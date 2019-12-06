 Альтернативный вариант обложки журнала Time, "подарок" от Путина, новые правила получения субсидии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Альтернативный вариант обложки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ
Короче, што не ясно?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак
Нынче время такое...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков
Экспериментатор
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО
- Вы знаете кем я был до Верховной рады?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО
... и это еще не все "подарки"
Цитаты великих
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО
Ну, давай...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба "слит": в чьи руки Зеленский передаст управление ГБР?
Новые правила получения субсидии
Воровайки
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе
Вас ждет политическое шоу…
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Напомнить тебе, как петя себя прифотошопил вместо путина в 2016 году? Вот он на обложку только так попасть и может.
https://youtu.be/f7IL7PquTn8