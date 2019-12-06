 "Мы не даем Кабмину все полномочия", "Внимательно слушаем спикера", - из переписки нардепов в Раде 6 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало работы ВР 6 декабря

Руководство ВР - Разумков и Стефанчук

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Депутаты на консультациях с членами Кабмина Миловановым и Маркаровой

В.Рабинович и В.Новинский

Президиум ВР. К Стефанчукуи Разумкову пришел Я.Железняк из "Голоса"

Премьер Гончарук в Раде. Рядом с ним М.Волынец

Разумков и Стефанчук





Сопредседатель фракции "СН" Д.Арахамия

С.Тарута в окружении коллег из "СН"

Совещание фракции "СН"

Сопредседатель фракции СН А.Корниенко и спикер Д.Разумков

Жан Беленюк из "СН" общается с коллегой

С. Бобровская (Голос) и А.Клочко (СН)

К депутатам от "Голоса" пришел А.Иванчук





Депутатские жестикуляции





Юлия Тимошенко и Григорий Немыря

А.Корниенко за трибуной ВР





Депутатское общение





А.Корниенко "СН" и А.Шкрум "Батькивщина"

Герой вчерашней драки Гео Лерос с депутатом от ОПЗЖ А. Колтуневичем





А.Клочко из "СН" с Н.Шуфричем из ОПЗЖ

"Будут чаще нас депутатов слышать", - телефон нардепа из "СН" Н.Тищенко

"Правку 141 ставят на подтверждние и мы проваливаем. Внимательно слушаем спикера", - из переписке в чате "Зе!депутат" на телефоне нардепа от "СН" Ольги Совгири





А. Деркач и В.Наливайченко

Общение Джемилева с коллегой