАЗы - отбери все это говно у владельцев и выдай трехлетние Тойоты хотя бы.
Как это понимать - отобрать 90% машин что-ли? Как ты это видишь то?
А, еще у солдиков отбери 95% т/с - точно рады будут пешком ходить то)
Но все равно Мерс 15 лет с подушками лучше новой той же Фабии.
Че мы спорим из-за а+б= непоймишо?
"Lexus под управлением 21-летнего водителя"
вашу ж мать!