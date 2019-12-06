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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил места дислокации военного подразделения, которое выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 01

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 02

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 03

Президент заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС и пообщался с военнослужащими. 

"Мы благодарны вам за вашу большую работу, за то, что защищаете нашу родную землю", - подчеркнул Зеленский. 

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 04

Смотрите: Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский. ВИДЕО

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 05
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 06

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В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 07
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 08

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 09
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 10

Президент вручил военнослужащим ценные подарки - часы.

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 11
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 12
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 13
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 14

"Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как поздравление, и послушал рассказы о буднях на передовой", - говорится в сообщении.

В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 15
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 16
В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области 17

Источник: https://censor.net.ua/p3163911
 
   
 Топ комментарии
 
Ну по фоткам сразу видно что передок, возле окопов самолет припаркованный, все выстроены😁
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знову зброю у всіх військових позабирали...... В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области - Цензор.НЕТ 1841 от мерзота сциклива
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самый-самый передок...))))
на него даже броник не повесили и кацку )))
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van Syniepalov сейчас здесь: Офіс Президента України.

19 ч. · Киев

Коли Зеленський написав у фейсбуку, що хоче зустрітися із побитими на Євромайдані студентами, мені одразу ж полетіли повідомлення в приват від багатьох людей: мовляв, поїдеш?

Ой, типу мене хтось покличе. А навіть якби й покликали, - нашо воно мені треба?
Так сміявся, відповідаючи, пару днів, допоки мені справді не написали із запрошенням. Отут-то я й присів, звісно. Здолавши первинний сумнів, вирішив поїхати.
Я приблизно уявляв, про що хотів спитати і сказати. Заковика полягала у тому, що більшість моїх тез не стосувалися б безпосередньо Майдану, а часу на зустріч нам відвели лише годину.
У підсумку вийшло півтори.
Одна з перших речей, які ми йому озвучили, - що Майдан - то було не смішно, і жартувати з Майдану не варто. Вибачатися Зеленський не став, але зробив серйозно-скорботне обличчя і взяв до уваги. Словосполучення "********* палички" не пролунало.
Я закцентував на тому, що я не тільки постраждалий учасник Революції гідності, я іще й переселенець із міста, під яким упав MH17. Безсумнівно, я хочу повернутися додому. Але за жодних умов я не хочу туди їхати, якщо ціною "миру" буде бодай краплина державного суверенітету. Якщо ОРДЛО повернеться до України із бодай на міліметр ширшими повноваженнями, ніж інші райони, ми втратимо їх остаточно, а слідом за ними і країну в цілому.
Зеленський дав зрозуміти, що не вірить в успіх переговорів та вирішення війни дипломатичним шляхом і вкотре нагадав, що Мінськ підписали папєрєднікі. От що мене реально зачепило, то це те, що вони, схоже, у випадку зрушень у переговорах готові погодитись на спільне патрулювання ОРДЛО загонами з представників поліції чи Нацгвардії з нашого боку, ОБСЄ посередині та умовної народної міліції з того боку. Так, Зеленський наголосив, що в цій умовній народній міліції мають бути люди, що не брали до рук зброї. Але, але, але.
Каже: "може ж взагалі бути як в Ізраїлі!" "Ну хай, - кажу, - краще, як Ізраїлі, ніж як у Росії із Чечнею". Маю на увазі, що ми потерпимо. Але платити данину ОРДЛО не будемо.
Далі я сказав, що при вирішенні питання ОРДЛО слід зважати передусім не на те, як примиритися з тими, хто лишився на окупованій території, а на думку 1,5 мільйона переселенців, які свідомо обрали Україну. Дуже доречно сьогодні всплила новина про те, що наші хочуть замінити представників ОРДЛО в ТКГ на когось із нашого боку. Зеленський явно пишається цим рішенням.
Обговорювали питання гуманітарних програм та стратегії, то я не втримався, аби не зауважити: жодна гуманітарна стратегія не працюватиме, бо ми банально не знаємо, скільки нас, не кажучи вже про те, які ми. І рішення уряду скасувати перепис на користь якогось обчислення мобільних абонентів - це максимально ідіотське рішення, яке тільки можна було ухвалити.
Тут втрутився Тимошенко: "ми намагаємось заощадити, бо, якщо оголосимо реальну вартість повноцінного перепису, то люди завиють". Але ж це, курва, стратегічні витрати! Це не те місце, де є сенс ощадити.
Вони це розуміють. Але вже явно сцуться за рейтинги.
А я шось сцусь за нас усіх.
N.B. Насправді встигли проговорити багато тем: і розслідування справ Майдану, і напади на активістів, і роботу одного незамінного міністра, і питання соціалізації ветеранів, і ще щось. Але про те хай інші пишуть.
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Дякую за інформацію. Хоч Вам презедент здався трохи розумнішим, ніж він себе показував останні місяці, але цього геть не досить.
У нас іде війна.
Можна цього не визнавати, але це страусяча позиція.
Керівник воюючої країни повинен бути полководцем і ніким іншим.
Боягузливий полководець виглядає абсурдно та жалюгідно.
Ця людина взялась за справу, що йому не по силам.
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Як-би у нас була війна, то ти сидів-би окопі, а не строчив по клавіатурі з кавою чи кухлем пива!...хто-ж з вас страус?...Зеленський, який робить що може, чи ти що тільки пи.діти мже?
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вы как бабка на лавке . все наркоманы и все праститутки ))
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Не маю нічого проти "Вовіка-шоумена". Але "Вовік-президент" - це вже трішечки зовсім інша реальність. Мене мало стосувались успіхи Вовіка у шоу-бізі. Але його діяльность на посаді президента мене торкається безпосередньо. І що я бачу? Замість професійних фахівців Вовік понапризначав на відповідальні посади різних дебілів милованових, корупціонерів нєфьодових, ніяких гончаруків і всяких інших своїх друзів та приятелів. І який результат? Економіка України, яка пасла задніх за найбільшого корупціонера Європи Порошенка, навіть ще погіршилась!!! На цілих декілька десятків відсотків за пів року!!! На Україну впав астероїд? Здається ні. Всі інші форсмажори не можуть призвести до такого спаду економіки.
Може керувати країною - це не твоє, Вовік?
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Це вже не тобі вирішувати, хто може а хто ні!
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А де пан побачив, що я хочу одноосібно щось вирішувати? За Вовіка економіка летить у прірву ще швидше, ніж за мародера Порошенка. А це безпосередньо б'є по кишені кожного громадянина. По великому рахунку мені байдує, що Вовік там робить, я дивлюсь на результат.
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"Вовік-президент" - це вже трішечки зовсім інша реальність.- sulima ivan

Что такое объективная реальность знаю:"Объекти́вная реа́льность - мир, существующий независимо от субъекта (человека) и его сознания. Представление о мире, как о внешней (окружающей) реальности, не зависящей от позиции, понимания и восприятия субъекта."
А что такое інша реальність в понимании Ивана,только Ивану и понятно.Может быть -это Ивановы фантазии или предрассудки?
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Простіше кажучи.
Вітання усім українцям з цим почесним святом - з Днем Збройних Сил.
"Правило ведення війни - не сподіватися, що ворог не прийде, але покладатися на те, чим я можу його зустріти; не сподіватися, що він не нападе, але покладатися на те, що я зроблю неможливим його напад на себе"
(с) Сунь Цзи "Мистецтво війни"
Слава Україні! У День Збройних сил Зеленський побував на передовій у Донецькій області - Цензор.НЕТ 5096
VNV Nation (futurepop, Великобританія) - Art Of Conflict


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Бубочка на фронте смотрится как в финской бане пасатижи
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Заостряю внимание на фото застолья.Понятно,процесс естественный,и очень даже полезный во всех отношениях.Но вот беда:очень кому-то захотелось скрыть факт умеренного употребления алкоголя.И надо же:почти получилось! Только на последнем фото слева предательски торчит разовый стаканчик.Зачем скрывать? Да поставьте вы на стол приличные чарки и бутылочку "Старого Кахети"(как минимум,хотя дело вкуса).Совок и тот честнее был...
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"В День Вооруженных сил Зеленский побывал на передовой в Донецкой области."

Хоть одного москаля він там застрілив?
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молодец . я хоть голосовала не за него . щас вижу шо по коалиции пЕСЮля с жопоблоком шо он молодец
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