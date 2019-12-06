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Все про:Житомирщина (774) Россия (74486) СБУ (14102) утечка (27)

 СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине. ФОТО

В Житомирской области Служба безопасности Украины блокировала утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений. Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы.

При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, которая решением СНБО Украины внесена в санкционный список.

Для прикрытия противоправной деятельности дельцы постоянно меняли юридические названия, подконтрольной им коммерческой структуры.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и государственных учреждениях правоохранители обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) продолжается досудебное расследование.

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СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине 01
СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163916
 
 
 Топ комментарии
 
Еще наверно и Антивирус Касперского всем установили СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 2948 Кстати лаборатория Касперского уже много лет собирает и передают всю информацию о пользователях в фсб.
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Еще наверно и Антивирус Касперского всем установили Кстати лаборатория Касперского уже много лет собирает и передают всю информацию о пользователях в фсб.
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Так же как и фейсбук, и твиттер.
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Парадокс в тому, що "антивірус" ґебнюка "касперського" встановлювали на комп'ютерах держустанов США. Оце рівень у ґебні. Утім, у США йому точно допомагали якісь на -sky. Самотужки ґебня на це не спромоглася б.
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создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ

СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7714
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ну и видок у тебя, денег на мыло и бритву не заработал?
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новину можна сформулювати коротше: гебешники віджали сервера
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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А чого не взїб.ть чинуш які купили та користувались ПЗ, в кожній держструктурі є кілька штатних одиниць що цим займаються. Питання кого туди беруть ? В кращому випадку можуть відрізнити клавіатуру від миші і знають куди підключити в розетку.
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А 3 млрд евро, которые обещала Меркель Гнусавому за выполнение ее "заказа" относится к конфиденциальной информации? Правда там Шольц буянит по этому поводу. Но то таке...
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ну, при наймі Житомирська область, від рашапоїдного впливу позбавилась. хоча, хто вірить подібним заявам?
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