 "Мы не даем Кабмину все полномочия", "Внимательно слушаем спикера", - из переписки нардепов в Раде 6 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР 6 декабря
Руководство ВР - Разумков и Стефанчук
Депутаты на консультациях с членами Кабмина Миловановым и Маркаровой
В.Рабинович и В.Новинский
Президиум ВР. К Стефанчукуи Разумкову пришел Я.Железняк из "Голоса"
Премьер Гончарук в Раде. Рядом с ним М.Волынец
Разумков и Стефанчук
Сопредседатель фракции "СН" Д.Арахамия
С.Тарута в окружении коллег из "СН"
Совещание фракции "СН"
Сопредседатель фракции СН А.Корниенко и спикер Д.Разумков
Жан Беленюк из "СН" общается с коллегой
С. Бобровская (Голос) и А.Клочко (СН)
К депутатам от "Голоса" пришел А.Иванчук
Юлия Тимошенко и Григорий Немыря
А.Корниенко за трибуной ВР
Депутатское общение
А.Корниенко "СН" и А.Шкрум "Батькивщина"
Герой вчерашней драки Гео Лерос с депутатом от ОПЗЖ А. Колтуневичем
А.Клочко из "СН" с Н.Шуфричем из ОПЗЖ
"Будут чаще нас депутатов слышать", - телефон нардепа из "СН" Н.Тищенко
"Правку 141 ставят на подтверждние и мы проваливаем. Внимательно слушаем спикера", - из переписке в чате "Зе!депутат" на телефоне нардепа от "СН" Ольги Совгири
А. Деркач и В.Наливайченко
Общение Джемилева с коллегой